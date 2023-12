Los milagros que paralizaron Bogotá hace cinco décadas

“Ante el asombro y el júbilo de todos, fueron desfilando por el podio de los campeones de la fe decenas de lisiados que iban arrojando bastones, muletas, sillas de ruedas: el festival aullante de la invalidez redimida”. Estas inesperadas palabras fueron escritas por Gonzalo Arango, el Profeta, fundador del nadaísmo, en su columna ‘Santo y seña’, de EL TIEMPO, publicada hace medio siglo, el 29 de noviembre del año 1973. Se refiere a la tarde de milagros en el estadio El Campín, convocada meses antes por el padre Rafael García Herreros, entonces director del Minuto de Dios.

Gonzalo Arango había publicado el ‘Manifiesto nadaísta’ el 26 de agosto de 1964. En él decía que el nadaísmo tenía como misión “no dejar una fe intacta, ni un ídolo en su sitio” y que se proponía examinar y revisar todo lo que estaba consagrado como adorable por el orden imperante en Colombia. Eso significaba que se declaraba ateo, en un país que por entonces era constitucional y socialmente católico, apostólico y romano. Para demostrarlo, participó en el Congreso de Escritores Católicos celebrado en Medellín en 1965, al que asistían narradores, poetas y artistas de toda Latinoamérica, incluidas grandes figuras del mundo cultural colombiano, como León de Greiff, Olga Elena Mattei, Maruja Vieira, David Mejía, Octavio Arizmendi, Fernando Vallejo. La historia dice que los nadaístas irrumpieron en el Congreso, leyeron poemas provocadores, que alteraron el normal desarrollo del evento, y la leyenda urbana agrega que acudieron a una misa celebrada en ese contexto, y pisotearon las hostias consagradas, en un acto sacrílego y escandaloso, que los volvió célebres por la repercusión consecuente en la prensa.





El país le perdonó su pecado, y con el paso de los años Arango fue fortaleciendo su prestigio como poeta, prosista, reportero y columnista. Su pieza periodística más conocida fue publicada en las páginas 10, 11, 40 y 45 de la revista Cromos del 20 de mayo de 1968. En ella relata su visita a la casa del campeón del ciclismo ‘Cochise’ Rodríguez, donde según narra “está el Corazón de Jesús más feo del país”. Dios también lo perdonó, pues poco a poco, gracias a su pareja británica, Angelita, se fue desprendiendo de todo como se lo pidió Jesús a través de Marcos, “solo te falta una cosa: ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres”. No solo se desprendió de todo, sino que confesó públicamente su fe en la columna de EL TIEMPO, después de ver con sus propios ojos los milagros de ese sábado 15 de septiembre de 1973: “Diré solo que creí, que fui abrumado por la evidencia, mudos que hablaban, sordos que oían, paralíticos que andaban, ciegos que veían. Yo no me curé, pero creí”.

Milagros en El Campín



¿Y qué fue lo que pasó ese sábado en El Campín y los días siguientes en Medellín y otros lugares de Bogotá?

Lo narró el cronista Germán Castro Caycedo en testimonio publicado por EL TIEMPO el lunes 17 de septiembre de 1973, bajo el título ‘Quince mil bogotanos rezaron bajo la lluvia’. Difícilmente alguien podría pensar en ese tiempo o ahora, medio siglo después, que Castro Caycedo hubiera inventado los hechos, pues si algo lo caracterizó fue su rigor periodístico, su autoexigencia para decir siempre solo la verdad, los hechos tal como sucedieron. “En las graderías de El Campín se habían apiñado ayer no menos de 15.000 personas que esperaban 15.000 milagros”. La narración la iba haciendo desde la tarima del centro de la cancha de fútbol el boliviano Julio César Ruibal: “Abajo, en la tribuna, hay una persona que se está sanando de cataratas”, “estoy sintiendo que hay una persona que se está curando de trastornos mentales”. Luego, baja, camina hacia la pista atlética y presenta a una mujer curada de reumatismo. Más adelante, unas quince personas van pasando por el micrófono y anuncian su curación. Pasan una señora artrítica, un señor que entró con muletas y salió sin ellas, un joven con terribles jaquecas, una dama con problemas de circulación, otra con hernia… El show de curaciones incluye canciones y palabras del padre García Herreros. La crónica de Castro Caycedo va acompañada de fotos de Benavides. En una de ellas se ve entre los asistentes al Profeta, Gonzalo Arango.





Gonzalo Arango, escritor y representante del nadaísmo, fue uno de los narradores de los milagros ocurridos en Bogotá en 1973. Foto: Archivo

En nota anterior, en la que se anuncia el evento, Castro Caycedo les dice a los lectores que el protagonista de esta historia se llama Julio César Ruibal, un chico boliviano de 21 años, blanco, con zapatos de tacón alto y plataforma, vestido combinado y camisa amarilla a rayas. En rueda de prensa previa al encuentro de Paloquemao le preguntan si él hace milagros y él contesta: “Yo predico, y el Señor es quien confirma mis oraciones. Él es quien hace los milagros. En Colombia ha habido de todo. Ahora, en Medellín, una ciega volvió a ver, y un señor con elefantiasis se alentó”. Le preguntan si se curan solo los que tienen fe, y contesta que también los que no la tienen. Las preguntas de seis periodistas escépticos siguen, y después de ellas las respuestas del joven sanador, que termina buscando refugio en la casa de su anfitrión, el telepadre del Minuto de Dios.

De ateo a pastor



En Cromos, la revista semanal informativa más leída de la época, discuten a ver quién de los redactores será el más indicado para cubrir el anunciado espectáculo de sanación. Uno de los candidatos es el chico de 24 años de San Bernardo del Viento que redacta estupendas crónicas, pero tiene un pequeño e insalvable problema: es creyente. Así que descartamos a Juan Gossaín. Es mejor que vaya alguien que no crea en nada ni en nadie, ojalá ateo, que no trague entero, que no se deje meter gato por liebre, y quién mejor para esos efectos que nuestro curtido escritor huilense, 35 años, Darío Silva Silva. ¿No les parece?

¡Claro que sí! Y así comienza la crónica de Silva en Cromos: “Llantos, desmayos, éxtasis, rasgar de vestiduras. Y todo porque este predicador conseguía, a la vista de la multitud, que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, que los paralíticos caminaran, que los ciegos vieran”. En el segundo párrafo cuenta con datos precisos que en la casa de carrera 8.ª # 69-43 de Bogotá, María Fernanda Ruiz, de 19 años, con parálisis al menos desde diez años atrás, arrojó sus muletas, y llorando en medio de la sala gritaba:



“¡Aleluya, aleluya, estoy curada!, ¡curada!”. El milagro sucedió tras las oraciones ad hoc de Julio César Ruibal. Silva advierte que fue a Paloquemao a conocer la verdad o a desenmascarar la mentira. La reunión de Paloquemao estaba prevista para 3.000 personas, pero a lo largo de la tarde la cifra llegó a triplicarse.





El sacerdote Rafael García Herreros, entonces director del ‘Minuto de Dios’, convocó el evento de sanación que se llevó a cabo en el estadio El Campín. Foto: Archivo particular

Silva queda impactado por Ruibal. Lo describe como un hombre “alto, rubio, de naturaleza apacible, vestido a la moderna, con pantalón de bota ancha, saco de grandes solapas, corbata fina y suelas de plataforma”, que sube al estrado y pronuncia una homilía “de impecable factura literaria y profundo contenido religioso, lleno de vívidas imágenes y brillantes parábolas, impactante, tempestuoso a veces, y a veces tierno en su mensaje y expresión”. Años después le pregunté a Silva, durante un curso que dicté en Villa de Leyva a un grupo de biblistas latinoamericanos, cuando ya se había convertido y dirigía la iglesia Casa sobre la Roca, si su proceso había sido impulsado por ese encuentro con Julio César Ruibal en Paloquemao. No me dijo que no ni que sí, pero se refirió al boliviano como colega querido y ejemplar. Ruibal, años después de sus giras por países latinoamericanos llenando estadios, convirtiendo incrédulos y sanando enfermos, se radicó en Cali, donde fundó en 1978 el centro cristiano Ekklesia, que incluye un colegio. Silva fundó en Bogotá su iglesia, que incluye un colegio en Cota, Cundinamarca, y que se ha ido extendiendo por varias ciudades colombianas y extranjeras.

Silva narra más con entusiasmo que con la objetividad esperada por sus colegas: “Un larguísimo desfile de seres lloriqueantes, histéricos, deformes, anormales, algunos casi monstruosos, comenzaron a abrirse paso entre la muchedumbre y fueron llegando al estrado a depositar sus lágrimas y sus muletas. 22 pares de estos accesorios quedaron allí”. Alarga la lista con una niña ciega que vuelve a ver, una monja sorda que vuelve a oír, una señora con brazos casi inertes que los mueve ahora “como aspas de molino”, un obrero cojo que ahora camina. Yo le pregunté varias veces a Ofelia Uribe Botero, una de las sanadas milagrosamente, por su curación del brazo, y siempre me dijo que era verdad, que ella se había sanado para siempre.

En otra edición de Cromos, Silva da una lista de personas curadas, con nombre propio: Paulina de Hernández de Alba, que sufría de artritis; Elsa Alfonso, flebitis; Alcira de Cortés, fiebre cardíaca y manos torcidas; Marina de Insignares, parálisis; Florentino Ayala, vértebra desviada; Iliana María Domínguez, miopía grave; hermana María Jesús, sordera; Liliana de Acevedo, metástasis en la columna; Blanca Nelly Sánchez, polio; Jairo Díaz, parálisis; Hilda de González, tumor de matriz… La lista está acompañada de numerosas fotos.

Epílogo

Darío Silva Silva, el más descreído de los redactores de Cromos hace 50 años, es hoy pastor mayor de la iglesia Casa sobre la Roca, con 35 sedes en Colombia, Panamá, Canadá, Estados Unidos y España, programas de televisión y una numerosa comunidad de elegantes, disciplinados y estudiosos seguidores. Germán Castro Caycedo, después de ser el cronista más leído de EL TIEMPO, dirigió por veinte años, desde 1976, el programa Enviado especial, que ganó 18 premios nacionales y extranjeros; escribió 24 libros de periodismo de investigación y murió en el 2016, a los 81 años.



Gonzalo Arango, el converso fundador del nadaísmo, murió en un accidente automovilístico en 1976, a los 45 años, dejando para su lectura, estudio y deleite más de cuarenta obras literarias.

El padre Rafael García Herreros, que traía a cada Banquete del Millón un anzuelo diferente (Brigitte Bardot, en 1967, Julio César Ruibal, en 1973), dirigió hasta su muerte el Minuto de Dios, programa de TV que dio lugar a barrios, colegios y la universidad con más alumnos del país, murió en 1992, en olor de santidad, a los 83 años.



Julio César Ruibal, el Apóstol de los Andes, después de su misión por 18 países, murió mártir de la fe, en Cali, en 1995, a los 42 años.









FERNANDO ÁVILA- PARA EL TIEMPO