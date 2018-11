Los más y los menos de la libertad de los americanos

Cristóbal Colón cree poseer el secreto de una ruta más corta para llegar por mar al Asia, su propuesta interesa a las potencias. Los europeos están arruinados por los venecianos y prestamistas que monopolizan los negocios a esas remotas tierras. El marino genovés no convence a los monarcas europeos.

Los reyes católicos, Isabel y Fernando, al concluir la hazañosa reconquista del territorio español bajo predominio mozárabe por 800 años, apoyan la empresa de Colón, pese a que ignora que su viaje no lo lleva al Asia, sino a descubrir el Nuevo Mundo, ambos incomunicados por siglos.

La mítica empresa de Colón marca un hito en la historia, le permite al hombre tener un conocimiento planetario. A partir de entonces, avanza en la mente de las testas coronadas de la época una visión político-geográfica del espacio terrestre y marítimo.

Maquiavelo reconoce en El príncipe a Fernando de Aragón como el monarca más hábil de su tiempo, quien, desde su diminuto reino, al desposar a su prima Isabel, con la ayuda del papa Borja, Alejandro VI, convierte una España heroica y arruinada en la potencia en cuyos dominios no se pone el sol y más extensa que el Imperio romano.



Los guerreros peninsulares –algunos rústicos e improvisados–, con sus armas, caballos y mastines, disciplina y audacia, se imponen sobre millones de seres mal armados y desorganizados. Algunos conquistadores, como el tirano Aguirre, y poderosos caciques locales intentan rebelarse y expulsar a las fuerzas de la corona española en nuestra región, sin éxito.

Fronteras inestables

Al conocer el histórico desembarco de Colón en las islas del Caribe, los monarcas del Reino Unido, de Francia y otros países deciden disputar a España los nuevos y ricos territorios. Las fronteras se tornan inestables, y se lucha por varios siglos. Los europeos quieren tener su tajada de la fabulosa riqueza americana. El que tenga la mejor armada y guerreros audaces podrá disputarle a España los territorios de ultramar.



Los españoles, con prodigiosa audacia, se expanden y fundan diversas ciudades situadas en distintas latitudes en el extenso territorio continental y en las islas caribeñas. Los cabildos al estilo castellano y las avanzadas leyes urbanas facilitan un crecimiento social extraordinario y sin antecedentes en el mundo. La descentralización de los Habsburgo favorece el derecho; la organización social y localista ambienta el sentimiento de libertad y poder del nuevo hombre americano. Unos cuantos españoles y criollos presagian que con el tiempo, los americanos, por su número, crecimiento demográfico y riqueza, terminarán predominando sobre España.



La Revolución francesa no encuentra émulos en Hispanoamérica. La revolución de Haití espanta a los propietarios criollos. La disputa por los impuestos, que conduce a las 13 colonias a la ruptura con Londres y la guerra de independencia, es vista con recelo. Los indígenas, protegidos por las leyes de Indias, están con el rey.



La prisión de Fernando VII, por cuenta de Napoleón, y la guerra civil en España son hechos exógenos que no consiguen, inicialmente, conmover la fidelidad a la corona de los criollos y los súbditos americanos. Hasta cuando Londres apoya al precursor Francisco de Miranda y, finalmente, al libertador Simón Bolívar, quienes forjan la Primera República en Venezuela, que es derrocada por los realistas y el pueblo.



Bolívar, abatido, mas no derrotado, ofrece su genio y espada desde Cartagena al servicio la Nueva Granada y, contra la voluntad de gran parte de la población hispanoamericana, indiferente o partidaria de la corona, consagra la independencia de la Nueva Granada en Boyacá.



El oro de nuestra región afecta y transforma la economía mundial. Francisco de Quevedo, siglos antes que lo descubrieran los economistas, intuye y describe el problema económico que genera el oro americano;



Poderoso caballero

Es don Dinero.

Nace en las Indias honrado,

Donde el mundo le acompaña;

Viene a morir en España,

Y es en Génova enterrado.



Los españoles levantan aldeas, ciudades y colonias prósperas, dando lugar a los criollos, que se convierten en los verdaderos dueños del poder. Los virreyes y funcionarios peninsulares pasan; los criollos se reproducen y crecen, se educan y tienen predominio en los cabildos.



Son realistas en política y católicos de religión, defienden sus hogares y tierras en tan vastos dominios de los bucaneros y piratas ingleses, franceses y de otras nacionalidades. Sin su concurso, las pocas milicias españolas europeas y las fortalezas militares del Imperio español en América habrían sucumbido.



Toneladas de oro americano salen rumbo a los puertos españoles para financiar las guerras y la vida muelle de los cortesanos, sin que Madrid consiga crear industrias.



Como explica Quevedo, el oro americano pasa a otras manos. Según los vaivenes de las guerras europeas en diversos tratados, el Reino Unido y Francia le sacan ventajas comerciales y territoriales a España en nuestra región. Madrid, entre los muchos errores diplomáticos que comete, apoya militar y económicamente la independencia de las 13 colonias inglesas.Los criollos se limitan a defender con éxito el territorio, junto con unos pocos milicianos venidos de la Península, de la codicia inglesa, francesa y holandesa.



Al terminar la empresa militar defensiva regresan a sus fincas o labores pueblerinas, conciben la política como el arte de la intriga en los cabildos y sacar ventajas y honores. Los mismos héroes criollos que defienden a Cartagena con Blas de Lezo, en heroica gesta, vuelven a sus negocios y vida civil, sin percatarse del poder que tienen.

Los grandes negocios los manejan en la Península los cortesanos, válidos y entendidos, pero muy rara vez los americanos.



En Hispanoamérica, el dirigente localista se conforma con sobrevivir en relativa libertad, siendo muy pocos los nativos que viajan a Europa; viven como ausentes de los grandes acontecimientos mundiales.



Ni las conmociones intelectuales ni las guerras religiosas europeas despiertan verdadero interés. Además, hasta el sabio Humboldt reconoce que en algunas zonas, los campesinos americanos viven mejor que sus pares de Europa. El Libertador Simón Bolívar, contra la voluntad de los más, despierta a sus pasivos contemporáneos y con la Legión Británica libera la Nueva Granada en la batalla de Boyacá.



ALBERTO ABELLO

Presidente de la Academia Gran Colombiana Mariscal Sucre.