El Angelus Novus, también conocido como El ángel de la historia, ese dibujo de Klee que guardó hasta sus últimos días el filósofo Walter Benjamin, sigue batiendo sus alas con sus ojos abiertos y su boca llena de dientes. Las imágenes que nos llegan de la destrucción humana generada en Ucrania por un tirano llamado Vladimir Putin continúan trasladándonos a un período histórico anclado en los libros de historia de la escuela.

Ver las imágenes de las ciudades de este país fronterizo me hacen viajar al celuloide. Me conducen a una película dirigida por el más humanista de todos los directores de cine, Roberto Rossellini. Rodada en un Berlín destruido por los misiles, donde los edificios son esqueletos quemados por la furia de la guerra, la cámara de Rossellini nos narra la vida de un niño mientras intenta sobrevivir a la destrucción física y moral de un país llamado Alemania.



Mientras escribo este artículo que les llegará en unas tres semanas, sigo procesando unas fotografías que he visto en el periódico sobre la matanza realizada en la ciudad de Bucha. No puedo creerme lo que estoy viendo. Según cuenta el periodista allí enviado –hoy, más que nunca, tenemos que rendir homenaje y apoyar el trabajo realizado por todos los profesionales de la información que nos narran el día a día de una guerra en el corazón de Europa–, 340 ciudadanos han sido encontrados muertos ocupando una fosa común, en lo que es ya una de las mayores masacres desde la Segunda Guerra Mundial.



Es imposible que normalicemos estas imágenes. Aunque en los próximos días sigan repitiéndose instantáneas de destrucción y de crímenes de guerra, debemos actuar como si fuera la primera vez que las viéramos. Tenemos que pedir a nuestros líderes políticos que actúen y ayuden a un país a defenderse del azote de una tiranía salvaje.

Ante esta cascada de imágenes, necesito encontrar refugio en la literatura y más concretamente en uno de los faros de la cultura del siglo XX: Susan Sontag. Si no lo han leído, les recomiendo la lectura del libro Ante el dolor de los demás, un manuscrito que nos ayuda a entender el poder icónico de las imágenes de guerra y sobre cómo los humanos lidiamos con el dolor, la tragedia y la enfermedad.



“Esta guerra ha activado un trauma del pasado y que me ha acompañado desde 1993, cuando mi país pasó por esta misma situación y yo me convertí en un refugiado perenne… Para siempre, ya que esto es algo que siempre te acompañará”.



Era imposible no emocionarse en un hangar abandonado, frío y solitario en las afueras de París.



Estas eran las palabras, mejor dicho, las memorias que el diseñador de la firma Balenciaga, Demna Gvasalia, quiso compartir con todos los asistentes de un desfile que supo capturar no solamente el zeitgeist de un momento concreto, sino que nos trasladó el dolor que sufrió un niño de 11 años que se vio forzado a abandonar la ciudad de Abjasia (en Georgia) por culpa de una guerra.

El dolor puede y debe ser representado. Así lo han hecho diseñadores como Alexander McQueen, quien supo trasladar a una prenda el dolor de una masacre rasgando vestidos como si fueran lienzos salidos del estudio del pintor argentino Lucio Fontana.



No era necesario escuchar la palabra ‘Rosebud’ para entender el secreto de Demna cuando una gran bola de nieve se iluminó tras un cristal. En un desfile que nunca podré olvidar, el diseñador de Georgia hizo andar a las modelos en un paisaje de nieve y viento, poniendo en escena una poderosa imagen que nos trasladaba a la biografía del mismo diseñador y a los refugiados de una guerra nueva.



¿Puede existir la belleza? Mejor dicho: ¿nos podemos permitir la belleza cuando estamos rodeados de caos? La respuesta la encontré en la misma nota que nos compartió Gvasalia en nuestra silla (al lado de una camiseta con los colores de la bandera de Ucrania). “Love Must Win” leía en una nota con unos ojos humedecidos por la mezcla de belleza y dolor que acababa de presenciar.



Necesitamos la esperanza. Sin esperanza no hay belleza. Sin belleza no hay amor. Sin amor no existe el germen que nos da la vida. Esta ha sido la gran lección de vida que despertó un desfile de moda. En quince minutos entendí el trauma de un diseñador que supo trasladar en una colección, y en una puesta de escena, un drama personal que lo acompañará toda su vida.



Lo vi en una modelo luciendo un vestido azul (el color de la bandera de Ucrania) con una cola extralarga, luchando contra un viento y una nieve huracanados. En ese momento, con lágrimas en los ojos, pude volver a abrazar el renacer de la belleza. Una belleza que es consciente del dolor. Y esto, amigos y amigas de la Revista BOCAS, se llama VERDAD (en mayúsculas).

POR: NINA GARCÍA

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 116. ABR-MAY 2022