"Los hijos de...": La nueva columna de Alberto Casas en Revista BOCAS

Los presidentes tienen la tendencia a seguir la actividad de sus padres, de la misma manera que los hijos de padres con profesión distinta a la política continúan la tradición.

Es frecuente que los médicos, los arquitectos, los abogados, y así en todos los oficios, tengan su prole heredando la labor que ellos mismos escogieron cuando eran hijos, antes de cambiar su estado civil. Nadie objeta esa costumbre excepto que se trate de los descendientes de los políticos. Y si, además, lograron alcanzar la Presidencia de la República, ni se diga. Álvaro Gómez, el mejor preparado para desempeñarse como jefe del Estado, aun para sus adversarios, no lo logró por ser “hijo” de Laureano Gómez, a quien el liberalismo colmó de agravios por haberlo derrotado. No le perdonaron su verticalidad doctrinaria, no obstante, haber pactado un acuerdo de paz que acabó con la violencia partidista de los años 30, 40 y 50 del siglo pasado.



Se les denomina despectivamente “delfines”. Solo los hijos del presidente López Pumarejo y del presidente Pastrana Borrero lo consiguieron con un hándicap que sus competidores no tenían en el caso de Andrés Pastrana, quien, además, derrotó al candidato del gobierno.



Lejos de lo que se cree, los políticos la tienen más difícil para enfrentarse con los aspirantes a los cargos de elección en las corporaciones públicas. Los “nuevos” la tiene más fácil, siempre y cuando no haya corrupción.



Es común en otras partes del mundo que se dé la misma situación: Adams, Roosevelt y Bush, en los Estados Unidos. Frei en Chile, para solo citar apellidos que nos son familiares. Adams hijo y Frei hijo perdieron la reelección, ejerciendo el cargo de presidentes. Los Roosevelt fueron famosos por ser presidentes, tío y primo, más una primera dama, Eleanor, mujer del primo y nieta de Theodore, de ingrata recordación para los colombianos por el “I took Panama”. Esa familia presidencial fue muy tenista. Construyeron cancha en la Casa Blanca y alcanzaron el triunfo en competencias notables de hombres y de mujeres.

Tomás Uribe ha sido el último y más reciente hijo de presidente en subirse al escenario de la política. Su protagonismo es indiscutible. Los medios de comunicación han registrado su estreno en la película de la confrontación con grandes titulares y no ha faltado quienes interpretan su “gustico” a la doctrina empresarial como una decisión de meterse en la carrera presidencial, lo cual ha sido negado con insistencia.



En la W Radio sostuvo un extenso diálogo y mostró garra para ocupar un lugar de preponderancia en el debate público. De inmediato se armó el bollo. “Que cómo

así”, “¿Qué derecho tenía don Tomás, distinta de ser hijo de presidente, para echarse

al agua de esa manera?”. “Que sí”, “que no”. Hasta que apareció un oyente que le puso punto final a la discusión. Envió un Twitter que decía: acabamos de escuchar al hijo de Julio Sánchez Vanegas y al hijo de Roberto Pombo Holguín, en entrevista exclusiva con el hijo de Álvaro Uribe Vélez.



Uno puede ser seguidor o contradictor de Tomás Uribe. Es natural. Lo que no rima

es que se invoque su condición de hijo de presidente para negarle la posibilidad de

hacer proselitismo por su causa.



Otro ejemplo que viene al pelo son los hijos de Luis Carlos Galán: Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando. No sabría quién es el mejor. Y, desde luego, Rodrigo Lara, también legatario de una tradición pública de grata recordación. Si como parece probable, la Corte Constitucional revive al Nuevo Liberalismo, en un acto de reconocimiento patriótico a la memoria sagrada de Luis Carlos Galán, más que un razonamiento jurídico, se abre una ventana grandota a la esperanza.

* * *

