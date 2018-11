Los estudiantes ganan el pulso en los escenarios artísticos

El tema de una mejor educación en Colombia ya no solo es un asunto de protestas callejeras sino que se ha ido instalando en escenarios artísticos con una evidente inclinación a favor de los estudiantes.

Es una paradoja. El presidente Iván Duque es un entusiasta promotor de la economía naranja –que, entre otros aspectos, busca estimular el entretenimiento en vivo- y es allí en donde en los últimos días la balanza se ha inclinado en su contra.



Miles de asistentes han gritado consignas en su contra, de su mentor el expresidente Álvaro Uribe, y se han decantado por exigirle –de manera directa e indirecta- una sustancial mejora no solo en la cobertura sino en los presupuestos destinados a la educación en el país.

Las aclamadas intervenciones no vienen de anónimos ciudadanos sino de estrellas globales de la música. De esta manera, las peticiones de los estudiantes han tenido un eco inesperado. En muy breve tiempo, Shakira desde el parque Simón Bolívar; Residente desde su cuenta de twitter, Roger Waters frente a una multitud entregada en el estadio El Campín ha prestados sus exitosas voces a la causa.



“Cuando unos niños no reciben la misma educación que los que viven en mejores condiciones, no podemos hablar de un país en paz, no podemos de hablar de un país en igualdad, porque la educación es eso que nos da igualdad a todos, es esa oportunidad y ese derecho inalienable que nos hace a todos iguales, que nos da a todos la misma oportunidad”, exclamó Shakira.



La estrella de la música pop, en su emotivo cierre de su gira 'El Dorado World Tour', alternó sus icónicas con canciones con vídeos en los que mostraba al público las dificultades extraordinariamente enormes de niños de escasos recursos para una actividad para muchos tan cotidiana como es ir a la escuela.

RT | Y aquí el aclamado discurso de Roger Waters, el icónico cantante de Pink Floyd, sobre el paro estudiantil en Colombia. Le mandó un claro mensaje al gobierno: los préstamos estudiantiles no son la respuesta, son una vida entera de esclavitud. La causa avanza! #RogerWaters pic.twitter.com/8CelIN2a0F — Julián Rodríguez Sastoque (@eljulisastoque) 22 de noviembre de 2018

"La educación es lo que nos iguala a todos. Hay millones de niños sin educación en nuestro país" Shak pic.twitter.com/A6yltd9Qky — Shakira (@shakira) 3 de noviembre de 2018

“Los niños y niñas tienen que ser nuestra apuesta, tienen que ser la prioridad del Gobierno, pero también del sector privado si realmente queremos un cambio y un país en paz”, dijo.



Precisamente, antes de su último concierto, Shakira hizo escala en la costa Caribe para poner la primera piedra de dos nuevos colegios donados por ella con un desembolso de 4,6 millones de dólares. Uno en Cartagena, en el barrio de Villa de Aranjuez, y otro en el sector Nuevo Bosque de Barranquilla.



“¿Qué piensa de la paz que firmó Colombia?”, le preguntó en una entrevista EL TIEMPO: “Se ha iniciado un proceso de paz en el que Colombia tiene la oportunidad de seguir creciendo. Ahora hay que pensar en nuestra juventud para poder competir, para poder ofrecer lo que tenemos: un país inmensamente rico en recursos naturales y humanos”, respondió y luego explicó: “La única manera de cimentar ese camino para la paz y para la igualdad y el progreso es a través de la educación. Es la única forma en que podemos ‘pavimentar’ esa vía: ofrecer igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas colombianos”.



Tras el aplaudido concierto de Shakira vino el anuncio de Residente, en el sentido de sumarse a la causa de los estudiantes. A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el cantante y compositor puertorriqueño anunció que quiere que en sus presentaciones previstas para este viernes y sábado en el país los estudiantes se manifiesten pacíficamente en la tarima a favor de sus derechos.



El deseo del cantante es un capítulo más en su narrativa a favor del movimiento de los jóvenes que se inició, hace un par de años, con una audiencia continental cuando al recibir su premio Grammy vistió una camiseta en la que se leía “Educación pública gratuita”.

Colombia🇨🇴En mis conciertos de Bogotá y Cali la tarima será de los estudiantes. Cuentan con mi apoyo✊ pic.twitter.com/pZr0U5n6F2 — Residente (@Residente) 19 de noviembre de 2018

La educación tiene que ser un derecho aquí, en Puerto Rico y en la conchinchina. Si al día de hoy no entendemos que la diferencia entre los paises desarrollados y nuestro tercer mundo han sido las políticas de educación seguiremos en el atolladero. Y lo dice un ciudadano común. https://t.co/WCQdPxAaHk — Carlos Vives (@carlosvives) 20 de noviembre de 2018

A favor de Residente, salió al escenario cibernético Carlos Vives quien escribió: “La educación tiene que ser un derecho aquí, en Puerto Rico y en la conchinchina. Si al día de hoy no entendemos que la diferencia entre los países desarrollados y nuestro tercer mundo han sido las políticas de educación, seguiremos en el atolladero. Y lo dice un ciudadano común”.Y luego llegó el británico Roger Waters, quien ante una multitud entusiasta escuchó una proclama a favor la educación gratuita mientras la pantalla de 72 metros era cedida a un mensaje contundente: ‘We do need more education’ (Nosotros sí necesitamos más educación) y al lado la firma de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees).

Las pancartas que exhibió Roger Waters en su concierto en Bogotá Foto: Armando Neira / EL TIEMPO

Así las cosas, los estudiantes han sumado en su causa un coro envidiable. Para muchos puede ser, anécdotas pasajeras. Es posible. Pero, no es un detalle marginal que estos artistas tienen en sus redes sociales una audiencia directa de más de 100 millones de seguidores en el planeta. Y eso en el mundo moderno cuenta.



