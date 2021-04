"Los colombianos son bandidos que se venden por una empanada": Moreno

Carlos Moreno es un hombre tranquilo. No lo conozco tanto pero creo que esa serenidad se ha mantenido sin muchos balanceos en las peores tormentas emocionales. Me imagino que Carlos regresaría caminando por algo que se le quedó dentro de un edificio en llamas o podría hacer una observación sobre la ciudad mientras va a urgencias con una herida de bala.

Esa tranquilidad, incluso placidez, parece emanar de él e instalarse en los demás. A mí me ha pasado siempre que he estado cerca. Ese, sin duda, es también uno de sus atributos como director. El actor John Alex Toro me dijo que Carlos, en una producción, “es el primer obrero, cero privilegios, es uno más; es metódico y sabe lo que quiere, pero no es arrogante ni se impone”.



Lo sé: lo viví durante la escritura de Lavaperros. Carlos escucha, toma nota, piensa, corrige o se reafirma con argumentos, y tiene la fuerza pausada de los osos para mantener el pulso y la moral de grandes —y pequeños— equipos. Con esa misma parsimonia segura entró en 2013 a una sala en un hotel de Rosales, con mi socia Pilar Quintana y conmigo, al pitch —o breve exposición— frente al numeroso jurado que concedía los premios para desarrollo de guion que otorga cada año el FDC, (Fondo de Desarrollo Cinematográfico). El pitch es el último escollo para ganar el dinero y, lo más importante, la tutoría con un experto en desarrollo de guiones cinematográficos. Pilar y yo, un año antes, habíamos hablado con Carlos y le habíamos dicho que teníamos una historia para que filmara, un thriller coral con un bobo, un traqueto medio loco, un jardinero, una puta vieja y una bolsa de dólares. Carlos la había leído y se había sumado en calidad de director.



Nuestro guion sucedía en Cali, Carlos nos propuso tuluanizarlo. Un fin de semana de Halloween viajamos a Tuluá Pilar y yo. Allá nos encontramos con él y estuvimos haciendo etnografía en discotecas y centros comerciales, viendo cómo eran los traquetos tulueños, qué pinta tenían. Nos quedamos en la finca de su papá, que tiene frutales y árboles clasificados.

La entrevista de Carlos Moreno hace parte de la edición 104 de Revista BOCAS, que trae, además, otros cuatro grandes personajes: Karol G, Chuck Palahniuk, Leonard Rentería y el ministro Diego Molano. Foto: Revista BOCAS

Las historias de Carlos, su lectura de la ciudad, la idiosincrasia, enriquecieron aún más el guion. Para cuando nos presentamos al pitch la película aún se llamaba Traquetos y Carlos era nuestro tercero a bordo. Pidió permiso para entrar y dijo que él quería filmar esa película. Era un refuerzo de peso, pues Carlos —o Moreno, como le dice la mayoría de sus amigos— ya había hecho tres largometrajes —o dos y medio—, Perro come perro (2007), Todos tus muertos (2011) y El cartel de los sapos (2012).



Los jueces nos hicieron algunas preguntas porque el mero Carlos no iba a hacer el milagro, pero seguro él pesó tanto o más que nuestras respuestas para ganar una tutoría con Joan Marimón, autor de un maravilloso libro sobre montaje cinematográfico y gran analista de guiones. Durante unos meses Joan nos escuchó y aconsejó de la mejor manera. Charlamos con Carlos todos los cambios y después de esa escritura seguimos reescribiendo incluso hasta el penúltimo día de rodaje de Lavaperros, que se estrenó en Netflix el 5 de marzo pasado.



Carlos nació en el barrio San Fernando y vivió allí hasta sus 25 años, a sus 52 dice que es más sanfernandino que caleño, pero Carlos es caleñísimo. Su acento caleño está esculpido en titanio, seguro no sufrió el mínimo rasguño ante el español barcelonés, el cantado salvadoreño y el tono bogotano de los sitios en que ha vivido. Si Carlos supiera veinte idiomas diferentes hablaría todos con acento caleño. Debe de roncar y estornudar en caleño. Con esa cadencia nos fue mostrando a lo largo de los años cómo mejorar una escena, incluir un detalle, superponer dos situaciones.



En esa misma entonación nos reportó cada vez los tropiezos que fue encontrando la película. En 2015 Carlos presentó Lavaperros al FDC para financiar la producción y el proyecto fue rechazado porque hubo algún error en los documentos para concursar. En 2016 Carlos volvió a Diego Ramírez, quien le había producido sus dos primeras películas, y no sucedió nada en la convocatoria, ni siquiera pasó a pitch. La tercera fue la vencida y en 2017 Lavaperros ganó el codiciado y en la actualidad desaparecido Estímulo Integral: un millón de dólares. Con eso y el aporte de otros socios Carlos rodó a finales de 2018 y, tras un año en posproducción, la película estaba lista para ser estrenada el 16 de abril de 2020 en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, pero dos horas antes del festival se canceló por la pandemia y todo quedó en el limbo hasta el estreno en la plataforma de marras.



Con ese mismo timbre amable y sosegado, Carlos Moreno fue desgranando sus respuestas al cuestionario de este guionista y amigo. Tengo la esperanza de que nuestra relación sirva, antes que para promocionar un producto compartido —consecuencia inevitable y espero excusable de esta entrevista—, para contar algo de su vida o la película que quizás no haya sido tocado antes.

Cuénteme cómo era la casa de sus papás, la casa en la que creció.

Quizás entre los primeros recuerdos que tengo tiene que ver con música. Y tiene que ver con cómics, porque fíjate que mis primeros recuerdos de la televisión realmente son recientes, yo no fui un niño que crecí mucho con la televisión pero sí recuerdo que había una radiola vieja y a mi disposición había un montón de música muy ecléctica, entre ellos había varios álbumes de colección de esos que regalaban a fin de años las empresas, que eso hay de todo, había de ‘chucu-chucu’, de música estilizada, música de todo tipo, y para mí un gran juguete fue esa radiola, yo alguna vez le rompí la aguja y eso fue una espera larga a que volviera a aparecer esa aguja, a que la compraran, porque yo sí le botaba mucha corriente a eso y trataba de adivinar cómo era ese sistema. Y por otro lado mis papás siempre han leído bastante, cuando yo era niño a mí me regalaban cómics, de hecho hay una revista argentina que se llamaba Billiken, que yo no sé cómo diablos la conseguía mi papá en Colombia, era una revista infantil que tenía cómics por entregas, ahí conocí a Tintin y El mono relojero y un montón de cómics muy clásicos.

Usted ha dicho que es más sanfernandino que caleño.

Para mí San Fernando [el barrio] era una pequeña ciudad, o era o a mí me la ponían una frontera de cual de hecho yo no podía salir. Yo fui un niño muy callejero, un niño muy vago. Y no porque mis papás fueran descuidados conmigo. Yo tengo una hermana que es unos cinco años menor que yo, mi hermana nació con una discapacidad mental y mis papás se vieron en ese chicharrón de ver qué era lo que pasaba con mi hermana.

¿Y se ocuparon menos de usted?

En parte sí, y de alguna manera coincidió con un montón de cosas el nacimiento de mi hermana. Mi abuela, que era quien me cuidaba y me consentía y que era quien representaba cierta inmunidad frente a los castigos de mi papá se había muerto, entonces casi que era un momento coyuntural en el que yo quedé… [se queda pensativo] No es que mis papás pudieran hacer otra cosa, como te digo, sonaría como un desagradecido, pero claro, mis papás tenían un problema muy berraco, ¿me entendés?, además que internamente ellos estarían sorteando miles de cosas de las que nunca me enteré, y yo creo que eso me llevó mucho a andar con mis amigos en la calle. Estamos hablando de un momento en que tenía la edad que tiene mi hija en este momento [doce años], que yo no la dejo ir a la esquina sola. Yo iba al Teatro San Fernando, a matiné, me la pasaba en el Parque del Perro jugando fútbol, vagando, y creo ese fue como mi descubrimiento del mundo, sobre todo que vos te das cuenta de que el mundo es cruel, ¿me entendés?, de que mis amigos tenían familias disfuncionales, que tenían hermanos o papás maltratadores, o que a su vez ellos eran los maltratadores… San Fernando tenía unas fronteras, de toda maneras mi papá me decía: “Usted no puede ir más allá de tales lugares”, la carrera quinta era una frontera que luego violé para ir a partidos de fútbol [en el estadio], que como un adulto podía entrar con un niño sin pagar nada extra, uno se acercaba a alguien y le decía: “Don, ¿me entra?”, o entraba a gorriones, que existía una puerta... Nos íbamos a comprar pólvora para ponérsela a la mierda de los perros [Risas], era lo más divertido encontrar mierda de perros y hacerla estallar [más risas], eso voliaba mierda a los muros de las casas. Eran partidos de fútbol y gaminadas de esas las que uno hacía.

Carlos Moreno es también el director de Perro come perro (2008), Todos tus muertos (2011) y ¡Qué viva la música! (2014). Foto: Sebastián Jaramillo

Se gradúa del colegio y ¿cuáles eran las opciones para estudiar, cuáles eran sus intereses?

Yo tendría 16, 17 años quizás, recuerdo que no tenía cédula, pero aun así estaba un poco tarde para ingresar al conservatorio, de todas maneras me presenté antes de salir del colegio y pasé en el conservatorio. Por dos años lo intenté, pero no tenía ni la disciplina ni el talento. Empecé con el chelo y el profesor de chelo me echó. El de bajo fue más generoso pero hubo un momento en que mis hormonas me estaban pidiendo otra cosa diferente a estar encerrado horas con un instrumento musical. Eso también se debía a una mala orientación porque nadie me dijo: “Es que un conservatorio es como para un músico clásico, vos deberías entrar a la Universidad del Valle o a otra cosa”, pero como yo no sabía dije: “Esto de la música como que no”. Había un amigo del colegio con el que tenía una afinidad con la literatura, con el cine, con la música y todo eso, y mi amigo dijo: “Yo voy a entrar a estudiar Comunicación Social”, buscando un poco ese periodismo, esa crónica que en ese momento Colombia tenía unos grandes cronistas, buenos periodistas, García Márquez entre ellos, también Castro Caicedo, entonces uno veía que era un mundo posible de desarrollar, y pues claro: era una opción buena entrar a la Universidad del Valle.



En la universidad empieza su carrera audiovisual…

La universidad estaba viviendo un momento importante como escuela, y Rostros y rastros, un espacio de Telepacífico que producía la Universidad del Valle, se empezaba a convertir en un modelo de producción documental que era prácticamente una escuela de cine. Los que hicieron los programas piloto fueron Luis Ospina, Óscar Campo, Antonio Dorado…, y con ellos se proyectó todo al tipo de producciones que sacaban el formato documental de lo que uno creía que era ir a hacer documental etnográfico con indígenas o comunidades. Miraba la ciudad, miraba lo que vos habías visto en la ciudad, lo que tenías a la mano, y esa aventura, que vos pudieras agarrar una cámara y contar lo que tenías a mano y además una ciudad con un montón de contrastes, me pareció fascinante.

Y ahí aparece un grupo de gente que también es como una especie de generación, de relevo de esa primera camada que eran Ospina, Mayolo y compañía.

Sí, yo insisto en que esta escuela documental que nos puso en coincidencia, que nos puso a trabajar y a tener ideas, y realmente la universidad era muy generosa con nosotros, con las posibilidades de producir, y las propuestas nuestras eran acogidas, no teníamos grandes obstáculos, y eran proyectos abarcables, eran posibles porque los hacíamos a nuestra medida, y te estoy hablando de Jorge Navas [director de La sangre y la lluvia (2009)], de Diego Jiménez [fotografía en Todos tus muertos], de Juan Carlos Gil [fotografía en Perro come perro y Lavaperros]. Yo creo que ahí es donde uno empieza a decir que puede hacer un corto, contar una historia, hacer un experimento, pero claro, la idea de hacer una película seguía siendo algo lejano, por lo menos para mí.

Se fue entonces para Barcelona.

Yo me gradué de Comunicación y trabajé un tiempo en la productora de la Universidad del Valle, que hacía sobre todo televisión educativa además de Rostros y rastros, y opté por una beca para irme a estudiar afuera. Yo tenía un propósito académico, quería ser profesor y hacer investigaciones, estudios, y buscando eso terminé en la Universidad Autónoma de Barcelona haciendo un magíster en narrativa audiovisual. Era algo muy emparentado a la semiología, a la teoría de la imagen. Una cosa muy teórica. Fue difícil para mí pero me gustaba y me fue bien. Un día Óscar Campo me dijo que había un concurso para un cupo docente en la Universidad del Valle, y yo concursé. Había terminado la tesis de magíster e iba a comenzar la tesis doctoral, y bueno, eso estaba trazado, pero presenté el concurso y me lo gané. Pero quince días antes de que yo regresar a la Universidad entró en una crisis muy profunda. Terminó en la cárcel el rector por cosas muy graves. Y fui yo a la universidad y me dijeron: “Esa contratación suya se quedó quieta porque ahora la universidad está jodida y entonces pues toca esperar”. Claro, quedé yo varado en Cali y mis amigos estaban en Bogotá haciendo publicidad. Digamos que ellos siguieron un camino de producción muy interesante que los terminó llevando a Bogotá. Jorge [Navas] era el pionero, pues Jorge había hecho Calicalabozo, un largometraje en video que, con unos comerciales que hicieron en Cali, lo pusieron en mundo de la publicidad en Bogotá como el niño revelación, y por ahí derecho cayeron en paracaídas Juan Carlos Gil y Diego Jiménez, yo me acuerdo que el que los llevó fue a Alessando Angulo, el dueño de Laberinto Producciones, y dijo: “Jueputa, ¡yo me traje a uno y llegaron como diez!” [Risas], entonces me fui para Bogotá y guardé los cuadernos hasta el sol de hoy.

¿Qué llegó a hacer a Bogotá?

Yo llegué a ser realizador de un programa de literatura que se llamaba Libro abierto, en Señal Colombia, un programa que aprovechaba la coyuntura de que había lanzamientos de libros, entonces uno hacía como un perfil de los escritores, etcétera. Rápidamente de ahí pasé a trabajar al inhouse de Caracol, que es una especie de agencia interna que maneja los avances, eso que vos ves: “Vea esta noche, en Pedro el escamoso”, los trailers de las películas, las premieres, todo eso…, era lo que se llama un “editor creativo” de ahí conecté con Laberinto y luego viene Patofeo, que una productora que surgió de Navas, Carolina Barrera y Santiago Tobón, pues ellos pensaron en hacer su propia productora, me dijeron: “¡Qué, Moreno!, ¿vos te venís con nosotros?» y yo: “Hágale, qué hijueputas”, me fui para allá con ellos porque la idea era que la productora desarrollara nuestras películas, hacer La sangre y la lluvia y yo iba ahí detrás con Perro come perro. Hicimos toda la tarea de participar en las convocatorias, todo este proceso en la naciente ley de cine. Ya parecía posible hacer una película, y empezamos a ganarnos los premios de desarrollo, el mismo que vos te ganaste con Pilar [Quintana], que te dan una plata para escribir el guión y estar 24/7 con él, y eso realmente dinamizó esos proyectos porque nosotros nunca habíamos hecho una película, no sabíamos lo que era eso, y realmente tampoco habíamos escrito un guion.

Hablemos entonces de su relación con Alonso Torres.

Cuando yo regresé de España, Alonso trabajaba en La Bodega Cubana, que era un negocio familiar y ahí iban a pachanguear mis amigos. Entonces ahí hablando con Alonso un día me dijo: “Ve, estoy intentando escribir, no sé, quizá mi primera novela”. Y yo: “No jodás, mostrame a ver qué tenés”, entonces me mostró un texto que él le había puesto Los malditos, un título pésimo, y lo leí y yo le dije: “Güevón¬, a mí esto me parece que es un guión”, sin yo saber nada de guión, ¿no? [Risas], pero quizás yo estaba buscando un proyecto, ¿me entendés?, yo creo que la mente mía lo acomodó a eso, y Alonso me dijo: “No, pero es que yo nunca he escrito un guión, no, no sé”, pero le propuse hacerlo y le dije: “Bueno, primero que todo hay que cambiarle el nombre, pero bueno, ahí vamos andando”, y empezamos como a darle forma de guión a esa historia, empezamos a hilvanarla, a construirla en forma de thriller, en forma de película policíaca, película de bandidos como de Sam Peckinpah dentro de Cali y era muy divertido.

Y ahí se abre una ventana a hacer televisión, algo para lo que habías sido reticente.

Claro, Perro come perro fue un cambio radical, yo nunca volví a hacer publicidad porque claro, la película me abrió la puerta hacia la televisión. A mí me parecía que la TV era muy complicada, además yo no la comprendía muy bien y yo no me veía como en esas producciones, metido en una unidad móvil haciendo pues como el ponche, yo de eso no sabía nada, pero resulta, que también es una coyuntura, que se pretendía hacer televisión con la técnica del cine, entonces quizás los que primero exploraron hacer unas producciones de ese tipo nos llamaron a quienes en ese momento habíamos estrenado películas en Colombia. Estoy hablando de Juan Felipe Orozco [Al final del espectro (2006)], de Felipe Martínez [Bluff (2007)], yo, y quizá estoy olvidando a alguien. “Queremos hacer una producción para televisión pero que parezca cine”, así decían [risas].

Moreno hace parte de generación de realizadores audioviuales caleños que heredaron la particular voz del movimiento Caliwwod. Foto: Sebastián Jaramillo

¿Esa entrada a la televisión fue también una serie de desengaños?

Claro. Los regaños que recibíamos era que nosotros no estábamos haciendo una película. “¡Es que ustedes están haciendo televisión, no están haciendo una película!”, ¿entonces para qué hijueputas nos llamaron? [Risas].

¿Con la televisión ya le tocó ser realista y decir: “Esto es así, es diferente”, y lo aceptó?

Exacto, es una realidad, ¿me entendés?, y es una cosa que está en la mitad. Y vuelvo y te digo: uno llega con la idea mesiánica de cambiar el mundo y el mundo termina cambiándolo.

¿Cuénteme de Todos tus muertos? A veces lo más difícil no es debutar sino hacer la segunda.

En Perro come perro teníamos mucho miedo porque era la primera vez que hacíamos una película, todos los que estábamos ahí era la primera vez que hacíamos una película. Estábamos asustados, estábamos muy finos pero finos era por el miedo, creo que Todos tus muertos la hicimos relajados, en paz, y eso coincidió también con algo muy importante y es que nació mi hija. Cuando nosotros rodamos Todos tus muertos Guadalupe tenía cuatro meses, y claro era un momento en el que uno está como muy pleno, muy en esta vida, es como dice Las enseñanzas de Don Juan que una sombra empieza a crecer en vos pero en ese momento yo creo que uno es mejor ser humano porque uno es supremamente sensible, es un momento de mucha sensibilidad y no necesariamente hormonal, es como de otro tipo. Eso lo estaba viviendo yo en ese momento, y esa visión sobre la muerte yo creo que está en esa película, esa sensibilidad particular ahí está.

Después viene El cartel de los sapos.

Un buen día apareció en mi vida Manolo Cardona, que somos buenos amigos, y me dice: “Ve, Moreno, tengo los derechos cinematográficos de El cartel de los sapos”. El objetivo del proyecto era mudar la gran audiencia de la serie de televisión a las salas de cine. Y yo realmente lo que tenía que entrar a hacer ahí era dirigir la película: ya había muchas cosas desarrolladas y no había que salirse de ese molde, porque no podías decepcionar a la gente llevándola a ver algo que no era lo que estaba en televisión. Muy probablemente estoy rompiendo la intimidad del proyecto pero yo le perdí el control a la película en posproducción y la película fue otra cosa. Algo que para mí fue decepcionante pero yo sabía a qué iba. Si yo voy a meterme en una fiesta de metaleros, cuando empiece la música yo sé que en algún momento me van a dar una patada. Eso es así. Pero mirá que de todas maneras las cosas eran tan claras que mirá que sigo siendo amigo de Manolo [Risas].

En 2014 hace ¡Qué viva la música! Me parece algo bastante riesgoso porque era muy difícil superar las expectativas de los espectadores.

¡Qué viva la música! es un proyecto que no era mío. Hubo más directores interesados en hacer ese proyecto. La bolita rebotaba y rebotaba y al final se me vino el balón a mí y yo lo agarré. Dije: “Hagámosle al proyecto” porque a mí me parece chévere, me parece una novela que es un manifiesto. Nosotros la enfrentamos, yo diría hoy en día, con excesiva confianza, claro, porque luego vos te das cuenta de que existen tantas lecturas y tantos fetiches y tantos referentes y tantas cosas alrededor de la película que quizás ninguna versión ni ningún imaginario que haya de la película es válido por sí mismo.

Por esa época ya nos estábamos embarcando en Lavaperros.

Fijate que hubiéramos dejado el título Traquetos en la película, como en algún momento pensamos, y a mí me hubiera gustado también ese nombre. Lo que pasa es que Lavaperros conceptualmente es muy buena y hay un personaje que lava perros y está muy bien, pero con un título como Traquetos yo creo que hubiéramos sido descaradamente cínicos.

Póster de la película Lavaperros, dirigida por Carlos Moreno y estrenada en Netflix el 5 de marzo de 2021. Foto: Cortesía Carlos Moreno

Hay una dimensión épica del traqueto que acá no se ve.

Eso yo creo que fue uno de los problemas de El cartel de los sapos, a mí me parece que asumir esa historia con propósito épico es un error en Colombia, porque ni siquiera la mafia en Colombia tiene esa dignidad de contarse desde la épica, es decir, aquí el gran éxito del Cartel de los Sapos como esa gran campaña de la DEA es que el bandido en Colombia es delator.

Aquí ningún mafioso ha muerto por honor…

Cogen a mafiosos rusos o italianos y se van callados para la cárcel. Aquí ellos descubrieron que los colombianos éramos bandidos de poca monta, boquisueltos, que se venden por una empanada. Es que hasta la mafia nuestra es mediocre, entonces tener una visión épica sobre eso me parece que fue el gran error de El Cartel de los sapos. Eso hay que fabularlo de otra manera, fabularlo desde la pobreza que tiene. En últimas, mirá, a mí me encanta y sobre todo en esta película me ha fascinado fastidiar un poco a cierta audiencia que es resistente con eso porque, y yo insisto con esto, en Colombia estamos más preocupados por tener una buena imagen que por merecerla. Aquí todo el mundo exige autoridad pero nadie está dispuesto a acatar la norma, y esas cosas tan horribles como los linchamientos vos ves que dicen: “Ah, eso es que las ratas hay que matarlas así”, todo el mundo exige autoridad, que así tiene que ser, pero nadie está dispuesto a decir: “Esperate, que la constitución dice que ese ladrón que linchaste tiene unos derechos, y es la ley la que tiene que actuar”. Entonces es una contradicción en el fondo terrible, cuyo padrinazgo es del narcotráfico y que del presidente para abajo… Es que imagínate, ¿cuál es el enemigo de este gobierno? Las cortes, la justicia. ¿Eso qué significa? Vos hacés un silogismo y pues nos gobiernan delincuentes. Si el enemigo de este gobierno es la justicia, nos gobiernan los delincuentes. Eso es muy grave. A mí me extraña mucho que en Colombia no hayan más películas policíacas, gansteriles, todo eso es gravísimo, y es un complejo, una ‘montañerada’ muy grande pensar que la imagen del país se debe a eso. Si la imagen del país dependiera de las películas este gobierno habría hecho diez y ahí quedaría bien parado. Diez películas y ya éramos Suiza.

Apertura de la entrevista de Carlos Moreno en la edición impresa de Revista BOCAS, publicada en marzo del 2021. Foto: Revista BOCAS

* * *

POR: ANTONIO GARCÍA ÁNGEL

FOTOS: SEBASTIÁN JARAMILLO

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 104. MARZO - ABRIL 2021