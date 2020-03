Los colombianos que trabajaron en la última película de Pixar

Para Luis Uribe y Carlos Felipe León, animadores colombianos en Pixar, fue tanto un reto como una experiencia transformadora hacer parte de 'Unidos', el ultimo largometraje de Pixar que se estrenó el 5 de marzo.

Ha sido largo el recorrido que estos dos talentos han hecho a nivel internacional. 'Jurassic World', 'Toy Story 4', 'Coco y Cars 3' son tan solo algunas de las producciones en las que han participado.



Se trata de un retrato acerca de la paternidad inspirado en la vida de Dan Scanlon, su director; contado en un mundo fantástico que se ha visto devorado poco a poco por las industrias y los avances tecnológicos.



“El punto de partida siempre fue el mundo de fantasía, históricamente esta película mezcla un pasado fantástico con la evolución hacia el lado moderno. La inspiración siempre partió de los dos lados, y hacer esa mezcla sin que ambos lados se cancelaran, fue el mayor reto”, contó León, quien trabajó en el diseño de escenografía de la película.



“Yo diseñé, entre otras cosas, el interior y exterior de la casa de los personajes y el barrio en el que viven”, agregó.

León creció en Colombia y desde siempre manifestó una fascinación por el arte y la ciencia.



“Estudié ingeniería industrial, pero siempre me quedó la espina de seguir dibujando, así que me fui a estudiar a Francia y me gradué de allá en el 2007. Desde ese entonces me quedé trabajando en la industria de la animación para empresas francesas. Fue en 2012, cuando llegué a Estados Unidos y 5 años después a 'Pixar'”.

Foto: Cortesía Disney

Por su parte, Luis Uribe, diseñador industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, afirma que no es una labor sencilla y que son extensos meses de arduo trabajo y preparación.



En la producción trabajaron aproximadamente 1.500 personas. Solo en el departamento de animación había al rededor de 130 personas. Los animadores explicaron que tardan alrededor de 8 meses en finalizar una película.



"Una vez me asignan un proyecto estoy cerca de 8 meses animando lo que sería solo 1 minuto en pantalla”, explicó Uribe.



Ambos animadores se destacan por su labor dentro del prestigioso estudio de animación, y se han consolidado como fichas importantes dentro de los proyectos. También, trabajan en la finalización de ‘Soul’, que será el próximo largometraje de 'Pixar'.



Uribe y León aseguran que no fue fácil obtener esta oportunidad que muchos en Colombia anhelan.



“Mi sueño nunca fue trabajar en 'Pixar', porque lo veía imposible, pero sí que quería trabajar en un proyecto grande. Me gradué y empecé a trabajar en comerciales en Bogotá y estando ahí descubrí todo el mundo de la animación, empecé a estudiar por internet haciendo tutoriales y cursos en foros.

Foto: Cortesía Disney

Tomé un curso en animación de personajes online y empecé a aplicar a estudios en el mundo, dos años después de aplicar me llamaron para un trabajo en Los Ángeles.



Luego me mudé a San Francisco a trabajar en 'Lucasfilm', y estando ahí me enteré que estaban contratando en 'Pixar', pasé por las entrevistas y finalmente un par de años después, logré entrar”, afirmó Uribe.



Por su parte, León aseguró que no hay fórmula ni atajo específico para llegar a trabajar en una compañía de dicha envergadura, y aconseja a los que aspiran salir del país, nunca dejar de dibujar.



“Entre más dibujes, más chances vas a tener. Es un trayecto difícil porque al trabajar en arte uno pone mucho de sí mismo en su trabajo e inevitablemente se vuelve vulnerable ante la crítica, pero hay que seguir”, expresó.



Tras 5 y 2 años de hacer parte del universo Pixar, Luis Uribe y Carlos Felipe León, confirman que el éxito está en “buscar eso que te gusta y estudiarlo a fondo, y por supuesto nunca parar de trabajar”.



“Si creen que han trabajado duro, hay que trabajar más duro”, concluyó León.

JUAN DAVID BLANCO

Mesa Visual, EL TIEMPO (California, EE. UU)

*Por invitación de Pixar