Los claroscuros en la vida del ángel de Hollywood: Judy Garland

La ganadora del Óscar Renée Zellweger interpreta al ángel de Hollywod, Judy Garland. La actriz y cantante se catapultó a la fama con El mago de Oz. Con algunas de sus canciones más conocidas, la película celebra la leyenda, la capacidad de amar y el puro talento de la que fue considerada en su época “la mejora artista del mundo”.

Bajo la dirección de Roo-per Goold, esta película es una adaptación de la exitosa obra de Broadway Al final del arcoíris, escrita por Peter Quilter. La historia recorre su último año de vida, cuando realizó una gira de presentaciones en Londres, empezó su relación con Mickey Deans (su quinto marido) y lidió con el declive de su capacidad escénica. A través de flashbacks, Judy recuerda sus comienzos, 30 años antes, como Dorothy en El mago de Oz, película en la que empezó a forjarse su leyenda, pero también sus fantasmas e inseguridades.



EL TIEMPO tuvo acceso a una entrevista con la actriz Zellweger.



Comenzó a prepararse para este papel un año antes de que comenzara la filmación...

Sí, comencé un año antes, ¡gracias a Dios! Estoy realmente agradecida de que hayamos tenido algo de tiempo. Sabiendo que lo que teníamos era una hermosa manta de seguridad. Había mucho material para familiarizarse y el proceso de construcción para probar esas canciones. Solo tomó tiempo, eso es todo.

¿Puede describir cómo se convirtió en Judy Garland?

¡Creo que es un caso de ‘nosotros’ convertidos en Judy! Somos unas veinte personas trabajando en el personaje. Rupert Goold (director) y David Livingstone (productor) me enviaron el guion, y tuve curiosidad de inmediato porque sabía muy poco sobre este capítulo en su vida. Hay más de lo que se escribió sobre ella después de su fallecimiento, y me pareció tan injusto que se describiera su vida como una “tragedia”. Se sintió como una hermosa oportunidad para contextualizar las circunstancias. Entonces vine a Inglaterra, y me dijeron: ‘Solo ven y hablaremos, tal vez intentemos algunas canciones’.

¿Cuál es su primer recuerdo de Judy Garland?



El mago de Oz. Llegaba cada Pascua, cuando todo Estados Unidos estaba sentado frente a la televisión, y todos hablamos de ello durante días.

¿Y por qué encontró el desafío de hacer irresistible a Judy?



Tenía curiosidad acerca de esta parte de su vida y quería entender; no tenía sentido para mí que una persona que había estado trabajando tanto tiempo como ella a su nivel, y celebrada por ser extraordinaria, enfrentara problemas financieros y tuviera dificultades para encontrar trabajo. ¿Cómo podría estar lidiando con tanta dificultad hacia el final de su vida? Y cuando comencé a aprender, mi empatía por ella creció y contar la historia se volvió muy importante para mí.



¿Cómo aprendió a cantar como Judy Garland?



Me familiaricé con su estilo de canto y traté de intelectualizarlo. Traté de verlo en términos de la forma como entrega sus líneas y la forma como empuja las notas. A veces empuja las consonantes en lugar de las vocales, y mucho de eso es su entrega natural. Se pueden aprender algunas cosas, así es como traté de verlo, y hay un método allí.



Cantó en vivo frente a una audiencia para las escenas de Talk of the Town. ¿Cómo fue esa experiencia?



Podría mentir y decir que cuando me hablaron sobre eso “fue fantástico”. Sin embargo, ¡fue realmente atroz, y no podía creer que Rupert lo quisiera! ¡No me dijo que eso pasaría, y me alegro de que no me lo dijera! Traté de convencerlo de todas las razones por las que no debería ser así, pero ahora lo aprecio. Rupert es el director del teatro Almeida, en Londres, y ve algo en el intercambio entre una audiencia y un artista. Quería que esto fuera una representación auténtica de esa relación entre Judy y sus admiradores, y las cosas que suceden durante una actuación, y no sentía que pudiéramos reproducir eso en un estudio.

Una de las escenas basadas en la vida real muestra a Judy Garland siendo abucheada por no poder cantar. ¿Fue difícil de filmar?



Nunca olvidé que era una historia que contábamos. Pero en este momento es bastante impactante porque es muy agresivo, y una persona que había dado gran parte de su vida merecía que le fuera mucho mejor. Sentí que era necesario mostrar la lucha auténticamente, y eso hizo que la empatía que sentía por ella fuera mucho más fuerte. No sentí lástima: debido a su coraje y tenacidad para superar sus desafíos sentí admiración. Además, cuando habla de arte no todo está a su disposición, y hay días en que algunas cosas están fuera de su control, en especial cuando habla de la voz como instrumento. No es infalible, requiere mucha atención y cuidado, y si hay algo más en el cuerpo, la capacidad de manipular completamente el instrumento no está allí.



¿Quién era Judy Garland para el mundo?



No podría decir quién fue ella para el mundo, ya que creo que tocó los corazones de una manera muy específica. Me conecté con ella cuando era niña en ese viaje a Oz, es indeleble en la imaginación de una niña, escuchándola cantar Somewhere over the Rainbow y soñando con ella. Lo llevas para toda la vida. Es imposible no ser tocado por el archivo de su trabajo o lo que ella representaba, y para mí –supongo que para cualquiera–, ella es una inspiración. Solo quería humanizar a la icónica superestrella. No creo que realmente se pueda apreciar lo extraordinaria que fue sin saber lo que tuvo que superar para actuar; una cosa es vivir tu vida en un estado de ícono, pero otra cosa es superar la dificultad insuperable para hacerlo. Cuando piensas lo improbable que es que una persona pueda cantar, dadas las circunstancias, es heroico.

