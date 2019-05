Franco Lolli inaugura la Semana de la Crítica en Cannes

El director colombiano Franco Lolli, inauguró el miércoles 15 de mayo la Semana de la Crítica en Cannes entre ovaciones con un filme "catártico" en el que su madre revive en la gran pantalla el cáncer que sufrió.



"Litigante" narra la relación entre Silvia, una madre soltera absorbida por su trabajo, y su temperamental madre, enferma de cáncer, interpretada por la propia madre de Lolli, Leticia Gómez.



Aunque en un principio el filme iba a ser más un retrato familiar, la enfermedad irrumpió en la historia cuando le detectaron un cáncer de seno a su madre, según explica a la AFP el cineasta colombiano.

Poco a poco, fue cobrando cuerpo la idea de que su madre interpretara a un personaje que atraviesa las mismas vivencias, que incluso acabará llevando el mismo nombre que en la realidad.

Le tengo miedo a la muerte de mi madre (...) y ponerla en escena era una manera de enfrentar ese temor FACEBOOK

TWITTER

"Había algo del orden catártico en lanzarse a hacer este proyecto", asegura. "Le tengo miedo a la muerte de mi madre (...) y ponerla en escena era una manera de enfrentar ese temor".



Reconoció sin embargo que el camino para llevar a cabo este proyecto de "locura" no fue fácil.



"Es muy difícil dirigir a su madre y decirle 'necesito que estés más enferma', que 'te veas peor'".



También fue duro volverle a hacer pasar momentos violentos para ella, como la quimioterapia o cortarse el pelo. "Sufrí mucho, lloré mucho", admite.

Cuanto más tratábamos el tema de la muerte, más mi mamá quería vivir FACEBOOK

TWITTER

Esto "solo lo hace uno por un hijo", dice sonriendo Lolli, que hace unos meses, justo después del rodaje de "Litigante", fue padre. De la experiencia, no obstante, surgió algo positivo.



"Cuanto más tratábamos el tema de la muerte, más mi mamá quería vivir", agrega. "Nos acercó a todos esta idea de que la muerte le puede llegar a uno en cualquier momento y que hay que vivir para no morir".



Frente al personaje de Leticia, su hija Silvia se ve superada por la situación, a la que se suman los problemas en el trabajo, donde se ve involucrada en un caso de corrupción, y los remordimientos de no poder dedicarle más tiempo a su pequeño de cuatro años.



Para dar vida a este personaje atormentado, Lolli escogió a la escritora Carolina Sanín que, como Leticia Gómez y casi la totalidad del reparto del filme, no es intérprete profesional. Pero después de más de nueve meses buscando, vio en ella a una persona con "capacidad de resistencia" ante los problemas que tiene que encarar su personaje.



Con "Litigante", su segunda película, Lolli regresa a la Semana de la Crítica de Cannes, aunque lo hace fuera de competición. En 2014, compitió en esta sección paralela con "Gente de bien", sobre las diferencias sociales en Colombia.



Compatriota suyo, el cineasta Ciro Guerra, autor de "El abrazo de la serpiente" y "Pájaros de verano" y un asiduo de La Croisette, preside este año el jurado de esta sección paralela.



Para Lolli, la presencia en estos últimos años de filmes colombianos en certámenes internacionales refleja que "Colombia está tomando otra importancia respecto al cine de autor en el mundo".



La industria cinematográfica del país se está "estabilizando", según él, gracias al sistema de financiación que se puso en práctica hace 15 años, que permite a autores como él contar otro tipo de historias.



AFP