“Los comediantes se ayudan con su risa para hacer reír, tienen unas risas muy particulares y casi que subrayan el código del chiste con ella, pero aquí esto no pasa”, dice Jorge Enrique Abello, quien se atrevió a ser el maestro de ceremonias del programa Lol: Last One Laughing Colombia, en el que, básicamente, diez referentes de la comedia nacional se enfrentan con un humor sin censura y sin límites, con el gran reto de hacer reír a sus oponentes sin mostrar una sonrisa.

Esta producción entre el reality y el concurso se estrena el 11 de agosto en la plataforma de streaming Prime Video, que le abrió las puertas a este formato que ya se ha visto en México, Argentina y Japón.

Abello será el testigo y la guía de las tensiones, disparates y esfuerzos de los participantes del show, que promete a su vez un tipo de humor diferente.



“Hay una cosa que es muy bonita, una de las escuelas más importantes de actores, la escuela rusa, y hay una línea de esa escuela que dice que la mejor forma en la que un intérprete viva una escena es rompiendo esa armadura que te pones al construir un personaje y eso ellos lo hacen a partir del agotamiento. Pues claro, todo el mundo llega acá con sus estrategias, su montajes, ahora ya ‘no saben qué hacer’ y ahí es donde empieza en realidad el programa”, contextualiza Abello emocionado al asimilar estilos y formas de humor por una buena causa, ya que los participantes apoyarán una fundación en su batalla por el triunfo.



Otro: De 'Gran turismo' a 'Tomb Raider': videojuegos que dieron el salto al cine

¿Quienes están?

La primera temporada de la serie cuenta con Constanza Camelo (Connie Camelo, recordada por Entre sombras y Los Reyes); Don Jediondo (Pedro González); el Mindo, Manolo Zúñiga (Juan Manuel Correal), Karen Sevillano, Ómar Murillo, Jonathan Gato, Camilo Sánchez y Diana Belmonte, quienes han desarrollado una amplia carrera en el difícil arte de hacer reír y ahora tendrán que hacer reír a sus pares –a la fuerza–, a sus colegas.

“Es un experimento de risas, dramático, melodramático, romántico, inspiracional y es muy bonito y divertido. Hay que seguirlos en lo que les pasa en los seis capítulos de Lol Colombia (...). Yo creo que nosotros aquí, cada uno trae un humor distinto... desde el más soez, el más fino, el chiste común, el gag, el de personaje; en realidad hay gente muy valiente acá, y yo no sé si yo lo hubiera hecho como participante. A mí me gusta el humor, la gente me con cara de ‘38 largo’, pero yo soy un gran mamador de gallo”, confiesa Abello, quien reveló un rango muy contrastante como actor al ser casi que el antagonista de Ana de nadie, estar ahora dedicado a una nueva serie alrededor del personaje de Betty la fea y además, darle espacio a esta experiencia de risa y hasta uno que otro drama.

“Hay una cosa a la que los actores y comediantes le tienen terror y es el olvido del público; lo que no saben es que es lo mejor porque cuando te olvidan puedes ser otro. La verdad es que pronto ellos van a olvidar que me odiaban tanto (por Ana de nadie) y nos vamos a reír muchísimo”, contrasta con una risa que destila picardía. Para él, meter a diez dementes del humor en una casa promete de todo.

“Mira, yo tenía 140 micrófonos, 50 cámaras monitoreándolas y más de cien personas ‘metidas en mi oído’ mientras esto estaba sucediendo. En realidad es un reto que no te alcanzas a imaginar, para descubrir quién sonreía, para ver los guiños, controlar los chistes o la competencia del ritmo. Lol: Last One Laughing Colombia ha sido una de las cosas más demandantes que me han tocado hacer en televisión. Todo el mundo está con la adrenalina al cien y el máster desde donde se coordina todo el programa es como si se fuera a lanzar un cohete al espacio, hay más de 200 personas lanzando esta producción al aire. Todo está para que suceda un evento químico, que es la risa.

Hay carcajadas contenidas frente a las cámaras, situaciones de mucha emoción, tensión y es una serie que te habla mucho de lo que es el ser humano.



Puede leer: Diez años de emociones encontradas: vuelve el Festival de cine por los Derechos Humanos

Facebook Twitter Linkedin

Lol: Last One Laughing Colombia con el equipo de comedia y los productores. Foto: Prime Video

“Ha sido la mejor experiencia del mundo, todos quieren reír y pasarla bien”, agregó la productora del show en Colombia, Marie Leguízamo, que siempre ha trabajado en este universo y es hermana del actor colombiano John Leguízamo. “Yo comencé como la productora ejecutiva y showrunner de Lol: México y con la que ya llegamos a su sexta temporada, y luego en Prime Video me dijeron que querían llevar el programa a Colombia y Argentina, y yo les dije: “¡Por supuesto!”. Y te puedo decir que me ha encantado conocer sus diferencias en el humor y la cultura”, reconoce ella, quien sabía que con el equipo de participantes y Abello podía llamar la atención de la audiencia y hacer de la producción algo cercano y divertido. Con solo dos minutos de conversación con Jorge Enrique nos dimos cuenta de que era el indicado”, recalca.

“Me encantan los experimentos sociales y poder saber que como presentador podía imprimir ritmo a ese experimento. Cuando me senté con los directores del programa (Marie Leguízamo y Édgar Jaramillo) me enamoré. Yo he vivido entre cables, técnicos, la televisión y me encontré con ellos, entonces dices: ‘Vamos a jugar’ ”, finaliza.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1