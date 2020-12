Cinco buenos libros para un año pésimo

En tiempos difíciles, y no hay duda de que 2020 califica como tiempos difíciles, aquellos de nosotros que amamos la lectura recurrimos a todo tipo de libros diferentes. Este año, elegí profundizar en un tema difícil, como las injusticias que subyacen a las protestas de Black Lives Matter de este año. Otras veces necesitaba un cambio de ritmo, algo más ligero al final del día.

Como resultado, leí una amplia gama de libros y muchos excelentes. Aquí hay cinco sobre una variedad de temas que recomendaría al concluir el 2020. Espero que encuentres algo que te ayude a ti, o al amante de los libros en tu vida, a terminar el año con una buena nota.

'EL NUEVO JIM CROW’

Una mirada reveladora al sistema de justicia penal de Estados Unidos

Este libro de Michelle Alexander ofrece una mirada reveladora sobre cómo el sistema de justicia penal de Estados Unidos se dirige injustamente a las comunidades de color, y especialmente a las comunidades negras. Y, aunque se publicó hace más de 10 años, es un tema que ha adquirido una relevancia adicional este año. Los horribles asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor desencadenaron un verano de protestas que pusieron a Black Lives Matter al frente y en el centro.



Como mucha gente blanca, me he comprometido a leer más sobre el racismo sistémico y a profundizar su comprensión. El libro de Alexander trata sobre mucho más que la policía, a la que ella describe como el “punto de entrada” al sistema judicial, pero proporciona un contexto útil para comprender cómo llegamos a donde estamos. Alexander sostiene que el sistema de justicia penal ha sido el principal impulsor de la desigualdad racial en EE. UU. desde el final de la era de Jim Crow.



Está claro que necesitamos un enfoque más justo para las sentencias y más inversión en las comunidades negras y otras comunidades de color. La buena noticia es que el apoyo al cambio está creciendo.

Está claro que necesitamos un enfoque más justo para las sentencias y más inversión en las comunidades negras FACEBOOK

TWITTER

'AMPLITUD: POR QUÉ TRIUNFAN LOS GENERALISTAS’

Necesitamos más Rogers

Cuando era niño, Roger Federer no se enfocaba en el tenis y no recibía entrenamiento profesional o entrenamiento de fuerza. Jugó una amplia gama de deportes, incluyendo patineta, natación, ping-pong, fútbol y bádminton. No empezó a jugar tenis competitivo hasta cuando fue un adolescente. Incluso entonces, sus padres lo desanimaron para que no se lo tomara demasiado en serio.



Aprendí esto leyendo un buen libro que desmiente mitos, llamado Amplitud: Por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado. El periodista deportivo David Epstein usa la experiencia de Roger como su ejemplo inicial de los beneficios subestimados de retrasar la especialización y acumular una amplia gama de experiencias diferentes.



“En un mundo que cada vez más incentiva, incluso exige, la hiperespecialización –escribe–, nosotros... necesitamos más Rogers: personas que comienzan de manera amplia y adoptan diversas experiencias y perspectivas mientras progresan”. Creo que sus ideas incluso ayudan a explicar parte del éxito de Microsoft, porque contratamos a personas que tenían una amplitud real dentro de su campo y en todos los dominios.

(Le puede interesar: 'Si no cooperamos, no tenemos futuro como especie': Diana Uribe)

'LO ESPLÉNDIDO Y LO VIL’

Cómo los británicos sobrevivieron a la guerra relámpago alemana

Lo espléndido y lo vil, de Erik Larson, es un relato brillante de otra era de ansiedad generalizada: los años 1940 y 1941, cuando los ciudadanos ingleses pasaban casi todas las noches en refugios improvisados mientras las bombas masivas caían sobre ellos.



Esta guerra relámpago alemana mató a 44.652 británicos, casi 6.000 de ellos niños, e hirió gravemente a otros 28.556. Pero los números no cuentan la historia, y por eso Larson trabaja con detalles pequeños e íntimos.



“Me propuse buscar las historias que a menudo quedan fuera de las biografías de Churchill, ya sea porque no hay tiempo para contarlas o porque parecen demasiado frívolas”, explica Larson en los agradecimientos. Los detalles más fascinantes del autor provienen de relatos contemporáneos en diarios privados, incluidos los de ciudadanos comunes y personas cercanas a Winston Churchill y Adolf Hitler. Al tejer estos detalles en una narrativa de ritmo rápido, Larson ayuda al lector a sentir cómo es vivir bajo un ataque aéreo, que era muy diferente de lo que había imaginado.



Debido a que este libro se centra en lo que un país y su gente experimentaron durante un año de la Segunda Guerra Mundial, no debería ser el único libro que lea sobre la guerra. Pero es sobresaliente y mucho más relevante para nuestro tiempo de lo que Larson podría haber imaginado cuando lo estaba investigando.

(Además: Desigualdad y autoritarismo en los tiempos del covid-19)

‘EL ESPÍA Y EL TRAIDOR’

Un increíble thriller de espionaje en la vida real

Este año ha sido brutal en muchos niveles. Pero 1983 podría haber sido mucho peor.



En la primera mitad de ese año, el presidente Ronald Reagan incrementó dramáticamente la retórica, el gasto militar y las operaciones psicológicas contra los soviéticos. Y luego, en noviembre, la Otán llevó a cabo una simulación militar masiva en la que participaron 40.000 soldados. Los soviéticos, convencidos de que la Otán se estaba preparando para un ataque nuclear sorpresa, también se prepararon para la guerra nuclear. Pero luego, sin explicación, Occidente se echó para atrás.



Y ahora sabemos por qué: un agente doble infiltrado en la KGB en Londres informó a sus jefes británicos que los soviéticos habían confundido los juegos de guerra de la Otán con preparación para la guerra. Sin revelar la fuente de la inteligencia, la primera ministra Margaret Thatcher pudo convencer a Reagan de que suavizara su tono y detuviera la escalada.



Me enteré de este episodio por el libro más reciente del periodista británico Ben Macintyre, El espía y el traidor, que se centra en Oleg Gordievsky, el agente doble que ayudó a prevenir la guerra nuclear, y Aldrich Ames, el traidor estadounidense que probablemente lo traicionó. El libro es tan emocionante como mis novelas de espías favoritas.

‘ALIENTO DE SAL’

Los héroes de la lucha contra la fibrosis quística

Este libro es verdaderamente edificante. Documenta una historia de notable innovación científica y cómo ha mejorado las vidas de casi todos los pacientes con fibrosis quística (FQ) y sus familias. Esta historia es especialmente significativa para mí porque conozco familias que se han beneficiado de los nuevos medicamentos descritos en este libro.



Bijal P. Trivedi lleva al lector a un recorrido a través de los altibajos del proceso de descubrimiento y le da una urgencia y emoción de vida o muerte. De hecho, me sorprendió saber que no tiene una conexión familiar con la fibrosis quística.



Entre los perfiles de héroes de Trivedi se encuentra la familia O’Donnell. En 1974, Kathy y Joe O’Donnell tuvieron su primer hijo, Joey. Infortunadamente, Joey heredó las mutaciones de la FQ de sus dos padres, lo que significó que contrajo la enfermedad. El segundo héroe de esta historia es la Fundación de Fibrosis Quística, con sus tres generaciones de líderes. Dado que la FQ es una enfermedad huérfana que afecta solo a una pequeña parte de la población, es notable, para mí, que esta organización creció hasta convertirse en uno de los actores más importantes y poderosos entre las organizaciones benéficas de investigación de enfermedades. El tercer grupo de héroes son los investigadores de la FQ que siguieron acumulando el conocimiento necesario para producir estos medicamentos.

Sospecho que veremos muchos más libros como este en los próximos años, a medida

que los milagros biomédicos emerjan de los laboratorios a un ritmo cada vez mayor.

Encuentre también en el especial de fin de año

El mensaje del minsalud a los colombianos al finalizar el 2020



‘Esta crisis nos ha permitido conocernos mejor': director del Dane

'La historia es como es y no como quisiéramos que fuera': papa Francisco



BILL GATES

ARTÍCULO PUBLICADO EN GATES NOTES