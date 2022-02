"Yo nací en Cartago, Valle, pero no tengo ningún arraigo allá, mi padre trabajaba en una multinacional de petróleos, se casó con mi mamá y se fue a trabajar allá, al norte del Valle. Yo llegué a Cartagena cuando tenía 5 años, por eso me siento cartagenera", dice la chef Leonor Espinosa.

La creadora del restaurante Leo, cocina y cava, uno de los mejores 50 del mundo según el escalafón internacional 50 Best, habla como cartagenera, vive como cartagenera y piensa con su mente caribe al momento de crear sus platos más reconocidos.



"Yo era muy terrible: dicen que no hay pelirrojo bueno. Con mis hermanos, somos tres pelirrojos y tres pelinegros. El color rojo viene por las dos familias, pero marca más por el lado de mi mamá. Sus tíos abuelos eran pelirrojos de dos metros, de origen extranjero. Calzaban 46 y tenían que mandar a hacer las abarcas. Unos dicen que venimos del pueblo tirol y otros dicen que somos irlandeses. En los pueblos se tejían mucho las historias", recuerda en la charla previa a 'El cine y yo'.



Esta franja, producida por EL TIEMPO, la Cinemateca de Bogotá y el Instituto de las Artes Idartes, regresa en el 2022 con una nueva temporada de charlas, que aborda en su comienzo el mundo de la gastronomía.



"Yo quería estudiar en Bogotá -dice Espinosa-, quería estudiar arte o diseño o arquitectura. Pero mis papás no querían que me viniera. Tampoco me dejaron en la Tadeo porque no tenía regulados los permisos. Me metí a Ingeniería industrial, pero me di cuenta de que quería estudiar de noche. No quería madrugar. Yo sufría por madrugar en el colegio, me di cuenta de que era nocturna. Cuando me pasé a Economía, no me disgustó. Hoy valoro haber estudiado esa carrera. Posteriormente, me fui a la Escuela de Bellas Artes, ya grande, antecitos de los 40 años. Y fue maravilloso, porque fue el momento en el que quería cambiar mi vida. Encontré en la cocina una manifestación artística".



La vida de esta mujer nacida en 1963 es como un menú diverso, con sabores dulces, salados, amargos... Este jueves 24 de febrero desde las 7 p.m. se podrán escuchar sus historias en conversación con el periodista de EL TIEMPO Julio César Guzmán.