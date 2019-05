El regreso de la Gallada de la Calle Mocha

Umberto Valverde –cada tanto– debe rascarse la cabeza y preguntarse: “¿cómo demonios escribí Bomba Camará?” Y debe recordar el golpeteo frenético de sus dedos contra la máquina de escribir, las voces que le dictaban cada línea, la música de los grilles y las fuentes de soda, el calor de Cali en los años 70 y sus amigos de barrio, pero sin duda, esas sensaciones son solo eso: recuerdos; recuerdos que están vivos por el libro.

Valverde logró algo que apenas logran los grandes escritores: actuar como un médium y hacer visibles los espíritus de su época. Bomba Camará es una inmensa bola de cristal donde se ve y se viven y sufren los anhelos, los fracasos y la tristeza de un pedazo de Cali que hoy en día ni siquiera existe, pero por obra y gracia de sus cuentos quedó atrapada en este centenar de páginas.



Bomba Camará es una suma voces rítmica, atronadora y aterradora. En cada página se oyen las voces de las viejas chismosas que declaran puta a su vecina, las voces de los muchachos que se prostituyen por unos jeans; las voces de unos niños que aprenden a robar chatarra y juegan con monedas en una esquina; las voces que recuerdan a un futbolista que pudo ser un crack y terminó convertido en un desecho humano por una patada en la cabeza; es la voz de un estudiante que logra seducir a su profesora y pasar un verano con ella. Es la voz de un barrio.

Todas las historias parecen transcurrir en cuatro calles; sus protagonistas no son ricos, no son pobres de solemnidad ni mendigos; tampoco pueden declararse de clase media: son del barrio Obrero. FACEBOOK

TWITTER

Hay una larga discusión sobre uno de los mejores libros del siglo XX. En nuestro tiempo, de Ernest Hemingway, ha sido clasificado y desclasificado como libro de cuentos; algunos críticos reclaman su condición de novela porque cada línea está marcada por la presencia de un protagonista, Nick Adams, Nick Adams niño, Nick Adams adolescente, Nick Adams en la guerra, Nick Adams en un día de pesca con una tensión como nadie antes ni después la ha escrito en su magistral Río de dos corazones.



En el caso de Bomba Camará la discusión podría trasladarse al protagonismo del barrio y los “pelaos” que viven en sus esquinas. Todas las historias parecen transcurrir en cuatro calles; sus protagonistas no son ricos, no son pobres de solemnidad ni mendigos; tampoco pueden declararse de clase media: son del barrio Obrero.



Hay algo que nos dice que Antonio, Raquel, Henry, Teresa o los miembros de la Gallada de la Calle Mocha, se conocen por lo menos de vista, son familiares, primos, amigos o vecinos; todos han pisado las mismas calles y, en algún momento de sus vidas, han apoyado sus espaldas en las mismas paredes descascaradas o perdieron la virginidad con la misma mujer por diez pesos.

Esa unidad hace que el lector nunca tenga la tentación de saltarse o evitar un cuento; historia tras historia se va tejiendo una trama que deja al descubierto la fragilidad emocional de los protagonistas: el barrio pide a gritos tipos duros, pero ellos son unos niños, unos “muchachitos”, que solo saben posar. Y hacen su mejor esfuerzo.



El héroe de Noche de ronda trata de borrar la presencia de su hermano en una de las historias más conmovedoras del libro: tras un recorrido digno de Stephen Dedalus por las calles profundas de Cali, el protagonista, Sergio, conoce el placer de acostarse con una mujer en un cuarto donde supo que “el amor a veces huele feo, porque esas sábanas de ese camastro que chirriaba al movernos huelen a orines, quién sabe a qué chuchería más y levantan un aliento extraviado”. Vio la noche con toda su sordidez, pero al final, su gran lamento, es que su hermano, el mismo con el que lo compara su mamá sin piedad y sin cesar, se murió sin probar mujer, “sin hacer tus noches de ronda”.

Leerlo es una invitación “A bailar pachanga” un domingo por la tarde FACEBOOK

TWITTER

Ricardo, otro de los “pelaos” del libro, logra que sus amigos lo conviertan en un mito del barrio por haberse ido a los Estados Unidos, pero su vergüenza es tener que regresar sin un dólar porque no supo soportar la soledad.



Hay otros que también se fugan. El Negro –el que más sabía, “el mayor de todos”, el que tenía más de 13 años– se va del barrio porque se cansa de ver cómo su mamá se acuesta con el que puede para poder ganar algo de dinero y su amante, en un ataque de celos, le escribió con un cuchillo en la espalda la palabra con la que todos la identificaban en el barrio.



El libro, escrito cuando la corrección política no era moneda corriente y los derechos de las minorías ni siquiera se tenían en cuenta, deja claro que el racismo, los prejuicios y la represión sexual han sido una de las grandes lacras de nuestra sociedad.



Varias veces se señala a personajes infantiles como ese “negro inmundo” y les prohíben a otros niños jugar con él. Los miembros de la comunidad gay viven en un mundo tan marginal, tan oculto que –más que seres humanos– parecen prófugos de este mundo; las prostitutas ni siquiera tienen un rasgo hermoso: son mujeres castigadas por la vida y sus cuerpos son el reflejo de malas comidas, malas noches, malos amantes. Mala vida. Y, a pesar de todo, se las arreglan para sobrevivir y sacar la cabeza de la oscuridad.



El barrio sigue vivo; hay nuevos pelados y nuevas historias. Y siempre hay esperanza. Todos ellos siguen vivos. Están en estas páginas y no se cansan de contar sus hazañas. Y ese es el gran logro de Valverde y Bomba Camará. Es un libro que ha logrado algo que pocos libros hacen: sobrevivir. Hoy en día sus cuentos tienen la misma potencia que hace casi medio siglo, sus palabras continúan con la musicalidad de los boleros y las canciones de salsa que oyen sus protagonistas. Leerlo es una invitación “A bailar pachanga” un domingo por la tarde.



FERNANDO GÓMEZ ECHEVERRI