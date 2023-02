En el Hay Festival 2023, que se realiza en Cartagena de Indias, dos de los hombres que más saben de la vida del juglar vallenato Leandro Díaz, el escritor Alonso Sánchez Baute y el guionista Rafael Noguera, le regalaron al público una amena conversación acerca de la vida del compositor de canciones icónicas del vallenato clásico, tales como 'Matilde Lina' y 'La diosa coronada'.

(Puede leer: Prográmese! Lluvia de estrellas de música clásica que visitarán país)



La charla, que fue moderada por la periodista Silvia Hoyos, se debe a que actualmente, por el canal RCN, se emite una telenovela basada en la vida del compositor fallecido el 22 de junio de 2013 y cuyos libretos son escritos por Noguera.

Sánchez Baute escribió el libro Leandro, un texto que cuenta la vida del compositor nacido en Barrancas, Guajira, en 1928, y fallecido en Valledupar, en el 2013.



“En la historia de Leandro, Ivo –uno de sus hijos– juega un papel importante. Él me entregó un papel con los nombres de las personas clave para conocer a Leandro y escribir el libro", comentó Sánchez Baute.



Además, él me contó que Leandro fue rechazado al nacer de ahí nace toda una historia de maltrato por parte de su padre, quien lo devolvió a su madre tras el nacimiento y desde entonces nunca quiso reconocerlo”, relató el escritor nacido en Valledupar.



A pesar de haber nacido ciego, Leandro Díaz es uno de los compositores vallenatos que mejor describen la belleza física y los paisajes de su tierra, mejor que cualquier persona vidente.



(Le puede interesar: ¡Que se joda el acordeón!, dicen los roqueros granjeros de The Inspector Cluzo)



Al papá de Leandro Díaz le fue bien en los libretos de Noguera. “Con respecto a su papá, él siempre intentó en algún momento ayudarlo a él, que fracasó con el algodón, y el viejo no quiso esa ayuda. Pero en la novela no queríamos el resentimiento, y con Onofre hicimos un arco de transformación largo, larguísimo, en el que el papá aprende que se equivocó por cómo lo repartió entre sus hijos y que desperdició mucho cariño".

Leandro Díaz y Gabriel García Márquez

Rafael Noguera se refirió a la conexión de Leandro Díaz y Gabriel García Márquez. “Hay un momento clave en la carrera de Leandro. Él se descubre querido por la gente en 1985, cuando Gabriel García Márquez en ‘El amor en los tiempos del cólera’ introduce en el epígrafe una canción de Leandro. En ese momento él sabe que tiene un reconocimiento. Todo eso construye la historia que vemos en pantalla”, manifestó Noguera.



Sánchez Baute citó otro personaje clave en la vida de Leandró Díaz, su tía Erótida. “Ella estaba acostada en una hamaca. No se quiso levantar nunca de ahí para atenderme. Imagínenla. Era una mujer de 92 años, cansada, y de pronto comenzó a contarme cosas que iban alimentando ese interés cada vez más literario. Yo pensaba ‘carajo, esto por qué no se ha contado’. Leandro tenía como siete años cuando supo que era ciego. Yo hablé de la ceguera y él preguntó. Entonces supo lo que era ser ciego. Especulo que antes creía que todos éramos iguales a él”, dijo Sánchez Baute.



La tía Erótida fue tan significativa en la vida del juglar nacido en Barrancas, Guajira, en 1928, que “muchos momentos del Leandro que la gente hoy ve en pantalla nacieron del relato de esa mujer”.



En ese punto Noguera admitió que en la telenovela la tía Erótida permanece más tiempo en la vida de lo que realmente ocurrió. "La tía Erotida debería desaparecer cuando Leandro crece, pero en la historia le damos un papel más largo y más sufrido, en el que ella siempre escoge entre la vida o el amor”, cuenta.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias