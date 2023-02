Antes de cada función, Laura recorre con sigilo el espacio donde “se librará una batalla”, según una metáfora que le gusta emplear para referirse al oficio al que ha consagrado todas sus fuerzas. “Algo comenzará y terminará en ese escenario, pero nadie sabe qué va a ocurrir durante la representación”. Un vaso de vidrio podría romperse, por ejemplo, como le pasó una vez haciendo una escena descalza, o las reclusas de una cárcel podrían recibirla con abucheos antes de quedar hipnotizadas con su actuación y dedicarle una ovación cerrada al finalizar la obra, como le sucedió tres décadas atrás en la primera función de su exitosa interpretación del monólogo de García Márquez Diatriba de amor contra un hombre sentado.

La edición #125 de la Revista BOCAS está en circulación desde el domingo 26 de febrero de 2023.

En la hora previa a que se levante el telón, Laura se encierra en su camerino a repasar la parte del texto que más trabajo le esté costando memorizar. “Por último me pongo el vestuario y salgo a dar vueltas por ahí, como un animal que tantea el terreno donde cazará y lidiará con otras fieras”.



Laura García Marulanda remata a veces sus frases con una risita mordaz y espontánea. Su voz recia, imponente y cadenciosa le ha servido para imprimirles potencia a los parlamentos que ha puesto en boca de sus personajes a lo largo de casi medio siglo.



Culta, divertida, disciplinada, impaciente y mandona, siempre ha llevado a escena un amplio arsenal de emociones. “Creo que soy una actriz nata, silvestre, salvaje, intuitiva, de impulsos”, escribe en Sin verlo venir (Planeta 2022), su libro autobiográfico, con más de 300 páginas, en el que confiesa aspectos desconocidos de su familia, el amor y la maternidad. Un texto en el que plasmó cuán rica ha sido su vida en pasiones, lecturas, viajes, decepciones, alegrías y mucho, mucho teatro. La maestra de la actuación calcula, a vuelo de pájaro, haber realizado más de 7.000 funciones en su carrera teatral. “Un día hicimos tres veces La Orestíada, que duraba cuatro horas y media”.



Laura ha encarnado a decenas de mujeres imaginadas por Esquilo, Sófocles, Shakespeare, García Lorca, Pirandello, entre otros astros de la dramaturgia occidental. Y ha recibido vítores y aplausos interminables en plazas, iglesias, calles, cárceles, coliseos, colegios y, desde luego, teatros emblemáticos como su entrañable Colón de Bogotá, donde estrenó en el 2021 El coronel no tiene quien le escriba. “El Colón es mi casa: ahí bailé can can a los 12 años, asistí a conciertos de música culta con mi padre y he representado grandes obras”.

"Era de noche, yo estaba dormida, papá se sentó en mi cama, me despertó y me dijo: 'mi amor, me voy'. Eso crea en mí un vacío y por lo tanto una rabia ante el mundo, ante la incomprensión del abandono

Tendría unos siete años cuando se presentó por primera vez en un escenario: se recuerda bailando disfrazada de gitana mientras batía una pandereta contra una pierna hasta dejarse un moretón. En el colegio suizo del que se graduó, hizo sus primeros actos teatrales. Su debut profesional, sin embargo, fue en 1976, al comienzo de su veintena, con La ópera de tres centavos, de Bertolt Brecht, donde dio vida a la falsa ingenua Polly Peachum. En el Teatro Popular de Bogotá (TPB) devengó su primer sueldo: 2.500 pesos. Más tarde asomaría la escasez. Incluso, en una ocasión, timbró tarjetas de presentación como lectora a domicilio de ancianos y ciegos. La única llamada que recibió fue la de un empresario discográfico que le ofreció trabajo como lectora de audiolibros.



Los televidentes de finales de los años setenta la recuerdan por Teresa Valverde y Una mujer de cuatro en conducta. “No quise hacer más televisión, porque quería algo que me retara y enseñara de manera permanente, y esos culebrones no me iban a facilitar eso”.



Tiene dos hijos: José Antonio, el segundo, hoy su socio en un caserón que alquilan a turistas en San Andrés. Y Frederic, el primogénito, un belga que tuvo muy joven y entregó en adopción en un hospital europeo; un hombre de finanzas de 50 años que la buscó cuando él cumplió 25. Laura dice que sus dos momentos más traumáticos han sido el abandono de su padre siendo una niña, y la muerte prematura de su hermano y amigo Juan Ramón.

Su primer libro, Sin verlo venir, es una obra autobiográfica en la que rememora a sus muchos amantes, a su niñera ilustrada, a su abuelo millonario y a su hijo entregado en adopción.

Su retorno a la pantalla no fue como actriz, sino como entrevistadora de escritores en un programa de Señal Colombia en el 2001. Cada uno de los 28 capítulos que presentó lo preparaba con el mismo rigor con que estudia sus libretos y actuaciones. Y una década después, gracias a su participación en Correo de inocentes, La Ronca de Oro y Sala de urgencias, acabó por reconciliarse con las telenovelas. “Eran producciones bien escritas y bien producidas –explica– y por eso me dieron ganas de trabajar en ellas”.



En Sin verlo venir circulan reflexiones sobre la actuación, anécdotas y personajes entrañables en la vida de su autora, como la nana y la abuela, ambas mujeres cultivadas. Mención aparte merecen los hombres a los que amó turbulenta y frenéticamente, y a quienes nombra en el libro con un somero numeral: del #1 al #17, acompañado de su respectivo mote: Pistola, Rapidito, Bazuco, Piernas lindas, No salió con Ná…



La pandemia le permitió encerrarse en su apartamento bogotano para escribir sus memorias. Mientras rumia el tema de su próximo libro, adelanta un diplomado virtual de escritura creativa con la Universidad de Valencia, España. Ha estado releyendo a Henry James y adentrándose en la prosa de Flannery O’Connor, John Cheever y James Joyce. Semanas atrás estaba absorta en un libro de ensayos de Eduardo Mendoza sobre literatura norteamericana, que dejó abierto boca abajo sobre la mesa de la austera sala de su casa, para atender esta entrevista.

Culta, divertida, disciplinada, impaciente, mandona, hija rebelde de una alta burguesía de provincias, maestra de actuación, Laura García se siente tan bogotana como caribeña.

La única vez que se sintió incapaz de actuar fue el 2 de julio de 1994, el día que mataron al futbolista Andrés Escobar…

Todavía lo cuento y se me pone la piel de gallina. Estaba en temporada con la Diatriba de amor contra un hombre sentado. Esa noche le dije a Fanny Mikey: “Yo no puedo actuar hoy”, y ella me dijo: “Tenés toda la razón”. Salí al escenario y le dije al público: “Hoy no puedo actuar”. La gente me dio la razón y algunos, incluso, haciendo un mea culpa, dijeron que no debieron ni siquiera ir al teatro. Es la única vez en mi vida que me ha pasado eso. Era demasiado doloroso, y no pude. Era absurdo actuar esa noche. No siempre el show debe continuar.

¿Es verdad que una vez tuvo un accidente y por insistencia de Fanny Mikey no canceló una función de la Diatriba?

Así fue. Una noche me rodé por unas escaleras del Teatro Nacional de la 71 y terminé en la clínica. Al otro día estaba a punto de llamar a Fanny para decirle que no iba a poder actuar, cuando recibo una llamada suya. “El teatro está lleno” (imita el acento argentino de Fanny Mikey), me dice sin saludarme. “Fanny, pero yo estoy grave”, le digo. “El teatro está lleno”, vuelve a decirme. Toda la boletería estaba vendida y así como estaba, actué.

García Márquez la escogió para protagonizar su Diatriba de amor contra un hombre sentado. ¿Cómo se dio ese hito en su carrera?

Gabo había escrito esa historia en 1987 sin éxito. Se la escribió a una actriz argentina. Salió un artículo en la revista Alternativa que decía que el montaje era un desastre. En el 91 yo había hecho el monólogo Gato por liebre, escrito por Piedad Bonnett. Gabo hizo unas pesquisas y alguien le dijo que yo era la indicada para hacer su Diatriba. Dudé en hacerla, porque me acordé del artículo de Alternativa. Sin embargo, nos reunimos en el Club Libanés con García Márquez, Julio Sánchez, Juan Gossaín y Ricardo Camacho, el director del Teatro Libre. Acordamos hacer la obra. La leí y finalmente me di cuenta de que dependía mucho de cómo se hiciera. El problema con el montaje argentino era que la habían hecho como una telenovela, llena de lágrimas y lamentos. Yo no hice eso. Pese a los momentos dramáticos, representé con humor esa perorata o cantaleta de una mujer de clase alta del Caribe a su marido. Yo tenía la fortuna de haber tenido familia caribeña, y tenía el tumbaíto, la cadencia, la gracia de vivir la vida sin tanta tragedia. Esa manera de aproximarnos al texto fue lo que hizo que funcionara. Duramos tres años representando la obra. Un “tour de force”, como se dice en teatro.

Fue actriz de planta del Teatro Popular de Bogotá, fundadora y directora del grupo teatral La Pandonga, al igual que actriz del Teatro Libre de Bogotá durante veintitrés años

¿Qué dijo Gabo de la obra?

Eso fue fantástico. Él no iba a ir al estreno, pero a última hora me llamó para decirme que no había viajado para quedarse a ver la obra. Quedó encantado. Luego, cuando llevamos la Diatriba a México, me invitó a almorzar en su casa. Por la tarde me llevó a una librería, me regaló un libro sobre la Conquista de México y cuando me dejó en el hotel me dijo: “Quiero que sepas que para mí ha sido formidable esto que ha sucedido con la obra, estoy muy agradecido contigo”. Y yo le contesté: “No, Gabriel, es al revés, yo estoy hondamente agradecida por el honor que me hiciste al haberme escogido”. Estaba feliz de lo bien que le estaba yendo a la obra después del fracaso del montaje argentino.

¿Por qué se retiró del Teatro Libre luego de veinte años de trabajar allí como actriz de planta?

Porque sentí que ya había cumplido un ciclo. Ya no estaba el cuerpo actoral que existía cuando entré. La mayoría eran actores muy jóvenes. Mis antiguos compañeros, los principales del Teatro Libre, se habían ido: César Mora, Germán Jaramillo, Humberto Dorado, Carlota Llano. Y necesitaba un cambio, una confrontación distinta con otros directores y otras obras.

En el 2007 protagonizó la película Buscando a Miguel, de Juan Fischer. ¿Por qué le resultó tan desafiante interpretar a un travesti en esta cinta?

Fue un papel extremo. Ese era un mundo desconocido para mí. Me reuní con muchos travestis que hacían espectáculos en discotecas, los fui a ver transformarse y trabajar, y oí sus historias. Fue una inmersión para captar no solo detalles, sino la esencia de ese hombre que no está contento con su género y acude a otro género para ser feliz y demostrar quién es realmente. Yo estaba en una ecuación muy complicada, porque era una mujer haciendo de hombre que hace de mujer. Al principio me pareció muy complejo, pero fui viendo mi propia transformación hasta que me sentí cómoda en el personaje. El examen final lo pasé en el barrio Santa Fe el primer día del rodaje, cuando unos travestis abrieron la ventana de su casa y mandaron a preguntarme qué cirujano me había hecho los senos, porque me habían quedado muy bien, decían.

¿Cómo se inició en la docencia?

Paulo Laserna, cuando era presidente de Caracol Televisión, me propuso dirigir y ser maestra de una escuela de actuación que quería fundar en el canal. Estuve allí doce años. Formé a más de 80 actores y actrices, entre ellos, por ejemplo, a Laura Londoño, que hizo el remake de Café con aroma de mujer; Mario Espitia, que estuvo en la telenovela de Leandro Díaz, o Édgar Vittorino, a quien ahora le está yendo muy bien.

¿Por qué decidió, después de tantos años, hacer público en su libro Sin verlo venir un episodio tan íntimo de su vida como lo es la entrega en adopción de un hijo?

La entrega en adopción de mi hijo es una historia de aceptación de un momento de la vida que oculté tal vez por la época en la que sucedió. Después pensé que era más sano transmitirlo, exponerlo, no para apelar al morbo del lector, sino como una suerte de limpieza de la salud mental y física. Aquello fue una absoluta falta de comunicación familiar. Si hubiese habido la posibilidad de un escenario de comunicación, probablemente las cosas se hubieran dado de otra forma. En las presentaciones del libro se me han acercado personas conmovidas con mi historia para comentarme que han tenido experiencias similares.

Fue galardonada como Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Beijing por su papel de Sol en el largometraje Buscando a Miguel, 2009.

En el libro cuenta que conoció a Fréderic, su hijo, cuando él tenía 25 años. ¿Cómo fue el reencuentro?

Fue extraordinario. Él me buscó. Lo recibí con naturalidad. Siempre supe que iba a conocerlo, pero no sabía cómo ni cuándo. No me alarmé, todo lo contrario, lo que hice fue abrazarlo de manera natural. Al comienzo hubo muchas preguntas de parte de él, unas que contesté y otras que no pude. Tenemos una relación curiosa, completamente diferente a mis otras relaciones. No es una relación maternal ni de amiga. Nos escribimos, ahora que estuve en Italia nos vimos, y va a venir el próximo año. Es una persona brillante. Estudió en Harvard. Mira lo que es la vida. Posiblemente yo no lo hubiera podido mandar a estudiar allá. Trabaja en finanzas, tiene dos hijos, le doy clases de español a la hija, que es bailarina, como lo fui yo.

¿Es más difícil actuar que vivir?

Es imposible actuar si no se ha vivido plenamente. Nos llama la atención un actor cuando adivinamos una profundidad, una experiencia de vida detrás de su actuación, de su mirada, de la energía de esa persona que está suplantando a otro personaje. Por eso el maestro de maestros Konstantín Stanislavski les decía a sus alumnos: vivan la vida a fondo, viajen, estudien, amen, odien, batallen. Uno no puede escapar de la vida, hay que enfrentársele y sufrir las consecuencias. Yo he preferido eso antes que llevar una existencia anodina.

Y a juzgar por lo que cuenta en su libro, no ha tenido una vida anodina.

No, porque quise tener una vida interesante en la que pudiera trabajar con multitud de personas, en muchos sitios, conocer el país, aprender de política, geografía, literatura.

¿Cómo fue su época “gitana” de giras en que hizo realidad ese sueño?

Eso comenzó en el 76, con el TPB (Teatro Popular de Bogotá). Yo había leído mucho sobre las giras en la Edad Media y el Siglo de Oro del teatro. Conocía historias de la compañía de Molière, de los colectivos teatrales de España y de la Inglaterra isabelina. Idealizaba esa tradición y me sentía parte de ella. Montarme, ya no en una carreta como en aquellos tiempos, sino en un bus con una compañía de teatro, era la realización de un sueño. Eran giras larguísimas, de tres meses. Íbamos a los rincones más profundos de Colombia. Por ejemplo, me acuerdo de haber ido a El Cairo y El Águila, municipios en el Valle del Cauca, cuando todavía se podía viajar sin temor a la inseguridad por la guerra. Era fantástico representar tres obras distintas en un día. Por la mañana una de Lope de Vega, al mediodía una de Chéjov y por la noche una de Brecht. Así conocí el país muchísimo. A mediados de los ochenta, ya no viajábamos en bus, sino en avión, por seguridad.

¿Qué imágenes se le vienen a la memoria de aquella Laura en la flor de sus veintes?

Recuerdo el nacimiento o, mejor, el brote de la sensualidad: las camisas transparentes, los hot pants que nos poníamos con maxiabrigos, las botas de cuero brillantes. La danza en las discotecas. Empezaba a fascinarme conmigo misma, a descubrirme, lo cual es bastante honorable.

Dice en el libro que actuando le pone “tatequieto” a su lado más neurótico.

Por supuesto [Suelta su risa ronca]. Todos somos hijos de la neurosis de esta sociedad neurotizada. Cuando actúo, soy muy feliz. A través de la actuación, las pequeñas o grandes neurosis de las que todos sufrimos pasan a un segundo plano. Muchas calamidades psicológicas que se padecen en un país enfermo y violento como este podrían filtrarse a través de la creación artística. Ahora lo hago con la escritura. Cuando no estoy actuando, escribo.

¿De qué estaba hecha la rabia que una profesora de actuación en Nueva York le sugirió aprovechar para enriquecer su trabajo actoral?

Tenía que ver con mi infancia. Mi vida cambió con la separación de mis padres. Después de que mi padre se fue del hogar empecé a ser una persona completamente diferente. Yo tenía nueve años. En la casa no hubo explicaciones, todo era muy tapado. Tengo una imagen imborrable de su partida. Era de noche, yo estaba dormida, papá se sentó en mi cama, me despertó y me dijo: “mi amor, me voy”. Se paró y se fue. Eso crea en mí un vacío y por lo tanto una rabia ante el mundo, ante la incomprensión del abandono. Creo que esa situación me dio libertad y fortaleza para ser buena estudiante, exigirme, ganar medallas deportivas y ser una artista muy bien preparada. Esa rabia me llevó a competir conmigo misma. Si nos ponemos freudianos, de pronto lo que sentía era que esa niñita había sido abandonada porque no merecía estar al lado de su padre. Y, ciertamente, Susan Batson, que es una gran profesora, supo entenderlo y por eso me dijo: “Aprovecha esa rabia”.

Fue nieta de la gran bonanza bananera. Cuéntenos de esos tiempos de esplendor y decadencia que vivió en su niñez.

Cuando íbamos de vacaciones a Santa Marta, en los años cincuenta y sesenta, mi abuelo paterno estaba en su apogeo. Tenía una casa maravillosa. Mi abuela tenía un salón de música enorme, ahí escuché piezas de Liszt, Brahms, Chopin, que ella tocaba al piano por las tardes. Vivimos instantes inolvidables en esa ciudad. Pero cuando mi abuelo murió a los 80 años, la situación económica cambió. Ya la United Fruit Company no era como antes y hubo muchas pérdidas. Mi abuelo empezó a acumular deudas. Algunas familias marimberas le propusieron sembrar sus fincas de marihuana y él se negó. Entonces empezó el declive.

Es considerada como una de las mejores actrices colombianas de teatro.

Dice que Raquel, su nana, fue determinante en su vida. ¿Quién era ella?

Raquel vino de Cartagena a vivir con nosotros a Bogotá. Fue un sustento emocional, espiritual y hasta literario importantísimo. Contribuyó mucho a desarrollar mi imaginación, porque era la que me leía. Era una mujer culta, había sido profesora, tocaba el piano, hablaba inglés y francés. Era un personaje extraordinario, hija de una mujer de Martinica y un jamaiquino. Era al mismo tiempo una madre y una institutriz. Raquel tenía la caligrafía más bella que he visto en la vida.

¿Por qué fue tan enriquecedor hacer el bachillerato en el colegio Helvetia?

Porque me dio una formación bastante humanista. La primaria la hice en un colegio cerca a la casa, el Británico, pero mi mamá decidió, acertadamente, cambiarme a uno mejor. Llegué a Helvetia en primero de bachillerato. Allí la educación era muy completa. Uno veía historia universal, historia de Colombia, cívica, latín, literatura, trabajos manuales. Hasta teatro. En cuarto de bachillerato hice Los habladores, de Cervantes, que fue mi primera obra, de manera aficionada, por supuesto, y fui asistente y productora de una obra de Molière, creo que Las mujeres sabias, a mis catorce años.

Entre el 74 y el 80 trabajó en el Teatro Popular de Bogotá, bajo la dirección de Jorge Alí Triana. ¿Qué significó su paso por el TPB?

Esa fue mi universidad, una etapa de formación muy valiosa. Entré en contacto con Shakespeare, Molière, Tennessee Williams, y autores nacionales y latinoamericanos. Jorge Alí Triana fue mi maestro, me enseñó mucho y me introdujo en Antón Chéjov. Era un trabajo intenso, pero no solo de mucha disciplina, sino de encanto y frescura. Comenzábamos ensayos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 2, retomábamos a las 4 y por la noche presentábamos la obra que estaba en cartelera. Recuerdo una anécdota que me impresionó mucho en una función. Estábamos haciendo Ricardo Tercero y, de repente, la actriz que hacía la reina Isabel grita en mitad de su monólogo: “No voy a seguir actuando. Allá, los que están comiendo, respeten, que este es un sitio sagrado. Si quieren que siga la función, guardan lo que están comiendo”. Era una actriz un poco mayor que yo, cuyo nombre no diré.

¿Y usted ha tenido la tentación de gritar algo parecido en plena función?

Sí, pero no he llegado a ese punto. La verdad es que es exasperante cuando alguien está comiendo o cuando suena un celular o toman fotos o hablan. Uno nota hasta cuando alguien del público está dormido. La energía no fluye.

¿Qué le ha comentado de Sin verlo venir Germán Jaramillo, uno de sus tantos amores retratados en el libro, y con quien ahora coprotagoniza El coronel no tiene quien le escriba?

“Tantos años juntos y me dedicaste tan pocas páginas”, me dijo en broma. Fue la relación más larga que he tenido. El fin de toda relación es traumático. Así se vaya como agua por el sifón, no deja de haber tensiones, pero lo manejamos con humor. Y yo tengo mucho humor.

¿Qué queda de la “burguesita” que un novio del MOIR le decía que era?

En mi vida he dado trazas de todo menos de ser una persona auténticamente burguesa o que responda a una clase social en la que nació y se educó. Yo diría que soy una descastada.

La edición #125 de la Revista BOCAS está en circulación desde el domingo 26 de febrero de 2023

Esta entrevista fue realizada por Jorge Pinzón Salas

Fotos de Pablo Salgado

