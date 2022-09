Los Latin Grammy representan el reconocimiento a lo mejor de la música latina en diferentes géneros y propuestas musicales, con categorías como álbum del año, grabación del año y canción del año. Este año la gala número 23 de los Latin Grammy tendrá lugar en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, con asientos para hasta 12.000 personas, el jueves 17 de noviembre.

El cantante Camilo fue el encargado de revelar los candidatos en el apartado de álbum del año. La categoría tiene al álbum Deja, de la agrupación Bomba Estéreo: Ya no somos los mismos, de Elsa y el mar; Viajante, de Fonseca y Dharma, del cantante Sebastián Yatra, dejaron ver el protagonismo de los artistas colombianos en ese grupo tan importante dentro de los premios.



También estará en la competencia el disco Aguilera, de Christina Aguilera; Pa’ Ya voy, de Marc Anthony; Un verano sin ti, de Bad Bunny; Tinta y tiempo de Jorge Drexler. Así como Motomami (versión digital) de Rosalía y el disco Sanz, de Alejandro Sanz.

Karol G, en el video de Gatúbela. Foto: Cortesía Universal Music

En cuanto a grabación del año, también brillaron las canciones Te felicito, de Shakira y Rauw Alejandro; Baloncito, viejo de Carlos Vives y Camilo; Provenza, intepretada por – Karol G. Al igual que Pegao, de Camilo; Pa mis muchachas, de Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole con Nathy Peluso: Castillos de arena, de Pablo Alborán; Ojitos Lindos, de Bad Bunny y Bomba Estéreo.



Sumados a Envolver, de la artista brasilera Anitta; el éxito Pa’lla voy, de Marc Anthony; la colaboración de Jorge Drexler & C. Tangana con el tema Tocarte; Vale la pena, de Juan Luis Guerra y La fama, de Rosalía con The Weeknd.



Bomba Estéreo y su álbun Deja estará en la contienda por los Latin Grammy. Foto: Archivo particular

Por otro lado, la selección para mejor nuevo artista muestra un conjunto único de nominados: Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y Su Esencia, y Nicole Zignago.

En cuanto a Canción del Año las propuestas están signadas por el trabajos como Besos en la frente (compuesta por Fonseca & Julio Reyes Copello); Baloncito viejo (Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla y Carlos Vives):"Índigo" (Édgar Barrera & Camilo) y que cantó Camilo con Evaluna Montaner.



Al igual que Provenza (Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums), de Karol G y Tacones rojos, que fue creada por Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo y Sebastián Yatra, para Sebastián Yatra.



También hacen parte de ese apartado: A veces bien y a veces mal, de Ricky Martin con Reik); Agua, que lanzó Daddy Yankee, Rauw Alejandro y Nile Rodgers; Algo es mejor, DE Mon Laferte; Encontrarme, de Carla Morrison; Hentai, de Rosalía y Pa mis muchachas, de (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso y Tocarte – Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores (Jorge Drexler & C. Tangana).

Los nominados de la nueva edición del Latin Grammy fueron seleccionados de entre más de 18,000 inscripciones en 53 categorías, y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el periodo de elegibilidad (del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022).

En este listado el puertorriqueño Bad Bunny se convirtió en el artista más nominado de la edición 23 al alcanzar 10 postulaciones a los Latin Grammy. Seguido por El productor mexicano Edgar Barrera, con nueve nominaciones y el cantante Rawn Alejandro con ocho.



El productor Julio Reyes Copello logró siete nominaciones, mientras Carlos Vives y Camilo tienen, cada uno, seis nominaciones al premio

¡Felicidades a todos los Nominados! 👏🎶 #LatinGRAMMY



Mejor Álbum de Salsa

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Mejor Canción Tropical



.Para la competencia a mejor canción de Rock la contienda será entre Fito Páez por Lo mejor de nuestra vidas; Molotov con No olvidamos; Bunbury con Esperando una señal: Eruca Sativa con Día mil; Vetusta Morla por Finisterre y WOS con se mejoren, junto a Facundo Yalve.

En la terna a Mejor Álbum Vocal Pop los candidatos son Elsa Y Elmar, Sebatián Yatra; Kany García, Jesse & Joy y Carla Morrison. Otras categorias se pueden ver en www.latingrammy.com



