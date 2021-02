Las subastas secretas nazis

Escondido tras el seudónimo de 'Axel', un coleccionista privado se ha convertido en el justiciero de subastas de objetos nazis en Francia, una labor que ha abierto en el país el debate sobre la legalidad de esas ventas.

En los últimos meses, 'Axel' ha sacado a la luz varias decenas de subastas a lo largo y ancho del país en las que aparecen esvásticas, bustos de Hitler, águilas nazis, banderas y uniformes de la época y muchos otros objetos pertenecientes al III Reich.



Una práctica que no está prohibida por la legislación francesa, a condición de que no se expongan los objetos. "Hay un vacío legal. Se pueden vender pero no se pueden exponer. Eso es lo que no siempre se cumple", asegura a Efe el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), Francis Kalifat.

'Axel', que guarda el anonimato para impedir amenazas o manifestaciones pronazis a la puerta de su casa, explica que actúa por meras razones morales y porque le parece que la venta de esos objetos alimenta la nostalgia de una ideología que desembocó en el mayor crimen contra la humanidad de la historia.



Su labor ha permitido combatir muchas de esas ventas. Los servicios jurídicos del CRIF actúan alertados por el justiciero y en muchos casos la Fiscalía interviene, mientras que en otros la mala publicidad lleva a las casas de subastas a anular las ventas.

Justiciero o inquisidor

Porque, en el caso de que las autoridades no intervengan, el "vengador" alerta a medios y a la opinión pública para intentar que las subastan se paralicen. Pero hay algunos que no se echan atrás y consideran inquisitorial la labor de 'Axel' , que se coloca por encima de todo debate histórico.



"¿Dónde vamos a parar si comenzamos a seleccionar qué parte de la historia debemos borrar?", se pregunta el responsable de una casa de ventas, que no quiere dar su nombre, en las páginas del diario Le Parisien.



No opina igual Kalifat, que ve detrás de estas compras a "fascinados por el nazismo, que persiguen en estos objetos el fetichismo de una época que añoran". Es lo que le ha descrito 'Axel', un habitual de las subastas que conoce bien el perfil de quienes pujan por esos objetos marchamados con cruces gamadas que muchas veces se ven en las reuniones de grupúsculos que se mantienen lejos de la ley francesa que condena de forma severa la apología del nazismo.

Modificar la ley

Por eso el CRIF cree que habría que ir más lejos y modificar la ley para que directamente se prohibiera la venta de esos objetos. "Está claro que la venta es insuficiente. Para vender algo, hay que exponerlo, nadie compra a ciegas. Hay una especie de zona oscura que muchos aprovechan. Gracias a acciones como la de 'Axel' podemos ver algunas, pero otras se nos escaparán", señala el presidente del CRIF.

Kalifat afirma que no tiene nada en contra de los propietarios que quieran sacar algo de dinero por objetos a menudo heredados. "Pero ponerlos en el mercado alimenta una ideología en un momento en el que el antisemitismo se desarrolla", asegura.



Para el máximo responsable de la comunidad judía en Francia, ese tipo de objetos debe quedarse en los museos y estar encuadrado y enmarcado en el contexto en el que existieron, para que sirvan de explicación de una época.



No lo ven igual algunos responsables de casas de subastas, que niegan que los objetos acaben de forma sistemática en manos de nostálgicos del nazismo y que ven entre su público más a meros coleccionistas de restos del pasado.



Mientras, 'Axel', que asegura al diario Le Parisien que no tiene raíces judías y que actúa solo por lo "macabro" que le parece que alguien se llene los bolsillos con un busto de Hitler, continúa revisando los catálogos de las subastas en busca de nuevas víctimas.



"Para nosotros es una ayuda inestimable y se lo agradecemos mucho", afirma Kalifat.

Efe. París