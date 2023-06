El español es considerado uno de los idiomas más difíciles en el mundo. De hecho, el Instituto Cervantes, organización pública especializada en la enseñanza y promoción del español, afirmó, por medio de un informe realizado en 2022, que más de "496 millones de personas tienen el español como lengua materna", es decir, solo el 6,3 % de la población mundial.



6,3 % de la población mundial habla español en el mundo. Foto: iStock

Por lo tanto, hay quienes se sienten orgullosos de poder hablarlo, pues se tiene la fortuna de hacer uso de palabras que en la mayoría de ocasiones las personas que no lo hablan el idioma o a penas lo están aprendiendo a hablar, no conocen de estas.



No obstante, cabe resaltar que el uso, el significado y la forma de expresar las palabras puede variar de acuerdo al país, la cultura y el contexto en el que se empleen, lo que causa que en ocasiones se desconozca de la existencia de algunas de estas por no utilizarlas



Lo anterior sucede, debido a que "las palabras más populares llevan ligadas connotaciones positivas", según David Crystal, investigador británico que se ha enfocado en estudiar la fonoestética, citado por el portal The Conversation, especializado en informar sobre las últimas investigaciones de incidencia global.



Por lo tanto, se tiende a utilizar con más frecuencia algunas palabras más que otras por su pronunciación, tendencia y percepción sobre las mismas, por lo que lo invitamos a conocer algunas de las palabras consideradas más bonitas del idioma español, según medios especializados en la lengua. Además de su respectivo significado, según la Real Academia Española (RAE).



Dulzura

1. Cualidad de dulce.



2. Suavidad, deleite.



3. Afabilidad, bondad, docilidad.



4. Palabra cariñosa, placentera.

Efímero

1. Pasajero, de corta duración.



2. Que tiene la duración de un solo día.

Querencia

1. Acción de amar o querer bien.



2. Inclinación o tendencia de las personas y de ciertos animales a volver al sitio en que se han criado o tienen costumbre de acudir.



3. Sitio hacia el que se tiene querencia.



4. Tendencia natural o de un ser animado hacia algo.



5. Tendencia o inclinación del toro a preferir un determinado lugar de la plaza donde fijarse.

Esperanza

1. Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea.



2. Valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad.



3. En el cristianismo, virtud teologal por la que se espera que Dios otorgue los bienes que ha prometido.



Esperanza de vida

Tiempo medio de vida de un individuo o de una población biológica determinada.



Alimentarse alguien de esperanzas

Esperar, con poco fundamento, que se conseguirá lo deseado o pretendido.



Dar esperanza, o esperanzas, a alguien

Darle a entender que puede lograr lo que solicita o desea.

Aurora

1. Luz sonrosada que precede inmediatamente a la salida del sol.



2. Principio o primeros tiempos de algo.



3. Hermosura del rostro, y rostro sonrosado.



4. Bebida compuesta de leche de almendras y agua de canela.



5. Canto religioso que se entonaba al amanecer, antes del rosario, y con el que se daba comienzo a la celebración de una festividad de la Iglesia.



Aurora austral

Aurora polar del hemisferio sur.



Aurora boreal

Aurora polar del hemisferio norte.



Aurora polar

Meteoro luminoso que se observa cerca de los polos magnéticos, producido por partículas cargadas eléctricamente que proceden de las erupciones solares.



Despuntar, o romper, la aurora

Empezar a amanecer.

