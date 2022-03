La Revista BOCAS destaca algunas de las más impactantes frases pronunciadas por personajes de Colombia y el mundo en las últimas semanas. Fueron seleccionadas desde el 21 de febrero hasta el 30 de marzo del 2022.

1

"Mantén el nombre de mi mujer fuera de tu p*** boca"

El actor Will Smith, luego de cachetear al comediante Chris Rock, durante la ceremonia de los Premios Óscar.

2

"Si Rusia y la Otán entraran en confrontación directa, significaría la Tercera Guerra Mundial"

El presidente de EE. UU., Joe Biden, en su cuenta de Twitter.

3

"Yo a Marbelle le mando un abrazo, de ese abrazo ancestral que me enseñó mi abuela, para que se sane, porque no solamente el racismo nos daña a nosotros, sino que daña a quienes lo expresan"



Francia Márquez, durante el debate de vicepresidentes en EL TIEMPO y Semana.

Francia Márquez en el debate de las fórmulas vicepresidenciales. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

4

"¡Y le devuelvo su abrazo ancestral para que se lo guarde! USTED NO ME DA CONFIANZA NI ME REPRESENTA EN NINGÚN SENTIDO… A mí no me venga con el discurso barato con el que quieren engañar a la gente"



La cantante Marbelle en su cuenta de twitter en respuesta a Francia Márquez.

5

“Es el momento de los nadie. Es el momento de vivir sabroso”.​

Francia Márquez, al anunciar su candidatura como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter.

6

"Las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo Francia Márquez, en presencia de Gustavo Petro, constituyen una ofensa inaceptable. Hacen inviable el diálogo con ese sector político"



El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, mediante un comunicado.

7

"Francia fue imperio colonizador esclavista en África. Es ‘tirano colonizador’ en su verborrea mamerta. En vez de tumbar estatuas con la primera línea, cámbiese el nombre"



La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal en su cuenta de Twitter.

8

"La que ponga él (Federico Gutiérrez), llámese como se llame: Dilian Francisco Toro, María Lorena Gutiérrez, cualquiera; se va a ver muy mona, muy maja y muy estrato seis comparada con Francia"



La periodista Paola Ochoa, en el panel de Blu Radio.

9

"Nunca he dicho expropiación, sino democratización"

Gustavo Petro en el debate de candidatos presidenciales de EL TIEMPO y Semana.

10

"¡Qué cantaleta con lo de la expropiación!, ¡qué cosa rayada que ya nadie cree! Por favor. Petro no va a estatizar nada"



Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro, en entrevista con BOCAS.

Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Fico Gutiérrez, candidatos a la presidencia. Foto: EL TIEMPO

11

"Petro, tú eres Chávez y Maduro, pero yo no soy Uribe ni Duque"

Federico Gutiérrez en el debate de candidatos presidenciales de EL TIEMPO y Semana.

12

"He tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez"



Óscar Iván Zuluaga, al día siguiente de conocer los resultados de las consultas presidenciales.

13

"Federico Gutiérrez es el candidato de Uribe"



Sergio Fajardo sobre la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a su candidatura presidencial.

14

"Si existiera la reelección, no dudo de que reelegirían a Duque"



Luigi Echeverri, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, en entrevista en BOCAS.

15

"Cuando fui a visitar a Gustavo, me acuerdo que él estaba en una gran depresión, tirado en el piso, sin poder moverse. Pero no me voy a meter en tu vida privada, Gustavo"



Ingrid Betancourt, en el debate de candidatos presidenciales de EL TIEMPO y Semana.

16

"Tengo que pasar de ser un producto gourmet a un Bon Ice"



Alejandro Gaviria, tres días antes de las consultas presidenciales, en entrevista con Blu Radio.

17

"No existe ningún fraude en Colombia"



El registrador nacional, Alexander Vega, sobre los resultados de los comicios del domingo 13 de marzo.

18

"No se puede aceptar este resultado"

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, desde su cuenta de Twitter, sobre las elecciones del pasado 13 de marzo.

Putin, mandatario ruso, y Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Foto: Efe agencias

19

"Las sanciones occidentales a Rusia son una declaración de guerra, pero aún no estamos en ese punto. Cualquier intento de imponer una exclusión aérea en Ucrania equivaldría a entrar en conflicto"



El presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las sanciones que EE. UU. y sus aliados europeos han establecido.

20

"Putin es un dictador asesino, un matón puro que está librando una guerra inmoral en Ucrania"



El presidente de EE. UU., Joe Biden, en un discurso en la Casa Blanca.

21

"La perspectiva de un conflicto nuclear, antes impensable, ahora vuelve a estar dentro del ámbito de la posibilidad"



El secretario general de la ONU, António Guterres, frente al conflicto ruso-ucraniano.

Reinaldo Rueda. Foto: EFE

22

"Creo que no lograr la meta es una pena por el fútbol colombiano. Es una frustración muy fuerte. Se sumó, pero no se dio el gran resultado"



Reinaldo Rueda, director técnico de la Selección, tras la eliminación de Colombia al Mundial de Catar.

Joan Manuel Serrat es la portada de nuestra edición 115. En circulación desde el domingo 27 de marzo de 2022. Foto: Revista Bocas

