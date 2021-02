Falleció el magnate de la pornografía Larry Flynt

El magnate estadounidense de la pornografía Larry Flynt, mejor conocido como el editor de la revista Hustler y un ardiente defensor de la libertad de expresión, murió este miércoles en su casa de Los Ángeles, EE. UU., a los 78 años, según reportes de medios.



Su hermano Jimmy Flynt confirmó el fallecimiento al Washington Post, pero no mencionó una causa específica. El portal de celebridades TMZ, que dio primero la noticia, dijo que Flynt había muerto de insuficiencia cardíaca.



Flynt comenzó la revista para adultos en 1974. Sus múltiples problemas legales en torno a la publicación se convirtieron en la película de 1996 ‘The People vs. Larry Flynt’.



Como presidente de las publicaciones de Larry Flynt, también produjo videos y revistas pornográficas como “Barely Legal”.



Hustler, cuya tirada superó los dos millones de ejemplares a finales de los años 70, debió competir con publicaciones como Playboy y Penthouse.



Flynt había estado en una silla de ruedas desde 1978, cuando el asesino en serie supremacista blanco Joseph Paul Franklin le disparó en un intento de asesinato, en represalia por la publicación de imágenes de sexo interracial de Hustler.



AFP