No quería estudiar música y llegó a considerar que no era afro ni de cerca, pero, tras una vuelta de tuerca personal, la importancia que le dio a su propio árbol genealógico resultó determinante en la vida artística de Lalo Cortés (Laura Cortés Villarreal) y su terrible crisis de identidad le sirvió para construir un estilo propio.

Se convirtió en una fanática de usar nuevos conceptos en los que el reconocimiento y la reivindicación resultan fundamentales y esenciales. No se cansa de definir lo que para ella es ‘afrorrola’ y ‘afrofeminista’, y los ha hecho sus términos de cabecera.



Desde 2017 ha estado en la escena alternativa del rap y el R&B del país, pero solo en 2022 lanzó su primer EP, Paso a paso, con el que ganó uno de los podios del Festival Estéreo Pícnic (FEP). Ahora se proyecta como una de las mayores exponentes del neo soul colombiano y espera lanzar su álbum debut, 'Reencuentro', en mayo.



En la tarima del Estéreo Pícnic se apoderó del escenario. Usó registros vocales altos y bajos, exponiendo un amplio dominio sobre su voz. Su presentación estuvo cargada de mezclas y contrastes del hip hop y el jazz, junto al juego lírico y narrativo de las tragedias o sucesos de su vida.



Su historia ha sido permeada por el racismo. Las dificultades que ha sorteado han sido su inspiración. Aunque el desamor y la pérdida son característicos, en sus letras aparecen los temas del reconocimiento y la reivindicación racial.

En el colegio usted era la única niña afro y se burlaban de su pelo, ¿cómo lo afrontó?

Mi mamá fue muy importante para sobrellevarlo. Me decía: “No te dejes intimidar, tu pelo es hermoso”. Pero creo que la manera de sobrellevarlo siempre va a ser normalizarlo. Si me decían algo racista, yo decía: “Normal, es normal y ya”. Es como ponerle pausa a la conciencia. Después de la deconstrucción y entender el racismo me vino la tusa y dije: “¡Hijuemadre! Permití tantas cosas que nunca debí permitir”.

Usted usaba la plancha de su madre y se dañó el capul. ¿Cuándo amó su pelo?

Esa época fue dura. Todo el mundo andaba con el pelo liso. La anécdota de la plancha fue en quinto, y en noveno dije: “Esto hace parte de mí y tengo que quererlo”. Mi tía, viéndome con el pelo recogido, me dijo: “Miremos si te puedes hacer un corte, de pronto es una falta de forma”. Llegué a la peluquería asustada y el corte me pareció hermoso. Vi revivir mi pelo. Ese corte me hizo cambiar la percepción, y la música era parte de mi vida, por lo que pensé: “Soy única y no está mal ser única”.



¿Cómo fue el proceso para reconocerse como “afrorrola”?

En 11.º tenía una excursión y dije: “Me quiero hacer trenzas porque mi pelo absorbe mucha humedad y se me van a meter los bichos”. Y le dije a mi papá. Hay unas peluquerías de gente negra sobre la décima. Al entrar nos miraron, no como iguales, sino como alguien externo. Me pregunté: “¿Por qué me siento así?”. Me debería sentir parte de ellos, pero no. Después estaba caminando con mi familia por la séptima en el Día de la Afrocolombianidad y había gente con trajes de tela africana y turbantes. Los vi y dije: “¿Qué soy yo?”. Siempre me sentí como la negra del parche, me han dicho que debo tener ciertas características y veo los parches que son realmente negros y me siento extraterrestre. Entonces, tuve un lapsus en el que me dije: “Tengo tres abuelos blancos, solo un abuelo negro, mi mamá es blanca y mi papá birracial, entonces no soy negra”. Me acuerdo de que estábamos parchando con amigas y les dije: “No soy negra, no me puedo percibir porque miren en el contexto en el que crecí”, y una de ellas dijo: “Lalo, tú eres una mujer negra”, y comencé a entender que soy una mujer negra que creció y estuvo en un entorno bogotano. Y dije: “Listo, soy afrobogotana”.

¿Por qué usa el término “afrofeminista”?

Con el feminismo no entendía dónde yo entraba en la lucha. Conocí un feminismo que era muy blanco, y la realidad para las mujeres negras es demasiado diferente. El feminismo blanco no me representaba. Yo hablo de feminismo desde una mirada interseccional, en la que hay que entender que no todas las mujeres tenemos los mismos privilegios. Yo soy afrofeminista porque esas son las problemáticas que me atraviesan.



¿Por qué pensó primero en el básquetbol?

Ahora que he terminado la carrera de música, me pongo en ese lugar y digo: “Era una niña que estaba perdida, que tenía miedo y que creía que le gustaba algo”. Me gustaba el básquetbol por las ideas que me metieron sobre lo que yo era. Me gustaba por una cuestión de presión. La música también me gustaba, pero me generaba miedo entrar a nuevos espacios. Mi papá me llevó por primera vez a la academia de música. Hice amigos que me acogieron superbién, y le dije a mi papá: “Esto sí me gusta”.

¿Cómo fue su primer show en tarima?

La primera fue una presentación de la Cristancho. Canté Valerie, de Amy Winehouse. En las primeras frases me temblaba una pierna. Después me sentí como en un lugar seguro. Cantar es como desnudarte frente a la gente, para mí fue eso, darme cuenta de que podía estar plena y ser quien era de una manera genuina.

¿Cómo alternó su carrera artística con las clases y la vida familiar?

Siempre pude compartir con mis padres, no como me hubiera gustado. A veces terminaba un concierto a las 3 a. m. y tenía clase a las siete. Son sacrificios que hacía por el amor a la música. En mi primer Estéreo Pícnic yo tenía muchas cosas que hacer y había faltado a dos o tres clases, pero envié un correo para pedirle a un profesor que me dejara hacer los exámenes por la mañana. Me dijo: “Tú estás en época de formación, no me interesa lo que hagas por fuera”. Y tuve que retirar la materia.

¿Tiene algún ritual antes de salir a cantar?

Siempre agradezco mucho a la vida. En cada tarima agradezco. Siento que la vida te da los frutos de lo que cosechas y, para mí, cada concierto es recoger los frutos. Entonces, antes de salir me abrazo y me digo: “Gracias por esto, por permitirme estar acá”. A mi equipo también le agradezco por confiar en mí.

¿En algún momento se ha sentido discriminada en la música por su color de piel?

Más que discriminada, me he sentido exhortada. Se asumen muchas cosas: que todas las personas negras saben bailar, todas tienen sabor, y pasa lo mismo con el arte. Me decían: “Tienes cara de cantar tales géneros” y me cosificaban. Debería entenderse primero quién es uno como artista y escucharlo. Ser afro y tener un estilo chimba no te hace un excelente músico. Lo que determina qué tan buenos somos son otras cosas: ¿quién es Lalo como ser humano?, más que si Lalo tiene afro.

¿Qué artistas han sido referentes para usted?

Billie Holiday. Tiene una voz extraña pero única. Para mí es muy importante porque, en esos momentos críticos de los derechos civiles en Estados Unidos y del Ku Klux Klan, fue la única cantante que se paró duro a hablar sobre el racismo. Holiday tiene una canción, Strange Fruit, sobre los linchamientos de personas negras, porque los frutos de los de los árboles hacen referencia a los cuerpos que colgaban. La persiguieron toda su vida. Cada vez que cantaba la arrestaban. Me parece una artista que marcó lo que vino después: toda esta lucha contra la segregación racial.

Sus canciones no solo hablan de desamor, hay luchas sociales, ¿cómo se inspira para hacer música?

De mi vida, lo que veo y lo que percibo. Siempre intento encontrar la manera de hacer catarsis a esa inestabilidad, y me parece importante porque a veces uno se siente muy solo en esos procesos. La música para mí es como un mantra y es una manera de poner límites. Mis canciones son mi mantra al dolor y a la pérdida.

¿Qué ha significado la familia para usted?

Mi familia ha significado protección y hogar. Puedes tener un lazo sanguíneo y no tener ese hogar. La familia no solamente es el lazo sanguíneo. Los amigos y muchas personas que hacen parte de mi vida son mi familia. Han sido personas que me apoyaron desde el principio, nunca dudaron de lo que yo era y lo que yo quería hacer. Mi mamá, siendo blanca y de pelo liso, me enseñó a amar mi pelo, esas cosas son importantes para mí.



¿Qué hará próximamente?

Ya lancé un sencillo titulado No se ve, y tengo otro lanzamiento el 21 de abril. El álbum, Reencuentro, sale el 19 de mayo y tiene en cuenta mi transformación al encontrarme con la música. Este tiene una cuestión más introspectiva enfocada hacia la lucha feminista y la lucha contra el racismo.

JUAN DAVID CANO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO