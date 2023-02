Jose Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, recordó en entrevista con la Revista BOCAS la invitación que le hizo el senador Iván Cepeda para integrar la mesa de negociaciones con el ELN. “Cepeda me mandó un WhatsApp muy sencillo, en el que me dijo: ‘usted y yo hemos sido contradictores, pero, ¿usted estaría de acuerdo en sentarse a hablar de un gran acuerdo sobre el sector rural, sobre el tema de tierras, en el marco de la política de paz?’”. A lo que este respondió: “Yo le dije que no tenía problemas personales, yo defiendo causas, problemas de carácter institucional”.

José Felix Lafaurie en BOCAS Foto: Natalia Hoyos

El ex viceministro de Agricultura señaló que invitó a almorzar a Iván Cepeda a su casa el primer día y durante los días siguientes, se visitaron mutuamente para redactar el acuerdo. De la misma manera, Lafaurie confesó, en exclusiva para BOCAS, que el texto fue principalmente de su autoría: “Voy a decir algo que no había dicho: prácticamente el acuerdo lo redacté todo yo, personalmente. Y si usted ve el acuerdo, tiene muchos temas que tienen que ver con la política del gobierno, que podría parecer escrito por el gobierno, pero no, yo lo hice pensando en lo que el gobierno realmente tenía que haber hecho”, señala.



También manifestó que la mayoría de sus conocidos le han expresado apoyo en su nuevo papel como negociador: “Qué bueno que estés allí”. No obstante, admitió que, aunque no ha perdido amigos, “no falta la persona que no le parezca, pero a la final uno hace no lo que la gente le dice que debe hacer, sino lo que uno cree que debe hacer”.

Entre risas, recordó que su hijo Juan José le ha hecho matoneo en su casa por este papel. En el caso de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, señaló que se tienen “suficiente confianza y respeto para entender los roles que ella tiene y los que yo tengo”. Sin embargo, declaró que “ella es la que tiene mejor sentido del humor”, junto con su hija Denisse. De hecho, tienen un chat en el que se envían los memes que hacen de su familia en las redes.



El presidente de Fedegan también contó en esta entrevista de BOCAS sobre su infancia, sus años de juventud, las acusaciones que le han hecho sobre el paramilitarismo y mucho más.



