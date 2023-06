Lady Noriega, es una actriz, cantante y presentadora colombiana. Es reconocida, sobre todo, por haber destacado tanto en la televisión como en la música popular del país.



En 2007 la artista se realizó un procedimiento estético para rellenar su boca, aumentar el tamaño de su mentón y eliminar la piel sobrante, una situación que modificó su rostro y aumentó sus inseguridades.



Cuando tenía 25 años y estaba empezando su carrera artística, Noriega contó en el programa de televisión 'Bravissimo' que su mánager le hacía comentarios sobre su aspecto físico y le decía que debía hacerse mejoras.



Luego de realizarse este procedimiento estético, estuvo más de tres años buscando ayuda para reconstruir su cara, contó en una entrevista pasada con El Espectador, hasta que encontró al doctor Rodolfo Chaparro, que le ayudó a recuperar su rostro.



“Una niña que venga a mí a decirme: ‘Lady, a mí me gusta, cómo me pongo la boca así’… a mí me dan ganas de ahorcarla, porque lo que yo he sufrido por haberme rellenado la boca y por haberme puesto sustancias en el mentón no tengo cómo describirlo", manifestó en 'Alegra tus mañanas'.

Lo cierto es que estos procedimientos son generalmente seguros cuando son realizados por profesionales médicos calificados, pero existen riesgos potenciales como reacciones alérgicas, hematomas, infecciones, entre otras. De ahí, que es fundamental consultar con un profesional de la salud todos los requisitos que se requieren para realizarse estos cambios.



En sus inicios, Lady Noriega participó en varias telenovelas colombianas, donde logró gran popularidad y reconocimiento por su talento actoral. Algunas de las producciones en las que ha participado incluyen "Café con aroma de mujer", "La potra Zaina" y "Pandillas, guerra y paz", entre otras.



Además de su carrera como actriz, Lady Noriega también incursionó en la música. Es conocida por interpretar canciones populares del género vallenato y música tropical colombiana. Algunos de sus temas más conocidos son "Me pongo de pie" y "Milagro de abril". Su estilo musical alegre y pegajoso le ha permitido ganarse el cariño del público y ha realizado presentaciones en diversos escenarios.

