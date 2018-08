Lady Gaga brilla en su faceta como actriz de cine

La cinta, presentada fuera de concurso, es la cuarta adaptación de 'A Star Is Born', una historia de amor llena de música que se lanzó por primera vez en 1937. Esta es la primera vez que Lady Gaga protagoniza una película de cine, después de haber aparecido en 'Machete Kills' (2013) y 'Sin City' (2014). El filme, adicionalmente, es el estreno como director de Bradley Cooper, quien además es co-protagonista en el papel de un rockero con múltiples traumas y adicciones. Ambos se manifestaron muy contentos, pues Gaga dijo haber cumplido el sueño de trabajar como actriz, mientras Cooper expresó su deseo de seguir dirigiendo.

Una novedad que presenta la película es el 'look' de Lady Gaga, quien se despojó de las pelucas y el maquillaje para interpretar a Ally, una mesera con grandes dotes como cantantes que conoce y se enamora del rockero Jackson Maine (Bradley Cooper). De acuerdo con la cantante, verse obligada a mostrarse al natural destapó su lado más vulnerable. "Forma parte de mi música convertirme en personajes diferentes, pero Bradley me quería sin maquillaje y un día en mi casa, bajando las escaleras, me le encontré con desmaquillador (...) Es un nuevo rostro que ha descubierto en mí y una nueva vulnerabilidad", afirmó Lady Gaga.



Por otra parte, la banda sonora de la cinta también está interpretada, en parte, por la diva del pop, con algunas participaciones de Cooper, quien además incursionó como cantante. De hecho, algunas de las escenas en que ambos comparten escenario fueron grabadas en directo con público.



EFE