La historia detrás de una foto de la 'Capitana Marvel'

En medio de las expectativas de los fanáticos de 'Capitana Marvel' por la llegada de la cinta a los cines, en marzo de 2019, la actriz Brie Larson, su protagonista, ha estado muy activa en sus redes sociales.

En una de sus publicaciones más recientes, Larson publicó una foto invitando a sus seguidores a votar en las elecciones de medio término de Estados Unidos, que se celebraron el pasado martes 6 de noviembre.

Los fanáticos, sin embargo, fueron más allá para no dejar escapar ningún detalle de la foto publicada. De acuerdo con el portal fotogramas.es un seguidor se fijó en un particular: la cabina de teléfonos en el fondo. Allí figura impresa una línea telefónica real, por lo que el adepto de la super heroína se dio la tarea de ampliarlo y revelar el número.



La revelación generó inmediatamente reacciones entre los usuarios del foro de discusión Reddit, donde fue originalmente publicado, y se supo que es el mismo que se usó en la serie de Disney "Zack y Cody". Lo curioso, sin embargo, no es eso, sino que, al parecer, ese número pertenece actualmente a una línea erótica.



Según los usuarios de Reddit, a quienes llamaban a la línea, hasta 2014, les contestaba una grabación diciendo "Gracias por llamar a ABC". El número al que ha llamado es un número ficticio que no funciona y que se usa para producciones cinematográficas y televisivas". En la actualidad, sin embargo, el número es el de una "línea caliente".



