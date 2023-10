La poeta colombiana Maruja Vieira contó su historia en la Revista BOCAS

A los 85 algunos estamos descaradamente vivos /… No son nuestros ojos, es la luz la que se debilita / cuando queremos leer. / No son nuestros oídos, es la voz de los otros / la que ya no tiene sonido. / Son las calles las que se han vuelto / demasiado largas y las escaleras demasiado altas. / Pero seguimos descaradamente vivos / y los más afortunados tenemos / una ventana por donde entra el sol de la tarde / y una voz amada que nos llama.

La poeta Maruja Vieira

La ventana de la sala de Maruja Vieira da a una cancha de tenis. Por eso, todos los días sube a la terraza de su edificio –al que, en medio de la pandemia, la trasteó su hija, la también poeta Ana Mercedes Vivas–, con el único fin de mirar detenidamente a los cerros y recibir el frío viento chapineruno en sus mejillas rosadas. Un reciente diagnóstico de covid no le hizo ni cosquillas.



El pasado 25 de diciembre del 2022 cumplió cien años. Conserva una mirada juguetona, divertida y coqueta. Su memoria es prodigiosa. De su boca sale un chorro de voz claro, de perfecta dicción, con palabras elegantes que no concuerdan con un cuerpo que, como ella misma presentía desde los 85, la ha ido abandonando. Bebe con fruición una copa de vino tinto. “¡Ay, qué rico!”.



En su apartaestudio, las fotos y las pinturas de diversos artistas dan cuenta de ese amor suspendido por el poeta José María Vivas Balcázar. Se enamoró por sus letras y lo convirtió en su esposo después de tres años de noviazgo. “En la iglesia San Judas Tadeo, en el norte de Cali, a las seis de la mañana nos casamos el miércoles 9 de septiembre de 1959”. A los ocho meses, el 15 de mayo, con seis de embarazo, el infarto fulminante se lo llevó y le despedazó el alma para siempre a la poeta: Estás aquí. / Sonríes. / Sonríes siempre. / Tu cabeza es más blanca, / más delgadas tus manos. / Y pienso que es inútil / que gire el calendario. / La vida se detuvo / un domingo de mayo.

Tenía quince cuando escribí en Bogotá el que considero mi verdadero primer poema. Homenaje tras la muerte de mi abuela materna, Rita Uribe Uribe FACEBOOK

Fue hija del coronel conservador Joaquín Vieira Gaviria, docente que peleó en la Guerra de los Mil Días. “Fiel al espíritu pacifista, dejó libre a un bandolero liberal que le llevaron, pues pensó que alguien tan joven tenía derecho a volver con su familia”. A Mercedes White la conoció a los trece. Él tenía treinta y cinco. Era la hija menor de John Henry White Blake, ingeniero y geógrafo inglés que emigró desde el puerto Cowes, en la Isla de Wight (la más grande de Inglaterra), para trabajar en Urabá. A los dieciocho de ella se casaron. “Gilberto nació en Medellín. Me llevaba once años. Fue senador y ocupó la Secretaría general del Partido Comunista por 44 años”.



“Tenía quince cuando escribí en Bogotá el que considero mi verdadero primer poema. Homenaje tras la muerte de mi abuela materna, Rita Uribe Uribe”. Su primer libro, Campanario de lluvia, se editó en 1947 con los poemas que sobrevivieron a un paseo por la Laguna de Tota con su primo Enrique Uribe White. “Él iba leyendo los versos. Unos los lanzaba al agua, otros los guardaba. No tenía copias, pero era tal el respeto que sólo sentí alivio por los que no había botado. Fue mi graduación como poeta”.



Maruja (nombre poético que le puso Pablo Neruda) es la única sobreviviente de Los Cuadernícolas, el famoso grupo literario de los años cuarenta del que hicieron parte Álvaro Mutis, Fernando Charry Lara, Jorge Gaitán Durán y Rogelio Echavarría, entre otros. Fue de las pocas mujeres que participaron en las memorables tertulias del Café El Automático, en el centro de Bogotá.



Se refugió en Venezuela en los años cincuenta, durante el momento dorado de la cultura en ese país, cuando Alejo Carpentier era jefe de prensa del Festival de Música de Caracas. Trabajó con el director Román Chalbaud (El pez que fuma) en televisión: “A Maruja, la primera maravillosa colombiana que conozco, voz de Caracas, campanas de la catedral en su corazón”.

Es la única sobreviviente de Los Cuadernícolas, el grupo literario del que hicieron parte Mutis, Charry Lara, Gaitán Durán y Echavarría.

Periodista, feminista y poeta. Así se define. Tiene más de 20 libros publicados, escribió en El siglo, EL TIEMPO, El Espectador, El País (de Cali) y las revistas Mito y Guión. Recomendada por Elisa Mújica, se convirtió en miembro honorario de la Academia de la Lengua y Correspondiente Hispanoamericana de la Real Academia Española. En Chile le otorgaron la Orden Gabriela Mistral en el grado máximo y en nuestro país ha tenido todos los galardones, como el Vida y Obra de MinCultura, en el 2012.



“Los libros necesitan lectores para estar vivos, ¿cuándo comenzamos a empacar?”, dijo para donar toda su biblioteca a la Universidad de Caldas. Allí están las colecciones de Lorca y los libros firmados por Neruda, Rafael Alberti y María Teresa León, con dibujos a mano. Los álbumes con autógrafos, sonetos, mensajes y cartas de sus amigos intelectuales, el trozo de un concierto manuscrito por Heitor Villa-Lobos.



Toda la obra está en su página web y los fondos abiertos y gratuitos de la Luis Ángel Arango. Es el regalo de la familia al país. Para el centenario, en una maratón de actores, escritores, periodistas, un guardaparques de Santander, una niña campesina, un muchacho de Manizales y mujeres de todo el país, leyeron cien de sus poemas.

¿Cuál es el recuerdo tatuado de esa Manizales de la infancia?

Los caballitos del carrusel, frente a la Industria de Licores. Mi padre era el gerente de rentas. Allí quedaba el sitio donde me llevaron por primera vez a escuchar poesía. Tendría unos seis años… [guarda silencio un par de segundos y declama] Era blanca mi casa, con ardientes geranios / que cifraban la luz en las altas ventanas. / Había enredaderas finas y acariciantes, / lirios que recordaban la frente de mi madre. / Allá crecieron dalias, claveles y azaleas / para la cruel dulzura de mis manos pequeñas. / Allí aprendí la forma del árbol en el viento / y el viaje de las nubes en el agua del cielo. / Los pasos de mi padre resonaron alegres / en el amor lejano de mi primer recuerdo…

¿Vivió alguna epifanía?

La poesía llegó sin saberse cómo y desde entonces todo quise transmitirlo en forma poética. Me encanta recordar lo bien que cayeron los versos en mis alrededores. Tenía a mi abuela, mi mamá, mi papá. Gilberto andaba ya en la politiquería, pero tenía la costumbre de hacer gimnasia y recitar. Entonces allá donde está el Cumanday (Nevado del Ruiz en lengua indígena, que significa blanco hermoso), donde todas las calles son pendientes y todos los cielos son azules, de repente resulté escribiendo poesía.

¿Y ese incendio del 26, que casi acaba con Manizales?

Ese recuerdo es imborrable. Tenía cuatro años. Me agarré de los barrotes del balcón de la casa de don Camilo Hoyos, en el barrio Versalles, donde nací, en la esquina del Parque Caldas, diagonal a la iglesia de La Inmaculada, de madera como la catedral que quedó en cenizas. Ahí vi el cielo rojo, toda la noche y hasta la mañana. Fue demasiado asustador.

Con cinco años ya era una niña a contracorriente en el Liceo Femenino…

Sabía leer pues había aprendido viendo el periódico, pero nunca pude escribir bien porque jamás me funcionó la mano derecha. Por eso cuando pude comencé a escribir a máquina. Lo natural era que las niñas aprendieran costura, buenas maneras, dibujo, aritmética; cosas que no me interesaban. La profesora ‘Merchita’ no sabía qué hacer conmigo, era un desastre con los hilos y las agujas. Claudina Múnera, la directora, era una mujer a la que no le interesaba la repetición de la repetidera. Y ante el desespero de la maestra preguntó qué me gustaba hacer: “Nada. Leer”. “¡Pues que lea!”. Todas las tardes, mientras las demás hacían punto de cruz, yo les leía libros que llevaba del mar de obras que había en mi casa.

¿A qué jugaba?

Les leía a Alicia, mi muñeca, y a Micifuz, el gato. No tenía amigos. Mi hermano ya tenía dieciocho. Yo guardaba libros debajo del colchón y escuchaba a mamá recitar de memoria libros de poesía o a mi abuela contar de la Guerra de los Mil Días y del general Rafael Uribe Uribe, mi tío abuelo.

¿Cómo fue la llegada a Bogotá?

A los nueve. Me dolió mucho por abandonar mi Manizales. Amo Manizales como si fuera una persona… Me arrancaron del alma los geranios ardientes / y los lirios y el río de los amaneceres. / Se llevaron mis ojos a un paisaje distinto, / de montañas heladas bajo cielos de acero. / Me quedó un vago asombro de ternura y ausencia / y un camino que busco más allá de los sueños.

¿Dónde vivieron?

En la carrera 13A número 22-52, pleno centro. Buscando, vimos un aviso de ‘se arrienda’. Llegamos a compartir la casa de Georgina Fletcher (francesa radicada en Colombia y pionera del feminismo). De ella aprendí a cómo enfocar la vida. Gracias a sus tertulias literarias conocí a poetas como Juanita Sánchez Lafaurie. Estudiaba en el Instituto Montessoriano, dirigido por Sofía Quijano de Ayram, una mujer de avanzada que acababa de crear la primera facultad de derecho para señoritas.

Premio Vida y Obra del Ministerio de Cultura 2012.

¿Cómo fue el encuentro con Neruda en el 43?

Siempre he estado cerca de todo lo que signifique cultura y supe de la llegada de Pablo mucho antes de que se produjera. Venía a dictar conferencias. Alcancé a ayudar algo en la organización a Delia (del Carril, pintora argentina y segunda esposa del Nobel). Le entregué unos poemas míos. Yo firmaba María Vieira White. Cuando se iba, Neruda me preguntó cómo les decían a las Marías acá, pues en Chile les decían Marucas. “Maruja”, respondí. Me dijo: “María Vieira no. Tú eres Maruja Vieira”.

¿Qué tanto le coqueteaban?

Tenía muchos amigos y uno que otro novio. No me gustaba bailar en las fiestas, porque no quería que me sacaran hombres que no me interesaban y los que me interesaban no me invitaban.

¿Era de las pocas mujeres, aparte de las meseras, que entraban al Café El Automático, a mediados de los cuarenta?

Quedaba en la Avenida Jiménez con Quinta. Las únicas mujeres éramos las pintoras Lucy Tejada y Cecilia Porras, la periodista Emilia Pardo Umaña, la locutora Cecilia Fonseca de Ibáñez, la poeta Dora Castellanos; aparte de Carmen, Edelmira o ‘La Negra’, que eran algunas de las meseras. Iba los sábados y armábamos unos grupos para comentar todo con León de Greiff, Álvaro Mutis, Fernando Charry Lara, Rogelio Echavarría, Jorge Gaitán Durán, Andrés Holguín. Nos llamaban Los Cuadernícolas porque publicábamos nuestros poemas en cuadernos llamados Cántico. También iban Germán Espinosa, Hernando Téllez, Luis Vidales, Arturo Camacho Ramírez; los pintores Omar Rayo, Ignacio Gómez Jaramillo y Fernando Botero. Las reuniones eran a las tres y a veces hasta las nueve. Tomábamos vino cuando teníamos; cuando no, roncito de Caldas o café. En esos años publiqué mi primer poemario: Campanario de lluvia.

¿Cuál fue la importancia de Los Cuadernícolas?

Fue un grupo que renovó el estilo poético, pues hasta el momento se repetían unos nombres clásicos. Nuestra poesía tenía que ver con el mar, la naturaleza, los sueños, la soledad, la realidad, exaltar lo sencillo. Nos interesaba publicar voces nuevas.

Decían que las mujeres fumadoras y que revelaban su edad eran capaces de todo. Usted hacía ambas…

Éramos lanzadas (ríe traviesa).

¿Cómo comenzó a fumar?

Por antojo, como a los dieciocho. Por el periódico que me indicaba lo último y yo seguía la cuerda. Insistí tanto a mi mamá, hasta que aceptó y me regaló el cigarrillo y todo para encenderlo. Fumaba Andino mentolado.

Pero tanto que el humo dio título a su columna en El Espectador…

Estaba en la oficina de don Gabriel Cano, con un cigarrillo en la mano. Fui a proponerle un espacio para escribir sobre lírica. Aceptó. No sabíamos cómo titularla. “Tu columna tiene que ser de humo”. Y así se llamó: ‘Columna de humo’.

Todavía disfruta de un buen vino…

¡Ay, qué rico! Me gustan los rojos, italianos. Cuando estaba chiquita, a los ocho, iba a la oficina de mi papá en la licorera. Tenía unos barrilitos con la maduración del ron Viejo de Caldas. Metía el dedito en las llavecitas para robar unas gotas de licor.

El Bogotazo fue una prueba de fuego para su carácter…

Trabajaba en los almacenes J. Glottmann como secretaria. Hice poner en la vitrina una bandera con un cinturón negro que me quité del abrigo. Era una manifestación poética contra lo que estaba sucediendo. Estaba aterrada y de luto. Después me nombraron jefe de relaciones públicas y cree los Conciertos Glottmann, en el hoy Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Maruja Vieira White (Manizales, Caldas, 25 de diciembre de 1922) es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Real Academia Española.

¿Por qué se fue para Venezuela en 1950?

Esto estaba muy feo y muy miedoso. A Gilberto a cada rato le ponía mano la policía. Eso era muy maluco. Me fui gracias a diplomáticos amigos y por puro amor a Bolívar. En la Radiodifusora Nacional de Venezuela y Radio Caracas Televisión hacía entrevistas sobre los libros que aparecían, tratando de que la cultura fuera lo más vivo y vigente posible. Fui la primera presentadora colombiana pues todavía no se había inaugurado la televisión acá. Colaboraba en El Nacional, El Universal y El Heraldo, de Caracas, y medios colombianos. Dictaba conferencias sobre temas culturales.

¿Atrevido ese manifiesto feminista titulado ‘¿Cuándo te casas, Maruja?’ que publicó en El Espectador en 1952?

Desde los 27 me preguntaban una y otra vez lo mismo. Al comienzo decía que no tenía novio y me agotaban con sus razones. Así que resolví contar el cuento de todos los novios que soñaba. No fue que los tuviera todos, pero publiqué mis sentimientos con respecto a las otras mujeres que padecían lo mismo.

¿Cuál podía ser la razón?

Los hombres en su mayoría abominan de las mujeres intelectuales, y a mí me dio por ser poeta. Era difícil que los hombres se me acercaran, así que cuando he admirado a alguien se lo he hecho saber.

¿Esperaba la respuesta de García Márquez en su columna ‘Día a día’?

No. Y la recibí con un gran sentimiento de amistad. Es algo que todavía viven algunas mujeres exitosas, como dijo Gabo, frente a hombres que lo consideran un “honor demasiado estrepitoso y apabullante para sus complejos”.

Luego nació la revista Mito, en 1955.

Llegué por Jorge Gaitán Durán [su creador], que además era mi novio. Esa revista fue muy importante para modernizar la literatura, atrajo a mucha gente que antes no publicaba y abrió más las puertas del periódico EL TIEMPO, que comenzó a meter crítica literaria en su suplemento dominical. En Mito se publicó por ejemplo La hojarasca, de García Márquez. Tuvo escritos de León de Greiff, Borges, Arthur Miller, Eduardo Cote Lamus, T. S. Eliot, Charry Lara, Eduardo Caballero Calderón, Octavio Paz, Simone de Beauvoir, Carlos Fuentes…

Aunque no fue activista directa, sí protagonizó la gesta que permitió el voto femenino…

Fue lo más justo del mundo que pudiéramos votar. Ayudé en todo lo que pude, tanto en Manizales como un tiempo en Pereira y Bogotá. Una vez estaba en una reunión con un grupo de mujeres y alguien dijo que permitir que votáramos era como echar al agua al que no sabe nadar. Contesté que la única manera de aprender era echándose al agua. Que era necesario que actuáramos, que figuráramos, que estudiáramos sobre todo.

¿Cómo no sentir desesperanza con las noticias diarias del horror, de feminicidios, de ataques a mujeres con ácido, de pérdida de derechos?

No, desesperanza no hay. Habrá métodos para evitar estas situaciones y esos tienen que partir de la mujer. Lo ideal es la educación de la mujer y su integración a la realidad.

Los poetas colombianos León de Greiff, Maruja Vieira y Eduardo Carranza. Foto: Archivo particular

Recuerdo una viñeta de Boogie, el aceitoso, de Fontanarrosa. Decía que las mujeres son para la cama y la cocina y si la cama está en la cocina, pues mucho mejor…

¡Ah, caramba! No es que la cocina haga daño, sino que es un cuarto más de la casa y no el sitio donde debe permanecer la mujer. El deber de cada una es actuar con tanta actitud y suficiencia que hagamos parte de la realidad. Debemos aprovechar todas las situaciones posibles para estar en la realidad. Debemos participar, actuar, ser y entender a los demás.

¿Hay una literatura femenina?

Nunca sentí una manera diferente de abordar los temas siendo mujer o siendo hombre; no sentí la diferencia. La poesía es la poesía y ya, mientras sea buena poesía.



¿Cómo llegó la obra de José María Vivas Balcázar a sus manos?

Lo conocí por los periódicos que me mandaban de la casa a Venezuela y por una recomendación de Otto Morales Benítez. Noté que era un buen poeta. Lo leí antes de conocerlo. Le escribí diciendo que me encantaba su poesía, los temas que trataba y cómo los enfrentaba. Era una poesía pensada, muy bien hecha. Me respondió desde Chile con un libro.

¿Cómo se conocieron?

En Cali, en el 56. En un acto cultural vi un muchacho que subía las escaleras para llegar al proscenio: ‘¿Quién es?’. “Vivas Balcázar”, me dijeron. Ese día nos conocimos. Siempre he amado ese recuerdo y me parece oírlo declamar En la mansión del padre, verlo subir ágilmente, elegantemente, porque en él todo era elegante y bello.

¿Cómo enfrenta los 15 de mayo?

No me gusta, ¡Ay, no! Prefiero no pensar [se cubre el rostro y asoma una lágrima].

En Cali hay un colegio público con el nombre de él…

Conozco ese colegio. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué dicha! Estuve en la inauguración, en el 63.

¿Qué representó la llegada de Ana Mercedes cuando había un vacío en su casa y el corazón?

Significa el mundo entero, el amor absoluto. Los primeros años a ella no le gustaba la poesía, porque le recordaba la ausencia del papá que no conoció y mi tristeza. Pero como adoraba cantar, le regalé canciones de Serrat y de Paco Ibáñez. Ahí se encontró con la poesía.

¿Es la poesía una rememoración?

Es la mejor manera de evitar el olvido. Porque todavía estamos por ejemplo cantando el Himno Nacional, que es poesía de Rafael Núñez.

¿Sigue escribiendo poesía?

Francamente cuando puedo hablar, hablo. Tengo la fortuna de que mucho de lo que digo va quedando impreso. Lo importante es que el poeta tenga algo que decir y que lo diga con todo el amor que la poesía merece.

Maruja Vieira, poeta colombiana que cumplirá este 25 de diciembre 99 años.

¿Qué temas la inspiran hoy?

No han cambiado. Manizales, hablar de la realidad de la vida, de los distintos estratos sociales. Encuentro la poesía en todas partes.



¿Qué tiene su poesía para gustar?

La sencillez es un buen paso para que la gente la comprenda. Mi poesía es accesible.

¿Qué poemas suyos salvaría de un incendio?

Decir que todos sería demasiada presunción. Los que tienen la presencia de mi padre y mi madre, de José María y de mi adorada hija.

¿Y de otros?

Retrato, de (Antonio) Machado [recita]: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla / y un huerto claro donde madura el limonero… De Lorca varios, y de Neruda me iría por el Canto general, porque su experiencia en el mundo vale la pena resguardarla y compartirla.

Homenaje Foto: Archivo particular

¿Qué lee?

Me gusta leer y que me lean todo lo que es la vida intelectual del ser humano. Aquí seguimos recibiendo el periódico impreso por mí. Estoy preocupada por Ucrania, por la política, si hay paro o no. Me gusta leer esa sección de hace cien y cincuenta años.



Tuvo la fortuna de compartir con algunos de los más grandes. ¿Cómo era Alejo Carpentier?

Absolutamente encantador. Me cargó las maletas en un aeropuerto. Dijo que eran tan pesadas como Toros de Guisando [las esculturas de la Edad de Hierro]. Era maravilloso comunicándose a través del lenguaje y la música. Dispuesto siempre a escuchar, que es lo más difícil.

¿Miguel Ángel Asturias?

Un poco más serio, solemne, pero al mismo tiempo conocedor de todo lo que hay que saber del momento poético. Estudiosísimo. En uno de nuestros encuentros, él y Miguel Otero Silva me escribieron un generoso soneto a cuatro manos: Maruja Vieira, colombiana y bruja / el sol y el canto derritió su sino, / no de uvas, es de ti que nace el vino / nace de la explosión de la burbuja.

¿Arturo Uslar Pietri?

Maravilloso, un general. Le gustaba llamar a filas a los escritores. Y animarlos para que actuaran.

¿Nicolás Guillén?

Se hospedó en nuestra casa de Bogotá en el 46. Era encantador, se reía por todo. Y me dejó de regalo una hermosa carta que guardé en mi libro de autógrafos: …Ay lamento, / si otra vez volviera a verte, / iría a platicar contigo. / Como un amigo: / mi beso o sólo tu mano, / como un amigo; / mi libro sobre tu pecho, / como un amigo; / yo, detenido y sonriente, / como un amigo.

¿Baldomero Sanín Cano?

El amigo del alma. Desde muy pequeña me aficioné a él a través del periódico y lo quise siempre. Fue como un padre mío y de mi poesía. Me abrió las puertas de EL TIEMPO en los años cuarenta. Comencé a publicar en Lecturas Dominicales. Era secretaria y alterné ese trabajo con la poesía y el periodismo. Fue un gran ensayista, que entendía la literatura en general, la estudiaba y compartía. Fue un gran apoyo en la lucha por los derechos femeninos. Era un hombre mayor, pero comandaba las huestes de nuevos poetas.

¿Ernesto Cardenal?

Lo recuerdo con sus bluyines y la boina. Yo he usado muchas boinas, son bonitas y elegantes. Era un religioso diferente, con conciencia social. Me interesó mucho la influencia del teólogo y escritor Thomas Merton, al que conoció cuando se fue a una comunidad de monjes trapenses. Lo impulsó a crear en Solentiname (archipiélago nicaragüense) la comunidad artística donde divulgó la teología de la liberación, la poesía, la pintura y siguió luchando contra la opresión somocista. Buscaba la poesía del pueblo.

¿Dora Castellanos?

¡Ay, tan bella mi amiga del alma! Y mi gemela, pues siempre nos mencionan a las dos. Fue la primera mujer en la Academia Colombiana de la Lengua. Hasta ese momento solo Francia, con Marguerite Yourcenar, y España, con Carmen Conde, habían incluido mujeres. Su poesía es perfecta desde el punto de vista de la forma; aunque a veces lejana de las realidades humanas, demasiado elevada en ocasiones. El próximo año cumple cien años y yo quisiera comandar la idea de que sea el año de Dora Castellanos. Se lo merece.

¿Elisa Mújica?

Nada menos que me llevó a la Academia (Colombiana de la Lengua). Se preocupó porque se abrieran espacios para las mujeres, es la descubridora de muchas que de otra manera habrían pasado ignoradas. Una vez me dieron un viaje a España y le pedí a ella que fuera, pues creía que era la autora que mejor nos retrataba y proyectaba hacia el mundo. Muchas veces estuve en Navidad en su casa del barrio La Candelaria, llena de flores y con ese pesebre tan hermoso que armaba. No había semana que no tuviéramos al menos una conversación sobre todos los temas importantes del mundo.

¿Matilde Espinosa?

¡Ay, más todavía! Porque además fue novia de mi hermano. Su obra enaltece a la mujer en todos los sentidos. Conocía toda la poesía universal escrita por mujeres y socialmente siempre estuvo del lado del pueblo y de la mujer.

¿Meira Delmar?

Mi amiga de Barranquilla. Nos escribíamos. Recuerdo sus cartas, con esa letra tan divina que me daba hasta pena de la mía. Es de lo mejor que tenemos las mujeres en Colombia. Nunca disfrazó sus versos de nada distinto que autenticidad. Su poesía no sólo se oye, sino que se siente. A veces su poesía me recuerda a la mía.

¿Mercedes Sosa?

Maravillosa ella, su hijo, su mundo, su canción. Otra de las maravillas que la vida me permitió disfrutar.

Es espiritual, ¿pero es religiosa?

Quién no. Ahí está Dios.

¿Cuál es su idea de Dios?

El gran amigo. Y a Jesús, específicamente, lo adoro.

¿Qué hay después de este plano?

Siempre pienso que hay otro mundo y a ver cómo te vas a portar allí.

¿Cómo se lo imagina?

Bello y tranquilo, porque con esta belleza de violencia que tenemos…

¿A quién le gustaría encontrarse allá?

¡Ay!, a todos esos amigos que se han ido. Especialmente a los poetas.

¿Qué sintió al irse quedando sin amigos?

Más allá de ese vacío hay una permanencia y un modo distinto de ser y de vivir.

¿Cómo quiere que la sigan recordando?

Como una mujer que trabajó e hizo todo lo posible para no ser un estorbo en el mundo sino todo lo contrario.

¿Y a José María qué le dirá?

[Sonriendo, eleva la mirada] ¡Aquí estoy, todavía! Y te recuerdo.

La edición #126 está en circulación desde el domingo 26 de marzo de 2023.

