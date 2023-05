La revista BOCAS presenta en su más reciente edición –la número 128– un sensacional rediseño que incluye nuevo logotipo, nuevas secciones, mayor espacio para las fotografías y mucho más ‘aire’ en sus páginas.

Entre junio del 2022 y junio del 2023, Leonor Espinosa portó la corona a la mejor cocinera del mundo, según el listado The World's 50 Best. Foto: Revista BOCAS

BOCAS, la única revista en Latinoamérica dedicada exclusivamente al género periodístico de la entrevista, lleva en su portada impresa a la consagrada cocinera colombiana Leonor Espinosa, que acaba de cumplir 60 años y que el próximo mes de junio entregará su corona a “La Mejor Cocinera del Mundo”, título que le otorgó la prestigiosa lista británica The World's 50 Best Restaurants y que ha sido el más importante que hasta el momento ha alcanzado la cocina de nuestro país.



El fotógrafo Pablo Salgado retrató a la chef colombiana en una memorable sesión que da cuenta de la audaz intención grafica que propone esta nueva ‘cara’ de la revista BOCAS. Leonor Espinosa, además de posar con decidido arrojo, le contó su impactante historia de vida, como nunca antes lo había hecho, a Mauricio Silva Guzmán, editor jefe de la revista, en una reveladora y sincera entrevista en la que, incluso, criticó al gremio de los fogones: “Siempre me he movido dentro del medio de artistas y ese es mi medio, incluso más que el de la cocina. El mundo de la cocina me parece fastidioso muchas veces. Ambos mundos son egocéntricos, pero prefiero el ego de los artistas que el de los cocineros… El mundo de la cocina es bastante fatuo y bastante cómodo”, dijo.



Leonor, también, declaró que, para su última cena, quisiera: “Un encocado de jaiba, en mi Pacífico, rodeada de mujeres que mueven las caderas y los hombros, de sonrisas congeladas, con una marimba, con cantos al estilo negro, con la copita de aguardiente, entre el río y el mar”.

El expresidente Iván Duque es la portada digital de la más reciente edición de la Revista BOCAS Foto: Revista BOCAS

La edición número 128, de manera especial, también trae una portada digital con el expresidente de Colombia, Iván Duque Márquez, quien se despachó en una picante conversación con el periodista y analista Ricardo Ávila. “Me parece que cuando uno quiere gobernar cumpliendo la Constitución, tiene que partir de la base de que el presidente es el símbolo de la unidad nacional, no el símbolo de la división nacional. Y eso implica saber negociar y saber ceder, no imponer, aceptar lo que pasa en el Congreso, que también fue elegido legítimamente y cuya función es hacerle contrapeso al Ejecutivo. Nosotros no elegimos un emperador, sino un presidente, y eso implica respetar las discusiones en el ámbito institucional”, dijo el exmandatario en clara referencia a su sucesor, el presidente Gustavo Petro.



Duque también se refirió al gobierno actual como: “Un gobierno profundamente ideologizado. Me parece lleno de prejuicios, prejuicios antiempresariales, prejuicios antimercado”, dijo.

Leonor Espinosa en BOCAS Foto: Revista BOCAS

De la misma manera, este número lleva brillantes entrevistas con Abdulrazak Gurnah, premio Nobel de Literatura: “Fue algo gradual porque para mí decir ‘voy a escribir’ o ‘voy a ser un escritor’ era una aspiración y ambición demasiado grande. Decir ‘ser escritor’ era lo mismo que decir ‘voy a ser un príncipe o un maharajá’”, confesó el autor tanzano-británico; con Manolo Bellon, locutor y crítico musical: “El día que yo no pueda más o que la gente no quiera más, daré las gracias por una carrera inmensamente maravillosa, insospechadamente larga, una carrera bendecida, hermosa y privilegiada”, dijo la legendaria voz radial; y con Jean Louis Andral y Olivier Widmaier Picasso, curador y nieto de Pablo Picasso, respectivamente, en la conmemoración de los 50 años de la muerte del genio de la pintura mundial: “Pablo era español y Picasso era francés o más bien del mundo entero, pero nunca olvidó a España, que siempre fue parte de su inspiración hasta el final”, dijo Widmaier en referencia a su extraordinario abuelo.



“Estamos más que felices con esta nueva imagen, con esta nueva cara, con este nuevo diseño de BOCAS que es ágil, vibrante y lleno de luz. Siempre pensando en el lector, tenemos nuevos espacios blancos, nuevas secciones –como la de vehículos– y, por sobretodo, estamos muy contentos con este nuevo logo que no solo es espectacular sino que, con seguridad, será referencia obligada en las marcas periodísticas de nuestro país”, destacó Fernando Gómez, director de la revista BOCAS, sobre este rediseño de la revista BOCAS que circulará a partir del próximo domingo 28 de mayo.

Iván Duque en BOCAS Foto: Revista BOCAS

