La cantante Jenny López es una joven que se destaca por su talento, además que se ha hecho más conocida debido a que es la pareja del cantante de música popular Jhonny Rivera.



Desde el momento que se dio a conocer la relación amorosa de esta pareja, las opiniones se dividieron entre los fanáticos del cantante, ya que es 30 años mayor que su novia y otros consideran que su relación está basada en el interés económico de la artista.

Una de las polémicas más grandes a la que ha tenido que enfrentarse Rivera son los rumores que lo han señalado de haberse involucrado con la joven cuando era menor de edad.



La pareja ha salido a desmentir esta afirmación en más de una ocasión, pues han asegurado que la relación comenzó cuando ella tenía 19 años.



Aunque constantemente son señalados y juzgados, la pareja, en cada oportunidad que tiene, muestra su amor de manera despreocupada, demostrando que es una relación amorosa sincera.

Por ello, los seguidores de la cantante no han perdido la oportunidad de indagar sobre la vida de Jenny López, por lo que se enmarcó en la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram en la que pidieron revelar a la mujer si tiene o no cirugías estéticas.



López aprovechó para contar que solo tiene dos cirugías estéticas que se ha hecho en el cuerpo, las cuales han sido una rinoplastia y un aumento de senos, dejando en claro que lo demás es natural.



“Yo creo que es de las preguntas que más tengo y la voy a contestar hoy. Solo tengo dos cirugías, tengo una rinoplastia y un aumento de busto, pero es muy pequeñito, no tengo nada más; ni me he puesto cola, ni me he inyectado los labios, ni nada más”, afirmó la joven cantante.

