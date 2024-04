La mujer que dio a luz a sus gemelos con 22 días de diferencia: ¿cómo fue posible?

una experiencia de nacimiento única, que fue triste y feliz en igual cantidad. Pese a que no tenía ninguna condición preexistente ni presentó complicaciones durante el proceso, su embarazo se dividió en dos y desconcertó a los médicos. Una madre de Gran Bretaña tuvo. Pese a que no tenía ninguna condición preexistente ni presentó complicaciones durante el proceso, s

Su primer hijo, Arlo, nació con 17 semanas de anticipación y solo 0,5 kilogramos de peso. Para la tristeza de Doyle, nació muerto a causa de lo que los médicos suponen que fue un coágulo de sangre en la placenta. Sin embargo, su gemelo no llegó de inmediato.

Un parto con demora de los gemelos que nacieron con 22 días de diferencia

"(Los médicos) me sentaron después de dar a luz y me dijeron que no esperaban que el 'gemelo dos' sobreviviera, y que probablemente nacería en las próximas horas", contó Doyle al medio citado. Ese no fue el caso.

En cambio, a la mujer la enviaron a su casa a descansar, ya que no tenía más contracciones. Desde ese día en adelante, empezó a programar citas con un médico diferente, en el Hospital Saint Mary, con controles diarios. "Cada día que pasaba, él decía que realmente no podía creerlo", contó Doyle.

Finalmente, en el día 22 después del nacimiento de Arlo, llegó Astro, su hermano, mediante una cesárea. Los médicos habían descubierto un desprendimiento de placenta, que es cuando la placenta se separa de la pared interna del útero, privando potencialmente al bebé de oxígeno.

Aunque sufrió complicaciones por nacer prematuramente, incluido un agujero en el corazón y retinopatía, que provoca un crecimiento anormal de vasos sanguíneos en los ojos, Astro sobrevivió con apenas 900 gramos de peso. Contra todo pronóstico, el hijo de Doyle ya tiene dos años.

Criar desde el dolor

Doyle contó que criar a un bebé mientras hacía el duelo por su gemelo fue increíblemente difícil, sobre todo porque su casa tenía todo multiplicado por dos: cunas, cochecitos, juguetes y más.

Para canalizar el dolor, la mujer se capacitó como voluntaria en la unidad de cuidados intensivos natales (UCIN) de Manchester, un lugar donde las personas juegan y acompañan a los bebés prematuros en la cuna. Para serlo, hay que entrenar un año y es requisito haber tenido un bebé prematuro.

“Sé lo que es sentirse a oscuras al respecto, especialmente con la brecha entre los dos bebés. Además de estar sola, porque todo el mundo solía preguntarme dónde estaba el 'gemelo'. Pero, sinceramente, no se me ocurre nada más gratificante. Hay una luz al final del túnel”, concluyó.