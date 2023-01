El Tiempo Play Trae a su plataforma el mejor entretenimiento online para toda la familia, allí podrá encontrar películas, series, canales en vivo, juegos y más.



Una de sus grandes alianzas es Pluto TV, con ellos podrá encontrar gran variedad de contenido audiovisual que se destaca por ser totalmente gratis y poseer muy pocos anuncios en comparación con la televisión tradicional. Hoy desde El Tiempo, queremos mostrarle cuales son las películas, series y animes más destacados en esta plataforma.

Series:

Pluto TV cuenta con más de 50 series clásicas y actuales, donde encontrará suspenso, terror, drama, romance, entre otros, las series más vistas son:



- The Virgin Queen (la vida de Isabel I)

- Desaparecida (serie española)

- Ana y los 7 (la vida a una showgirl de un club de striptease)

- Historias para no dormir (historias de terror)

- Sin tetas no hay paraíso

Películas:

Las películas con las que cuenta Pluto TV han sido muy conocidas por los usuarios de las plataformas OTT (Over the top) y aún siguen siendo muy vistas, son esas que nunca pasaran de moda siendo el mejor entretenimiento para ti



- El ataque de Troles

- Siempre a tu lado (Hachiko)

- The Road

- La caza

Anime

Pluto TV se diseñó para todos los gustos y preferencias, por esto el anime no puede quedar atrás, con los programas más reconocidos por la audiencia.



- Naruto

- Inuyasha

- Deat Note

- Yu gi oh



Solo ingresado al Eltiempoplay.com, escogiendo la opción de señal en vivo, automáticamente se direccionará a la plataforma principal, donde podrá encontrar todo el contenido que El Tiempo Play y Pluto TV tienen al aire. ¡Lo esperamos!