La historia de una conmovedora e impactante fotografía

En ocasiones, una imagen dice más que mil palabras. Aquí podría decirse que una fotografía suena más que mil canciones. De hecho, hay medios que ya anotan que la edición del festival de heavy metal Resurrection Fest, celebrado en Vivero (Galicia) el pasado fin de semana, “dejó una de las imágenes del año y una foto para la historia”.

Así lo valora el prestigioso HuffPost. El sitio web anota que era la última hora del viernes cuando el fotógrafo del festival Daniel Cruz inmortalizó el que puede ser el momento estrella del festival, o por lo menos el más viral. Durante el concierto de Arch Enemy, el público levantó en volandas a un asistente identificado como Álex, un joven con discapacidad que va en silla de ruedas, durante alrededor de un minuto y medio.



“Estábamos cubriendo el concierto, pero tenemos que estar pendientes también de lo que sucede en el público, porque suele haber jaleo. De repente cuando me giré vi ahí arriba a Álex y no me lo pensé”, describe a El HuffPost el autor de la instantánea. De hecho, la propia banda ha compartido en Twitter el momento completo.



El HuffPost trae un detalle adicional. Dice que Cruz, que acostumbra a cubrir festivales y trabajar para bandas de música, añade que no fue la única vez que lo hizo en el Resurrection Fest: “Al día siguiente hablé un par de minutillos con él y me dijo que lo iba a volver a intentar. Y lo levantaron pero ya más lejos”.



Aunque pueda parecer que es algo muy impactante, Daniel Cruz asegura que no es ni mucho menos la primera vez que lo ve: “El festival tiene su zona para gente que está en silla de ruedas, pero en este tipo de música es típico que se levante a la gente en volandas. Así que él quiso y lo hicieron en varios momentos. Es una forma de participar, hacer lo mismo que hace todo el mundo”.



HuffPost explica que por ello, no destaca una reacción exagerada del público, más bien fue él el que ha alucinado con la repercusión que ha tenido: “Ha sido muy salvaje, no lo esperábamos. Nunca había hecho una foto con esta repercusión, ni de lejos”.



Además de este medio, otros también la valoran como una de las imágenes del año. El crítico musical español Fernando Navarro –del diario El País y de la Cadena Ser- dice: “Esto es más que una foto. Esto es el éxtasis de la música en directo en plena comunión. Una imagen espectacular. Sucedió en el @ResurrectionESP. Gracias a su autor, @Danielcruzfoto, por darnos más razones para seguir amando la música”.



Precisamente, la Cadena Ser anota que pese a que la organización del festival habilita un espacio para las personas con movilidad reducida, Álex quiso disfrutar de uno de sus grupos favoritos y pidió que lo levantaran cuando la banda Trivium -uno de los cabezas de cartel- estaba sobre el escenario. Las imágenes no tardaron en viralizarse en Twitter ya que fueron varios de los asistentes los que quisieron inmortalizar este momento.



La emisora informa que el concierto de Trivium no fue el único donde el joven estuvo más alto que nadie. La banda Arch Enemy también captó este momento durante su show y escribió: "Las legiones de Arch Enemy están siendo increíbles como siempre en el Resurrection Fest en España".



Hace algún tiempo, también en Rock al Parque, en Bogotá, se produjo una imagen similar que conmovió e impactó como esta.