Desde la ceremonia de la 94ª edición de los premios Oscar, el actor Will Smith ha sido la persona más comentada luego de perder la compostura y golpear en frente de las cámaras a Chris Rock, quien hizo un chiste en el evento sobre el corte de pelo rapado de Jada Pinkett, esposa de Will, quien sufre de alopecia.



Debido a esto, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que estudia las posibles sanciones contra el actor y rechazó públicamente lo ocurrido en la gala. Además, explicó que tras el incidente se le pidió al actor que abandonara la gala, pero este se negó.



“Las cosas se desarrollaron de una manera que no podríamos haber anticipado. Si bien nos gustaría aclarar que se le pidió al Sr. Smith que abandonara la ceremonia y se negó, también reconocemos que podríamos haber manejado la situación de manera diferente”, dijo la Academia en su comunicado oficial.



Smith, quien esa misma noche se llevó el galardón a mejor actor, habría tenido una videollamada luego del incidente con David Rubin, presidente de la Academia, y Dawn Hudson, consejera delegada de la institución.



La llamada de Smith habría tenido como fin disculparse por sus acciones, sin embargo, dicha conversación estaría provocando una crisis entre los dirigentes de la Academia porque no fue comunicada ni su contenido explicado en la reunión de emergencia del pasado miércoles, donde se inició el proceso disciplinario contra el actor.



Según la revista 'Variety', Smith, además de ofrecer disculpas, les habría explicado a Rubin y Hudson los motivos por los que perdió la compostura a través de una videollamada de media hora, no obstante, fuentes de la Academia le habrían asegurado al portal web 'Deadline' que la comunicación solo duró seis minutos.



En la reunión de emergencia del pasado miércoles, Rubin se comprometió a mantener a la junta directiva de la Academia al tanto de lo que sucediera con el actor, sin embargo, el no haber mencionado la llamada que sostuvo con Will Smith habría generado desconfianza en los demás miembros.

Las disculpas del actor

Will Smith, a través de sus redes sociales, pidió disculpas a Chris Rock, reconoció que se había equivocado y aseguró que su acto fue "inaceptable e inexcusable".

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.



Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.



También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros.



Soy un trabajo en progreso.



Atentamente,



Will".

Tras iniciar el proceso disciplinario, la Academia ha dado un plazo de 15 días a Will Smith para que se defienda por escrito. La sanción contra el actor, que podría incluir una suspensión o expulsión de la organización, será comunicada públicamente el próximo 18 de abril.