'La isla de los famosos' es un programa de televisión Colombiano, presentado por ‘Tatán Mejía’, en donde son partícipes 22 famosos que llegaron a una isla abandonada, con el objetivo de ser el último superviviente y ganador del reality.



Entre los concursantes se encuentran, influenciadores, exfutbolistas, comediantes, actores, cantantes, un chef, una locutora, varios atletas, y muchos más personajes conocidos, acaparando toda la atención del público Colombiano.

Federico Rivera, actor reconocido en el país, fue uno de los tantos lesionados en el capítulo 19 del programa; este personaje de la farándula colombiana se abrió a sus seguidores, dando a conocer su evolución médica, sin olvidar que él aún aparece en las grabaciones de este reality.



Federico contestó todas las inquietudes por medio de la red social Instagram, pues los internautas le preguntaban sobre varios de los temas con relación al programa que conduce ‘Tatán Mejía’, tomándose el tiempo de responder una por una las preguntas que le hacían sus aficionados.

'Tatán' funge como presentador del programa esta temporada. Foto: Canal RCN

El actor habló de diferentes temas como por ejemplo: su salud actual, qué pensaba de sus compañeros, de su físico, ya que se ve con menos peso después de pisar la isla y pasar por muchas pruebas físicas y retos, los cuales lo hicieron bajar 16 kilos.



“Bueno bajé de peso, bajé 16 kilos, obviamente he subido (pues ya no sé encuentra en la isla), me he recuperado, no todos los 16, pero eso fue lo que bajé” comentó el actor.

Federico Rivera como Coco, en la serie 'Enfermeras'. Foto: Canal RCN

Una de las preguntas más llamativas que respondió Rivera, fue cuando le preguntaron si ya habían terminado las grabaciones. Ante este interrogante, Federico respondió: “Si nosotros ya terminamos grabaciones, hace ya unos días que terminamos de grabar y bueno, no se lo pierdan porque lo que viene es maravilloso”.

El actor Federico Rivera reveló cuánto peso perdió y cuándo acabaron de grabar 'La isla de los famosos' pic.twitter.com/w8qqzyrLKG — Ana (@PuraCensura) February 22, 2023

El actor no dio muchos detalles para dejar con intriga y preocupación a los fanáticos del programa. Por último, aclaró que aún se está recuperando de la lesión de su mano, “Aún no me he recuperado del todo, pero vamos por muy buen camino”, concluyó.

Redacción ALCANCE DIGITAL

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE