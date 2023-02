Este miércoles 1 de febrero, a las 9:00 a.m., se reanudará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en contra de John Nelson Poulos, el estadounidense de 35 años, principal sospechoso del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios.

(Puede leer: Testimonio que circula en redes de supuesta novia de John Poulos es falso)



La diligencia fue programada para este martes 31 de enero, pero se suspendió debido a que antes de que se iniciara, el abogado Martín Riascos presentó su renuncia como defensor del estadounidense debido a que recibió presuntas amenazas.

También renunció la cuestionada traductora Martha Lucía Morales, quien ha sido muy criticada por su desempeño durante las audiencias de legalización de captura y de imputación de cargos.



Antes de la audiencia en la que un juez de control de garantías decidirá la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Poulos, la Unidad Investigativa de EL TIEMPO halló un dato que puede ser importante en la investigación de este caso que ha acaparado la atención del país desde hace dos semanas.



La Unidad Investigativa estableció que el objetivo de Poulos al eliminar sus perfiles e información en redes va más allá de ocultar su autoría en el crimen.



Cabe recordar que la iglesia cristiana a la que el señalado asesino asiste en el estado de Wisconsin envió una carta sobre su conducta en los últimos años, pero hay una versión diferente de la que habla su pastor. En esta se asegura que Poulos era un asiduo cliente de trabajadoras sexuales en Colombia y de modelos de plataformas webcam que ya han filtrado datos sobre sus encuentros.



(Le invitamos a leer: Periodista Diego Guauque volverá a entrar en cirugía: 'Estoy agotado')



La Unidad Investigativa conoció que se estaría buscando que al menos dos de las modelos webcam entreguen información de manera confidencial.

Poulos, ¿consumidor de páginas para adultos?

EL TIEMPO conoció en exclusiva el testimonio de una de esas modelos webcam. Esto dijo: "El tipo era muy consumidor de páginas de contenido para adulto, el man entraba y pagaba minuto a minuto por casi 5 ó 6 horas; él es muy fantasioso, siempre estaba contando historias, pero el tipo de verdad se porta como un caballero a ratos, es muy extraño".



La joven aseguró que Poulos se estaba enamorando de ella y que eso podía salir mal, por esa razón, asegura que el estadounidense, sin más explicación, le dejó de hablar.



"Me hizo el ejemplo de que si yo estuviera en un bar y él llegara, que si yo le hablaría. Yo le dije que no y él me respondió: razón suficiente para que alguno de los dos muera, yo de celos quizá, Lol", le narró la joven a un allegado de la DJ.



La mujer también le manifestó a la Unidad Investigativa que Poulos en varias ocasiones le giró dinero desde Estados Unidos a través de diferentes cuentas bancarias y que el nombre que usaba en la página de contenido para adultos era ‘el señor de la magia’.



(Siga leyendo: Vecinos le piden a hombre que deje de tener relaciones sexuales a las 6 a. m.)



Y asegura que el estadounidense era el 'tipper' (cliente fiel) de una de sus compañeras, modelo webcam, pero que con ella nunca tuvo encuentros en videollamadas privadas.



Ahora las autoridades verifican si las cuentas a las que se refiere la joven son las mismas que Poulos utilizaba para enviarle dinero a Valentina desde Estados Unidos.

Lea también: