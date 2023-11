El día que nació el hincha más famoso de la Selección

El 9 de marzo de 1989 la Selección decidió lanzar la nueva sede con un flamante partido. El rival escogido fue la Selección de Argentina de Carlos Salvador Bilardo que en ese momento era la campeona del mundo. Unos días antes del encuentro, León Londoño, con su tradicional habano de 35 centímetros, aterrizó en el Ernesto Cortissoz para verificar las condiciones de Curramba para recibir a la Selección. En el aeropuerto, el ministro de Desarrollo de Virgilio Barco, Fuad Char, recibió al dirigente.

La barra In estaba atenta a todo, ya tenía lista la estrategia para que en ese partido contra el odiado rival saliera a flote la alegría de un pueblo. El Cole prestó su cuerpo como si fuera un laboratorio y se expuso esa tarde a las inclemencias del vinilo.

Su estilista de cabecera Israel ‘el Chino’ Rodríguez le hizo un corte atrevido y sin cortarle el bigote le hizo quitar la camiseta, ponerse una pantaloneta y dejarse embadurnar por el amarillo, azul y rojo en todo el cuerpo. No lo sabía, no sospechaba que acababa de nacer un personaje que, entre otras hazañas, es la única persona viva que tiene garantizados cinco planos por partido –privilegio que le dio la Fifa— en cada partido del mundial donde él esté.



Estoy desayunando plátano dulce con queso costeño en la casa de San Salvador. Desde el comedor puedo ver cómo los barcos, inmensos como edificios flotantes, llegan al puerto. Desayuno con la Coleta. Veo una foto de su esposo con los colores de la bandera de Colombia, el amarillo, el azul y el rojo pegados a su cuerpo. Tiene además la bandera en su mano y por su boca fruncida se ve que está mandando una arenga. A su lado está un jugador argentino (ver foto). Es Néstor Lorenzo, quien tres décadas después llegó a Colombia de la mano de José Néstor Pékerman para ser su ayudante de campo. Lorenzo luce espléndido, con su pelo ensortijado y su camiseta blanquiceleste.





(Lea también aquí: 'Luis Díaz y su padre rompen en llanto: sentido encuentro a su llegada a Colombia').





El tiempo pasa para todos aunque, le hago el comentario a la Coleta, pareciera que no para el Cole.

—No, si el Cole, a pesar de su vigor, está cascado; mírale bien la cara, tiene unas manchas todas raras.

Eso fue por ponerse vinilo en los días locos. El vinilo en la cara con el sol en Barranquilla. En esta ciudad, de noviembre a febrero, en plena época de Carnaval, Dios se apiada un poco y hace que el viento desde el Magdalena y Bocas de Ceniza sople con fuerza, pero apenas entra marzo el calor arrecia y el sol se convierte en un castigo. El Cole no le tiene miedo a nada, es desaforado como una tormenta y por eso nunca pensó que iba a envejecer.



Se entrega a la alegría y al dolor como si fuera todavía un muchachito del barrio San José. Así lo veo en la noche del sábado 13 de mayo. Mientras el resto de los mortales debemos dejarnos cachear por la policía, al Cole los uniformados lo abrazan, le preguntan por la family y le dicen, confiados, que esta noche sí será. Así ha sido todo el día. Mientras caminamos por las calles curramberas pasa gente en motocicletas que, después de gritarle su canción de guerra (¡Vayacole, vayacole, vayacole!), le preguntan si esta noche sí, si esta noche sí gana el Junior, como si el Cole tuviera, entre sus virtudes, la capacidad de predecir el futuro.

Facebook Twitter Linkedin

El Cole en 1989 con Néstor Lorenzo, entonces futbolista argentino y hoy técnico de la Selección Colombia. Foto: Archivo El Cole

Mientras entro al Metropolitano con el Cole, que es como entrar a un templo de la mano del mismísimo Jesús de Nazaret, con burro y todo, me fijo en las manchas que nombró su Coleta, y sí, ahí están unas verrugas negras. Viejas heridas de guerra. No le pregunto por ellas. Sé que el Cole debe estar orgulloso.





(Lea también aquí: 'Nairo Quintana volvió a Movistar y ya rodó la primera cabeza').





Una prueba más de que se ha dejado, literalmente, la piel por la causa nacional. Tenemos una boleta que nos ubicaría en un puesto más alejado de la cancha, pero nadie le dice que no al pajarraco en el Metropolitano.

Tiene todas las llaves. Así que, como Moisés ante el mar Rojo, todo se abre y nos deja en un lugar super-VIP.

—¿Cómo fue la primera vez que viniste a apoyar acá en el Metropolitano a la Selección— le pregunto al Cole antes de que entremos. Fue el 9 de marzo de 1989. En la tarde su estilista le hizo el corte y le pintó completamente todo el cuerpo. Se fue en una moto hasta el Metropolitano. Sol ardiendo, pobre piel. Llegó sobre las cuatro de la tarde. En esa época la gente no llegaba con camisetas de la Selección.



El merchandising que llenaría las arcas de Adidas, Reebok y el resto de marcas no había nacido. Es más, había un debate por el color de la camiseta de la Selección. Colombia se había debatido por tres colores. Al Mundial de Chile se fue con una camiseta azul intenso que solo era interrumpido por un escudo que aún estaba lejos de ser el actual logo de la Federación.



Luego aparecieron dos: la blanca con la franja de la bandera cruzada y la zapote con la que se lograron dos hazañas inolvidables, llegar a la final contra Perú en 1975, en el famoso partido de desempate en Caracas, y la clasificación al Mundial juvenil sub-20 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1985.

Facebook Twitter Linkedin

Intermedio Editores 300 páginas $54.900 Foto: Archivo El Cole

La camiseta amarilla había sido usada por primera vez en la eliminatoria al Mundial de México por orden de Gabriel Ochoa Uribe, quien buscaba tener un impacto psicológico en los muchachos apelando a la trampa del patriotismo. No funcionó. Ahora el equipo de Maturana, después de probar el amarillo en la Copa América de 1987 y en el partido de Wembley, un año después, vestía de rojo. Así lo hizo esa noche contra Argentina.



El Cole era quien más alentaba con la bandera tricolor, se arrodilló en la pista atlética y como un poseso gritaba, al lado de los argentinos, una y otra vez el nombre de Colombia.



La Selección esa noche formó con Higuita, Escobar y Perea de centrales, laterales Carlos Mario Hoyos y el hijo de Curramba Wilson Pérez, un solo volante de marca, Leonel Álvarez, tres creativos, Valderrama-Redín (temeraria dupla del Deportivo Cali) y Alexis García. Adelante estaban las dos flechas de Millonarios, Arnoldo Iguarán —quien fuera el goleador histórico de la Selección hasta que llegara el ‘Tigre’ Falcao— y Rubén Darío Hernández. Uno de los éxitos de este equipo es que tenía como base el Nacional que saldría campeón de la Copa Libertadores 1989. Se conocían. La columna vertebral se conocía.



(Lea también aquí: 'La nueva campaña de Pepsi cero azúcar ‘phone coolers’').



Con excepción de Rincón, el ‘Bendito’ Fajardo y la ‘Gambeta’ Estrada, este sería el equipo que jugaría el Mundial de Italia. Esa noche, en el Metropolitano, el ídolo del América de Cali Julio César Falcioni debutaría en el arco de la albiceleste. Los defensas fueron Monzón, Lorenzo, Corti y Craviotto. Los volantes Hernán Díaz, Héctor Enrique, Basualdo y un jovencísimo Diego Pablo Simeone. Los delanteros Abel Balbo y Mauro Gabriel Ariez. Obviamente faltaban Diego Maradona, Caniggia y demás estrellas del elenco que venía de ser campeón del mundo. Pero Argentina siempre tendrá esa aura de imbatibilidad, de equipo aguerrido que siempre lo hace tan disfrutable de vencer.

Hasta ese momento Colombia jamás le había ganado a Argentina. Jamás había logrado siquiera robarle puntos a un campeón del mundo. Pero en Barranquilla parecía que los sueños se vuelven realidad: Colombia arrancó ganando a los 15 minutos del primer tiempo con gol de Arnoldo Iguarán. Y ahí aguantó.



Derrotaron al conjunto de Carlos Salvador Bilardo quien, una vez más, era defenestrado en su país por la particular manera de jugar siempre primando más la parte defensiva que la ofensiva. En cambio Colombia era una fiesta.

Estoy cansado. He estado todo el día con el Cole. La verdad quería disfrutar un poco del estadio. Jamás había estado en el Metropolitano de noche. Jamás había visto al Junior. Estoy con la hinchada In, con Carlos y el Cole, quien quiere que esté todo el tiempo a su lado, que lo filme y haga videitos con sus arengas. Pero yo solo quiero disfrutar.



El Junior sale, el público salta, el Cole grita. La relación del Cole y el Junior se remonta al menos sesenta años atrás y solo fue interrumpida por un pedido de su papá en el lecho de muerte. Arrancó yendo al Romelio Martínez, escuchando a los más viejos hablar de la gloria de Quarentinha, de Heleno. Él alcanzó a ver a otro brasilero desplegar su magia, Víctor Ephanor, el siempre calvo.

El Cole es un personaje que jamás se quita la máscara, no es como Peter Parker que solo cuando ve a Nueva York arder se transforma en Spider-Man. A este superhéroe se le ha quedado en la piel el disfraz. El disfraz es su piel. Sin embargo, no vayan a creer que el Cole tiene un sirirí todo el partido. Cuando el árbitro pita para dar inicio al partido él se funde en el mutismo. Queda hipnotizado viendo la cancha y empieza la angustia.



Me considero hincha del fútbol. Soy hincha del Cúcuta, pero he tenido vida desde que este equipo volvió a los sótanos del infierno luego de tener un par de temporadas de gloria —en donde se obtuvo un campeonato nacional y se venció en semifinales de la Libertadores al Boca— y ninguno de sus partidos puede afectar el sueño o el apetito. Es decir, soy un hincha de mentiras. El Cole no.



(Lea también aquí: 'Comienza el cuadrangular A: Águilas Doradas, el favorito; los demás, a frenarlo' ).



El primer tiempo fue un mermo. El técnico Bolillo Gómez, a mitad de semana, antes de un partido tan crucial, donde se decidía la suerte del semestre, decidió sacar a la columna vertebral para dar un aviso: al Junior no se viene a mamar gallo. En una semana no solo sacó a Viera, a Quintero, a ‘Cariaco’ González, referentes y talentos del Junior, sino que también echó a Luis Sandoval, el Chino, quien actualmente es la figura y el goleador del Cali. Los jugadores, después de perder un partido, se pusieron a beber como desesperados. Esto demostraba no solo falta de profesionalismo, sino una desoladora falta de amor al club de los Char. Al principio la hinchada aplaudió la decisión, pero después de este primer tiempo el Cole comenta con sus amigos si lo mejor no hubiera sido mejor esperar, hacerse el de la vista gorda, al fin y al cabo, no era la primera vez que en Barranquilla un equipo no hubiera estado tentado a disfrutar de sus calles alegres. Esa alegría no se trasladó en la cancha. Como si fuera un mal presagio, el Cole, a mi lado, está en silencio y con los ojos vidriosos. Vive el partido con desesperación e impotencia. El Pereira, último campeón, le ha dado un repaso al Junior que fue incapaz de romper el cero.



El gesto de los jugadores de tirarse en la cancha deshechos en llanto era muestra clara de que ya no había nada que hacer.



Me sentí un poco culpable. Los hinchas creen en las mufas. Técnicos como Jorge Luis Pinto o el propio Bilardo llevan siempre la misma camisa con la que ganaron sus primeros partidos. Es como un escudo contra los fracasos. Los hinchas saben que el fútbol es susceptible a las buenas y a las malas energías. Que Dios se sienta en su viejo sofá a ver a los hombres comerse las uñas hasta la mano haciendo fuerza por que el equipo de sus entrañas gane.

Facebook Twitter Linkedin

El look tiene en la parte trasera de la cabeza un corazón con los colores de los países sedes el próximo Mundial. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO

Me sentí un poco culpable. Los hinchas creen en las mufas. Técnicos como Jorge Luis Pinto o el propio Bilardo llevan siempre la misma camisa con la que ganaron sus primeros partidos. Es como un escudo contra los fracasos. Los hinchas saben que el fútbol es susceptible a las buenas y a las malas energías. Que Dios se sienta en su viejo sofá a ver a los hombres comerse las uñas hasta la mano haciendo fuerza por que el equipo de sus entrañas gane.



Dios lo disfruta, es su pasatiempo favorito. Dios a veces es sádico y le gusta el dolor. Para eso usa a gente como yo, que llega a ver un equipo que tenía una racha de cuatro partidos al hilo ganados en su cancha para romper la racha. Claro que me siento culpable. Por eso se me arma un nudo en la garganta cuando veo a mi lado a este despejo de tristezas que es el Cole. En silencio emprendemos el largo regreso a casa. Si Bacca hubiera metido ese gol, la noche hubiera tenido otro tono, este libro hubiera sido distinto.



(Lea también aquí: ).



Pero no manejamos los hilos. El mundo sería un lugar más hermoso si el Cole tuviera el control de los hilos. El mundo sería un lugar en donde siempre ganaría el Junior. Llegamos a casa sin decir una palabra. Me encerré en mi cuarto provisional, el museo del Cole. Me costó trabajo conciliar el sueño. Así que me puse a escribir y así pasé la noche.IVÁN GALLO.