La historia de cuando el ‘balón explotó’ y las mujeres metieron el gol

“Ser mujer en el mundo del fútbol es una constante demostración de poder, y una permanente invitación a la comparación”, reseña Carolina Jaramillo Seligmann en las primeras páginas de su libro Balón de cristal: una historia del fútbol femenino en Colombia. “Hoy, más que nunca, que una mujer hable de fútbol y que se empiece a recoger la historia del fútbol femenino es seguir dando pasos hacia adelante, caminando hacia un mundo sin etiquetas, donde no haya que dar explicaciones por ser lo que cada uno quiera ser”.

A Carolina, como lo demuestra en su libro y en su trabajo, la apasiona profundamente el fútbol, y en este libro hace un recuento vibrante y muy bien documentado sobre el deporte más famoso del mundo, pero ejercido por las más olvidadas de todos los deportes: las mujeres.



“El fútbol femenino, el fútbol jugado por mujeres, dirigido por mujeres, celebrado por mujeres, es fruto del esfuerzo, el sacrificio, el trabajo y la pasión de miles de ellas que se amarraron los guayos y salieron a darle patadas al mundo desde siglos atrás”, reseña la autora.



En Balón de cristal hay datos como el de quiénes fueron las tres mujeres que trazaron el camino para miles de niñas y jóvenes en el mundo del fútbol; o cuál fue el primer partido internacional que jugó la primera selección femenina de Colombia, entre otros.

EL TIEMPO la entrevistó.

¿Cuál fue el mayor reto que enfrentó a la hora de hacer esta investigación?

La falta de información, sin duda. Por eso acudí principalmente a las jugadoras, los técnicos, las instituciones y a todos quienes hacen parte del fútbol jugado por mujeres. Son ellos quienes han escrito y escriben hoy la historia. Es una historia viva, que se está haciendo, de la cual no hay mucha documentación.

En la investigación tan exhaustiva que hizo sobre el fútbol femenino, ¿qué fue lo que más la sorprendió?

Me llamó la atención, al ver el tema en un contexto mundial y salirme de la caja de Colombia y de Latinoamérica, evidenciar que en el mundo entero, en países desarrollados desde siglos atrás siempre las mujeres que han jugado fútbol han sido una amenaza, han sido temidas, bloqueadas y censuradas, en todos los idiomas y todas las latitudes.

¿Qué fue lo que más la emocionó?

Oír las historias de las jugadoras, conocer y entender cada uno de sus caminos.

Balón de cristal: una historia del fútbol femenino en Colombia’. Foto: Cortesía

¿Qué fue lo que más la molestó?

Las injusticias, las censuras, el maltrato, los abusos, el acoso y la agresividad que han tenido que enfrentar por dedicarse a algo tan peligroso como jugar al fútbol.

¿Qué fue lo que más la preocupó?

Ver que pasan los siglos, evoluciona el mundo y en Colombia vamos para atrás.

¿Encontró esperanza?

Por momentos, pero el panorama actual es preocupante.

¿Cuál de las historias que encontró la marcó más?

La historia de Leicy Santos es maravillosa e inspiradora, incluso yo le dije a ella: algún día escribiremos tu libro (risas). Siendo una niña llegó a Bogotá desde Lorica, Córdoba, luego se trajo a toda su familia, y creció con un talento y una fortaleza maravillosas hasta llegar hoy a ser una de las figuras del Atlético de Madrid de España… los detalles los pueden encontrar en el libro, no se los voy a contar (risas).

¿Cómo describiría a las mujeres que han luchado por tener condiciones igualitarias en el mundo del fútbol? ¿Y en particular a las colombianas que se han dedicado al fútbol?

Son unas berracas, valientes, soñadoras… las mujeres que juegan al fútbol en Colombia lo hacen a pesar de las instituciones, del machismo, de las carencias y de los bloqueos. Ellas juegan por amor al deporte, al fútbol y con la esperanza de tener un futuro mejor con un balón en los pies.

La última noticia que leí sobre fútbol femenino es: ‘¡Ni dos meses! La liga femenina de fútbol en Colombia será fugaz durante 2021...’. La lucha que están dando las jugadoras y todos los que están impulsando el fútbol femenino en Colombia parece enfrentarse a fuerzas muy grandes, ¿cuáles son?

Para mí en Colombia aún no hay ‘profesionalismo’, quieren llamarlo así por un tema más de nombre hacia Conmebol y Fifa. No se trata de señalar culpables ni de juzgar, finalmente yo no soy nadie para hacerlo. Pero así son las cosas, una liga por salir del paso, de menos de dos meses, los equipos pagándole a la mitad de la plantilla, de esas solo algunas jugadoras ganan más del mínimo, no tienen garantías ni contratos. No hay procesos ni continuidad ni un plan de desarrollo y económico viable y real.

Señala en el libro que el “balón explotó” en febrero del 2019 debido a las denuncias de jugadoras de la selección femenina. Desde ese momento hasta ahora, ¿cuáles son los principales cambios que se han dado en el fútbol femenino colombiano?

El balón explotó porque fue el momento cuando se destaparon años y años de abusos e irregularidades, en el que las jugadoras dejaron el miedo y hablaron. Realmente desconozco si ha habido algún cambio real. En 2020 prácticamente no hubo fútbol femenino y en este 2021…



¿Cómo ve la situación actual en comparación con el momento anterior a febrero del 2019?

Como te digo, no conozco la intimidad estructural del tema. Lo que sí te puedo decir es que la primera Liga en 2017 fue un éxito total, en 2018 se aumentó la cantidad de equipos de 18 a 23, Huila fue campeón del fútbol colombiano y ganó también la Copa Libertadores, de manera histórica. En 2019, en medio del huracán, con fuerza y talento, la Selección Colombia fue campeona Sudamericana, y de repente frenó en seco.

¿En qué momento habrá un cambio real en el fútbol?

Buena pregunta, creo que debes dirigirla hacia otro lado.

Como señala en el libro, el fútbol, como muchas otras cosas en la sociedad, se ha enmarcado también en los estereotipos de género. ¿Qué considera clave para cambiar desde las raíces culturales de un país tan machista como Colombia?

Creo que debemos trabajar en la educación. Dejar de ponerle etiquetas a todo, y de enmarcar todo. Yo sueño con un mundo donde cada uno pueda ser lo que quiera, donde no haya que dar explicaciones por dedicarse a una u otra actividad, donde dejemos de catalogar de forma arbitraria. Empecemos por algo tan sencillo como el lenguaje. ¿Acaso alguien dice que Serena Williams es la mejor jugadora de tenis femenino de la historia? ¿Entonces por qué nos referimos al fútbol femenino? Es fútbol y ya, lo jueguen hombres o mujeres.



Para muchos, una cancha de fútbol es como un espacio de conflicto; para usted, ¿qué significa una cancha de fútbol en cuanto a la lucha feminista?

Primero, esto no es una lucha feminista, y me parece equivocado verlo así. Este libro no se trata de feminismo, yo no creo que las mujeres sean superiores a los hombres ni los hombres a las mujeres, ni creo que seamos iguales, al contrario, el mundo sería muy aburrido sin la maravillosa diversidad de hombres y mujeres. Esto es un tema de equidad, de igualdad de oportunidades en el trabajo, en el deporte, en la vida misma. No debería elegirse a nadie por su apariencia física ni por su género ni por su raza para un cargo, ni esto puede definir el salario o las oportunidades que tenga, va mucho más allá.

¿Qué le diría a una niña que tiene un balón de fútbol en las manos y le dicen que por tener esa pasión es menos mujer?

Que se de la vuelta y que siga jugando y soñando, siendo ella misma, y deje a esas personas con su ignorancia.

En un cuento hermoso de Eduardo Sacheri, Una sonrisa exactamente así, dice: “No sé si en otros deportes esas cosas son posibles. En el fútbol sí. Nada es para siempre, ni definitivo, ni imposible. ¿Será por eso que es tan lindo?”. ¿Por qué cree usted que el fútbol sea tan lindo?

El fútbol es un campo lleno de posibilidades, un juego infinito donde todos podemos ser felices. Es la oportunidad de ser niños, de ser héroes o villanos, de ganarlo todo o perderlo todo y volver a empezar. Pero al final es solo un juego, acaba a los 90 minutos y así debe ser entendido, no te define, no te hace más ni menos, es como dice Valdano: “… lo más importante de lo menos importante”.



