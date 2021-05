La geografía del dolor: La nueva columna de Nina García en BOCAS

LLa celebración de una Semana Santa, la segunda, bajo l influencia de una pandemia global llamada coronavirus, añade una dosis extra de significado a unas fechas de por sí extremadamente importantes para la comunidad católica. En estos días tan esenciales, conmemoramos el tránsito de la muerte a la resurrección; del dolor de la pérdida a la esperanza de una nueva vida.

Hoy, cuando escribo esta columna que estará en sus manos en menos de un mes, celebramos la Pascua. Tecleo a ritmo de Bach y no dejo de pensar en estas vacunas que, muy poco a poco, nos van acercando a una esperada nueva normalidad.



El coronavirus está dejando muchas heridas abiertas: cuando el dolor de la pérdida ya ha azotado a millones de familias alrededor del mundo, personas infectadas ven cómo este virus les ha dejado unas secuelas que deberán ser investigadas por unos científicos que merecerían ganar el premio Nobel. También pienso en los millones de personas que necesitarán acceso a profesionales de la psicología para poder navegar una realidad líquida, y en todas las familias que sufren a la hora de llenar una despensa con alimentos.



En los próximos meses necesitaremos cicatrizar estas heridas emocionales, médicas, psicológicas y económicas. También necesitaremos actuar de forma clara y contundente para paliar la inequidad existente entre países pobres y ricos. Necesitamos que todos los organismos internacionales actúen de manera coordinada. Este virus lo venceremos con unidad y con una distribución de recursos equitativa.



No es normal, y debería indignarnos, que países como Israel vivan ya en una nueva normalidad mientras países hermanos como Brasil entierren en un día a más de 3.000 ciudadanos. Sin una política de vacunación global, que distribuya dosis a todos los lugares del planeta, no podremos frenar las variantes de un virus que ha demostrado un gran poder de supervivencia.

Analizar el presente hace que mi corazón sienta un gran pesar. Por eso me refugio en la literatura. En los últimos días he buceado en los sentimientos de una escritora que hizo del dolor poesía; de la narrativa, terapia. Gracias a las palabras de Joan Didion en The Year of Magical Thinking he podido revivir todas las etapas del luto. Párrafo a párrafo he vuelto a aprender y a valorar el significado de una palabra llamada “vivir”.



Pienso en el tránsito entre dos mundos. Y una imagen, una obra de arte del artista Félix González-Torres sobrevuela mi cerebro. El dolor de la pérdida, la rabia generada por la eclosión de un nuevo virus, llamado VIH, que terminaría con los sueños de millones de jóvenes alrededor del mundo son los puntales con los que se levanta un conjunto artístico que ahora tiene más relevancia que nunca.



Pienso en este Perfect Lovers, en estos dos relojes colocados uno al lado del otro, que vuelvo a ver colgados en una pared blanca del Museo de Arte Moderno de la ciudad. Dos relojes que empiezan sincronizados, pero que, con el desgaste del tiempo, dejarán de estarlo. Uno seguirá marcando las horas y los minutos mientras que el otro dejará de sumar segundos. Uno de estos “amantes perfectos” morirá y el otro seguirá viviendo con la carga del dolor de la pérdida en su mochila personal.

Pienso en esta generación de sueños rotos cuando me emociono viendo la serie de HBO It’s a Sin. La ficción también sirve para desconectar y aprender del manejo de las emociones. Pienso en los futuros inacabados de estos jóvenes de Londres que vivían un despertar de la vida marcado por el azote de un nuevo virus que terminaría con una generación de activistas, artistas e intelectuales que ahora necesitaríamos más que nunca.



Me paseo por las salas del Museo de Arte Metropolitano y una pintura de Arnold Böcklin vuelve a llamar, de manera poderosa, toda mi atención. Se titula La isla de

la muerte y en una cartela leo cómo es una de las pinturas que más influenciaron a los autores románticos del siglo XIX. Entre tonos ocres y un mar calmado, observo cómo un barco llega a una isla plantada con unos cipreses verdes.



Pienso en la muerte porque quiero valorar la vida. La Semana Santa nos sirve para

reflexionar sobre nuestra propia mortalidad para poder exprimir nuestro presente.

Un presente que debería ser más humano, más equitativo, más bondadoso, menos estridente. Un presente que debería aplicar la sabiduría que durante años nos han

transmitido las palabras y las acciones de Jesucristo.

* * *

