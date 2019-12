'La fiesta del año' llega con la nueva edición de revista DONJUAN

Las voces de Alci Acosta, el Binomio de Oro, El Combo de las Estrellas, Juan Piña, Los Hispanos y el Grupo Niche han interpretado clásicos inolvidables: “La Copa Rota”, “Nuestro Sueño”, “Mi Pueblo Natal”, “Luna Barranquillera” y “Cariñito”, por ejemplo, son canciones que han marcado generaciones y que han permanecido durante décadas como clásicos inmortales que, todavía hoy, son capaces de darle todo el poder a una celebración.

DONJUAN, Codiscos y La W se unieron para despedir esta década con un disco especial que recogiera toda esa nostalgia.



Sin embargo, La fiesta del año 2019 es mucho más que un disco recopilatorio: los 15 temas que contiene esta antología fueron seleccionados cuidadosamente por Julio Sánchez Cristo de un catálogo con más de 2.000 canciones que desde los años sesenta hicieron parte de las fiestas de diciembre en todo el país.



El resultado es un recorrido histórico que devela la identidad musical de Colombia a través de clásicos como “El vaquero”, compuesta en 1962 por José Barros e interpretada por Gustavo Quintero y los Teen Agers; “La cárcel de Sing Sing”, de Bienvenido Brens, interpretada por la poderosa voz de Alci Acosta; “Luna Barranquillera”, esa canción de Juan Piña que transporta a quien la escuche a los años ochenta, o “Mi pueblo Natal”, el homenaje salsero de Jairo Varela y el Grupo Niche a la ciudad de Quibdó.



Las 15 canciones son capaces de conectar con cualquier generación: fueron éxitos que acompañan las historias personales de cualquier familia en el país. De esa manera, el disco se convierte en un documento que construye la historia completa de la cultura del baile y la fiesta en Colombia desde la década de 1960 hasta nuestros días. Una antología de colección para todos los fanáticos de la música que solo es posible lograr gracias a archivos históricos como los de Codiscos, que el próximo año cumple su aniversario número setenta.​

Más sorpresas en la revista

Pero la nueva edición de DONJUAN no se queda ahí. En una entrevista exclusiva para la revista, el director Martin Scorsese habló sobre su nueva película, The Irishman, y sobre lo que implica hacer verdadero cine en pleno siglo XXI.



Por otro lado, la senadora Angélica Lozano contó cómo es su vida cotidiana en el congreso y reveló cómo ha sido su camino político. Además, en portada, la presentadora Anny Chavarría, una de las figuras más reconocidas de Teleantioquia, aceptó ser la portada de la revista, dejó unas fotos espectaculares que captó el lente del fotógrafo Felipe Bohórquez y contó su vida como periodista en Estados Unidos y en Colombia.



Y para finalizar esta edición de fiesta, la revista decidió explorar otros ritmos y celebrar el aniversario número 40 de la primera grabación de un tema comercial de hip-hop con una profunda revisión histórica del género, desde sus raíces del Bronx hasta figuras como Eminem y Kendrick Lamar.



No se pierdan la edición y tampoco su banda sonora de antología. Es un regalo obligado para el melómano que todos tenemos y está disponible en librerías y supermercados de las principales ciudades del país.