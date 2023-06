Con motivo de los 50 años de la muerte de Picasso, el mundo rinde homenaje al gran artista del siglo XX. La exposición Picasso 1969-1972: el fin del principio, consagrada a los últimos cuatro años de producción del genio español, hace parte de esta celebración en el Museo Picasso de Antibes, un pueblo vinculado al corazón del malagueño, gracias a que fue el único Museo –con su nombre– que el maestro conoció en vida. Jean-Louis Andral, curador y director de esta sala, habló con BOCAS.

La portada de Bocas lleva a Leonor Espinosa. Iván Duque encabeza la versión digital. Foto: Revista BOCAS

Jean-Louis Andral nunca conoció a Picasso personalmente, pero desde muy joven sabía quién era el maestro. “Picasso era el primer artista más popular que había; no era necesario estudiar historia del arte para saber quién era, pues él estaba en los periódicos, en las revistas Paris Match, Life, Time. Era una celebridad, no podíamos escapar a él”, dice.



Musicólogo, historiador de arte, arqueólogo, Andral empezó a trabajar como curador freelance haciendo algunas exposiciones en París, hasta que la directora del Museo de Arte Moderno de París le ofreció unirse a su equipo de curadores, donde permaneció durante doce años.



En el 2002, se postuló entre cincuenta candidatos al puesto de vacante de curador y director del Museo Picasso en Antibes, y el jurado aceptó su candidatura. Lleva más de veinte años en este cargo.

La exposición Picasso 1969-1972: el fin del principio, consagrada a los últimos cuatro años de producción del genio español, hace parte de esta celebración en el Museo Picasso de Antibes. Foto: Museo Picasso de Antibes.

Antes de ocupar el puesto, Jean-Louis ya sabía que Picasso era un artista extraordinario, pero la oportunidad única de trabajar para un museo que está vinculado de manera biográfica y cercana a su arte como el Museo Picasso de Antibes, le permitió introducirse aún más en su obra. En este lugar, el artista trabajó durante dos meses en el otoño de 1946. Para Andral, Picasso no tiene fin, ya que siempre hay nuevos descubrimientos, y dice tener la impresión de que este sigue ahí, como una presencia muy fuerte.



Tal vez por eso, entre las numerosas publicaciones que ha hecho, hay un libro dedicado especialmente al Museo de Antibes y a Picasso: El taller del ático. En este se habla de la creación de esta colección que comienza con la residencia del artista en el Museo Grimaldi, castillo medieval que luego se convertiría en el primer museo Picasso en Francia dedicado al artista en vida.



El Museo Nacional Picasso de París, bajo la iniciativa de su antiguo presidente Laurent Le Bon, quien desde el 2021 es el presidente del Centro Pompidou, junto con la familia Picasso –especialmente Bernard Ruiz Picasso, el nieto– y los ministerios de Cultura español y francés, crearon en conjunto una celebración proponiendo préstamos de la colección del Museo Picasso de París en muchos lugares de Europa y en los Estados Unidos para el evento conmemorativo que reúne varios establecimientos y a todo un equipo.



Este año, para la celebración del Año Picasso, Jean-Louis Andral inauguró el pasado 8 de abril del 2023 –justamente el día del cincuenta aniversario de la muerte del pintor– la exposición curada por él mismo titulada ‘Picasso 1969-1972: el fin del principio’, consagrada a los últimos años del artista. Desde su oficina con vista al mar, ubicada en un segundo piso –detrás de un pequeño corredor del Museo Picasso de Antibes–, Andral recibió a BOCAS.

¿De qué trata el libro El taller del ático?

Habla de la creación de esta colección que comienza en 1946, cuando Picasso –que era un gran asiduo de la Costa Azul desde 1920– regresó a este territorio que amó tanto luego de haber pasado todos los años de la guerra en París. Después de la liberación, llegó en 1946 con una mujer mucho más joven –y pintora como él– llamada Françoise Gilot, con quien tendría más tarde a sus dos hijos, Claude y Paloma. Fue en ese momento que el curador y fundador de este Museo, que para la época no era todavía el Museo Picasso, sino un museo arqueológico, le propuso a Picasso un espacio para hacer un taller en una gran habitación del segundo piso del castillo.

¿Cómo fue la residencia de Picasso en el museo?

Picasso se instaló entre mediados de septiembre y mediados de noviembre de 1946 y, aunque no vivía en el castillo, venía a trabajar hasta tarde en la noche. Había alquilado unas lámparas grandes de los estudios de cine La Victoriana de Niza para poder trabajar en la oscuridad de la noche e hizo una obra muy hermosa de pinturas y dibujos. Como en el mes de noviembre ya empezaba a hacer frío en el castillo y no había calefacción, se fue a París en su coche y al no poder llevarse con él todos sus cuadros y dibujos, los dejó allí y el curador del museo decidió colgarlos en medio de los vestigios griegos y romanos.

¿Cómo surgió la idea de crear un Museo Picasso en Antibes?

A Picasso le encantó lo que hizo el director con su obra y regresó en 1947. Hizo una gran pintura y luego comenzó a hacer cerámica en el taller Madoura de Suzanne y Georges Ramié. De nuevo, depositó lo que había hecho, incluyendo unas esculturas –entre ellas, una de María Teresa–, enriqueciendo la colección. A mediados de los años cincuenta, se trasladó a Cannes y estando aquí, en 1966, la ciudad renombró el Museo Grimaldi de Antibes como Museo Picasso. Fue el primer Museo dedicado en vida al maestro en Francia. Él venía regularmente a ver su museo. En el archivo fotográfico se puede apreciar a Picasso con sus cuadros colgados en la pared.

Adolescente (1969) Foto: Succession Picasso 2023

¿Cuál es la historia del Castillo Grimaldi?

Antibes viene del griego Antípolis, que significa la ciudad del viento delante del mar; aquí vivía un pueblo griego del siglo V. Después se instalaron los romanos y luego llegaron los Grimaldi, que vienen de Mónaco. Hay toda una historia que se cuenta en este museo.

¿Por qué Picasso pintaba de noche?

No solo pintaba de noche. A menudo pintaba al final del día porque se levantaba al mediodía y comenzaba su trabajo después del almuerzo hasta prolongarse tarde en la noche.

¿Dónde vivió Picasso en el sur?

Cuando se instaló aquí, compró una casa en Vallauris, una pequeña villa donde vivió con Françoise Gilot y sus dos hijos, Claude y Paloma. Luego tuvo una gran villa en Cannes, llamada La California, entre 1955 y 1961, y luego compró en Mougins la casa Notre Dame de Vie, que se convertiría durante los últimos doce años de su vida en su gran taller artístico.

¿Es verdad que durante esos años Françoise Gilot dejó al pintor?

Sí, ella fue la única mujer que dejó a Picasso. De hecho, escribió un libro llamado Vivir con Picasso, con un autor estadounidense llamado Carlton Lake. Ella aún está viva y tiene 101 años.

¿Cómo influyó Jacqueline Roque, su última esposa y musa, en sus últimos años de vida?

Se ocupó mucho de él, lo protegió y ayudó a que Picasso, quien amaba a la sociedad y estar rodeado de coleccionistas, amigos y artistas, pudiera crear. Ella trató de darle las condiciones y la calma para que él pudiera dedicarse a la pintura en el taller creado en el centro de su casa. Si ella no hubiera estado allí, la exposición de hoy no existiría.

Torero (1971) Foto: Succession Picasso 2023

¿Por qué esta exposición se llama ‘El fin del principio’?

Porque para mí estos años son los de extraordinaria renovación y explosión de color, pintura y de producción. Corresponden también a los años en que hubo dos exposiciones en el palacio del Papa en Aviñón. La primera, en 1970, que recapituló un año de pintura (1969) y que va hasta 1972, cuando él ya debilitado solo hizo dibujos sobre papel, que requerían menos energía, fuerza y grabado. La segunda exposición, en 1973, no alcanzó a verla porque murió justo antes. Estos años muestran que tenía algo increíble de juventud en su pintura. Él mismo decía que se sentía muy joven en ese momento, a pesar de que en las exposiciones de Aviñón, una parte de la crítica dijo que era el principio del fin para Picasso. Por eso yo le di el nombre de ‘El fin del principio’, porque pienso que esos años no solamente no cierran nada, no son un crepúsculo, ni un final, sino todo lo contrario, son los nuevos horizontes de un legado que Picasso abrió a la pintura del siglo veintiuno. No es por nada que artistas como Kiefer, Schnabel o Basquiat lo apreciaron y se inspiraron en su obra.

¿Cómo describiría los últimos años de producción artística de Picasso?

Se ha dicho que es erótico y chocante, pero es simplemente que hay un impulso de vida que es muy fuerte en el hombre y en la naturaleza humana que cambia con los años. Hacer el amor, como decía Picasso, es como fumar y dejar de fumar. Es decir, dejamos de fumar, pero siempre queremos fumar, y decía que era un poco igual con el amor físico y me parece que es verdad porque hay algo que finalmente supera lo que es el orden de la posibilidad, la capacidad de realizar el deseo, y sucede en el fantasma imaginario y también en la creación.

¿Al final de su vida, el origen español de Picasso siguió marcando su obra?

Sí, muy fuerte. Su origen, los temas, el amor por la tauromaquia, la superstición, lo religioso, lo fetichista y lo macho, que también forma parte de su cultura.

¿Podría imaginar a Picasso hoy en un mundo feminista?

Habría sido difícil. No hay que olvidar nunca que Picasso era un hombre nacido en Málaga, en el sur de España, y que era un macho andaluz del siglo XIX. Hay que tener en cuenta el tiempo. Hoy se habla de esto porque murió hace cincuenta años, pero dentro de cincuenta años más no se hablará más del hombre, sino de su obra, que permanecerá.

Busto de hombre con sombrero (1972) Foto: Succession Picasso 2023

De todas sus extravagancias, ¿cuáles recuerda?

Picasso era una celebridad. Hay fotos de Picasso con una nariz de payaso, una barba falsa, su foto de Douglas Duncan con su bata amarilla en la portada de una revista; tenía su lado hidalgo, se burlaba, pero le gustaba eso. Le encantaba vestirse de una manera muy extraña, por ejemplo, con una camisa llena de cuadros o rayas muy raras; le gustaba ponerse pantalones escoceses, pasearse con levantadora y pantuflas. Es alguien que tenía un estilo en el sentido propio y el estilo que tenía era exactamente no tenerlo.

¿Cuál es la frase que podría descifrar el enigma del mayor artista del siglo XX?

Qué pregunta más complicada. Cualquier respuesta sería mala. Tenía mucho humor. Picasso solía decir cosas como esta que parecían leves o irónicas, por ejemplo, él decía: “No busco nada, solo encuentro”. Una fórmula como esa no resuelve el misterio, pero dice mucho, pues no es evidente para todos; hay muchas personas que buscan y pocas que encuentran.

¿Qué quiso decir el gran escritor francés Michel Leiris sobre Picasso en Un genio sin pedestal?

Leiris, quien era amigo de Picasso, lo describe como un genio, pero con una dimensión profundamente humana que siempre conservó y que hizo que se inscribiera en su tiempo. Era alguien extremadamente sensible al contexto histórico político-social y por eso hizo Guernica y otras obras relacionadas con su época. Nunca se erigió como un modelo, ni quiso pensar que estaba en un pedestal, aunque era consciente de que era excepcional y todo el mundo lo decía.

¿Qué cosas decía Picasso en sus últimos años de vida?

Decía: “la pintura es más fuerte que yo, me hace hacer lo que quiera”. Y sí fue así: la pintura le dio la fuerza, porque lo que Picasso hizo fue extraordinario.



Esta entrevista fue realizada por Carolina Niso (@caroniso)

Edición #128 Mayo-Junio 2023



