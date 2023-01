En la década de los 90's y comienzos de los 2000, el actor mexicano José Ángel Llamas era uno de los galanes más cotizados de la televisión en Latinoamérica. Protagonizaba algunas de las telenovelas con más audiencia y al lado de las más bellas actrices de la época.

En Colombia fue famoso porque en el 2002 llegó al país para protagonizar la novela ‘La venganza’, al lado de la también famosa, Gabriela Spanic. La venezolana conquistó a la audiencia por su papel estelar en la telenovela ‘La Usurpadora’, además de su belleza.

Al público le encantaron los roles de los dos actores, pero pronto comenzó a hablar de ellos, no solamente como los protagonistas de la exitosa telenovela, sino por su muy comentado romance en la vida real. Llamas y Spanic pasaron de los libretos a sostener una relación sentimental alejada de la ficción.



Además, para la farándula el romance de los dos jóvenes actores era fuente permanente de noticias. De hecho, 'Gaby', como es conocida la actriz venezolana, se divorció de su esposo, Miguel de León, y eso dio mucho de que hablar.



Sin embargo, la famosa pareja se separó tiempo después por razones desconocidas y cada quien siguió su rumbo.



'Gaby' continuó actuando en telenovelas y aún está vigente.



Llamas, por su parte, paulatinamente se fue alejando de la televisión, aunque en el 2004 se casó con la también actriz María Croatto.



En el 2010 se vinculó como voluntario a una iglesia evangélica y hoy, a sus 56 años de edad, es pastor.



En entrevistas que ha concedido a algunos medios, Llamas ha contado que decidió dejar completamente su vida en la televisión por un episodio que aseveró vivir en un set de grabación de la telenovela mexicana 'Prófugas del destino'. Relató que en una camiseta de uno de los técnicos de la novela vio un mensaje que hablaba de Jesús, como salvador. Se acercó al técnico y le preguntó por el significado del texto en la camiseta. Al día siguiente este le llevó una Biblia y le comentó acerca de su espiritualidad.



"La fama empezó a alterar mi humildad, mi sencillez y empezó a darme la fama cierto poder y control que yo creía que tenía todo aquí (en la palma de mi mano) y que si yo decía ‘quiero eso’ lo podía conseguir. Ese era el sueño de poder tener una esposa, una familia, una casa grande, un coche bonito y cuando tuve todo eso me di cuenta que no estaba contento. Estaba odiando lo que debía amar y estaba amando lo que tenía que odiar”, dijo a ‘People en Español’.



Actualmente, Llamas es la cabeza de la iglesia Calvary Chapel Fort Lauderdale, ubicada en el sur de La Florida donde lidera todos los domingos el servicio.



