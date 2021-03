La entrevista más íntima con la bomba de Brasil: Anitta

En el barrio de Río de Janeiro donde creció la llamaban el ‘Huracán’ de Honório. Pero ella, Larissa de Macedo Machado (Río de Janeiro, 30 de marzo de 1993), decidió llamarse ‘Anitta’. Se reinventó. A los catorce años vivió una experiencia sexual violenta que la redefinió desde la raíz.

“Anitta nació por mi deseo y necesidad de ser una mujer valiente, una mujer que nadie pueda lastimar jamás”, reveló la cantante, con lágrimas en los ojos, en diciembre del 2020, durante el primer capítulo de Anitta: Made in Honório, su serie en Netflix, mientras contaba que fue víctima de violencia sexual con una de sus parejas de adolescencia en Brasil.



Anitta no es solo su nombre artístico, es una declaración de principios. De allí se desprende la imagen que creó para su personaje: una mujer fatal, casi despiadada y hasta insolente, que camina el barrio en cacheteros rojos.



La pop star brasileña del siglo XXI nació en las bases del funk carioca —un género musical de las favelas considerado marginal hasta hace unos años— y ascendió a lo largo de una sorprendente carrera hasta convertirse en un arrollador fenómeno del entretenimiento y una versátil cantante del género urbano que graba con las figuras más importantes del pop mundial: Black Eyed Peas, Snoop Dogg, Madonna, J Balvin, Maluma, Ozuna, Diplo, Sean Paul, Cardi B, Myke Towers, DJ Snake, Alesso, y en su mira tiene al rapero canadiense Drake, con quien le gustaría hacer una parceria (colaboración).



En el 2012 reventó la industria musical de su país con una atrevida mezcla de raíces funk cariocas, letras estridentes y sensualidad. Pero, recuerda bien que su verdadero plan empezó en el 2009. “Yo tenía unos amigos que trabajaban en un pequeño programa, de un pequeño canal de tele de Río de Janeiro, y quería que ellos pudieran ver que yo cantaba”.



Así que, mientras usaba un desodorante como micrófono y dejaba ver el escote de un sencillo vestido adolescente de rayas coloridas, se grabó en un video casero. “Lo puse en mis redes sociales a ver si ellos lo miraban, y así sucedió. Ya luego me llamaron”, cuenta la cantante de 27 años.



Diez años después de ese video revelación, en YouTube había levantado un imperio musical de cifras desbordantes. Es la cantante número uno de Brasil, tiene 16 millones de oyentes mensuales en Spotify, 15 millones de suscriptores en YouTube y 50 millones de seguidores en Instagram. Además, acaba de ser nombrada dentro del listado TIME100 Next de la revista Time, que reúne a los 100 líderes emergentes del mundo Es una bomba musical imposible de ignorar.



Ha grabado cuatro álbumes de estudio. Kisses, el último, fue nominado a mejor álbum de música urbana en los Latin Grammy 2019, junto a los trabajos de Bad Bunny (ganador ese año), el colombiano Feid, De La Ghetto y Sech. En el 2021, prepara el lanzamiento de su quinto álbum, Girl from Rio, del que ya ha publicado tres sencillos: Tócame (2020), Me gusta (2020) y Loco, estrenado hace apenas unas semanas.



Para algunos es la Beyoncé brasileña, para otros una sobredimensión de lo kitsch. Lo cierto es que hoy en día es la reina musical de Brasil y que su imperio va más allá del mapa verde y amarillo carioca. “No creo que tengo la mejor voz, no creo que soy la mejor bailarina, ni la más guapa, pero sí creo que tengo un poco de cada una de estas cosas y soy muy enfocada, muy dedicada y muy estudiosa”, dice, sin asomo de falsa modestia.

Lo que más la mueve en el mundo es la palabra “imposible”. Escucharla hace cinco años, cuando quería convertirse en una artista internacional, fue determinante. Se saltó la barrera del idioma, aprendió español, estudió el movimiento del reguetón en el continente y buscó a sus grandes figuras para hacer canciones juntas.



En el 2016 grabó con J Balvin una versión de Ginza (un mega hit del reguetonero colombiano) y también una colaboración musical con Maluma —con quien tuvo una corta aventura—, que se llamó Sí o No. Así entró al mercado musical latino. Pero fue Downtown, la canción que lanzó junto a J Balvin en el 2017, con la que conquistó un lugar dentro de la audiencia hispanoparlante, tanto que fue nominada como mejor canción urbana en los Grammy Latino 2018. Después llegó su featuring con Madonna (2019) y no quedó duda de que iba por el podio en el ranking mundial.



Entre sus muchos poderes tiene uno infalible: la provocación, y no escatima a la hora de usarlo en sus apariciones públicas, sus letras y su vestuario. Ya sea bailando en botas tacón puntilla en la arena de un desierto en Medio Oriente, en la terraza de una favela brasileña embadurnada de bronceador, como diosa sensual en una piscina con fuego en Los Ángeles, o en las montañas de Aspen, Colorado, esquiando en biquini como una mujer fatal de la nieve, tal y como lo ha hecho en algunas de las locaciones más recientes de sus videos musicales.



Pasó de niña de Honório a morena sensual que habla sucio en cualquier idioma. Portugués: “Desce, rebola gostoso, empina me olhando. Eu te pego de jeito. Só começar embrazando contigo”, en Vai Malandra (2017); español: “Que quede claro, si te portas bien yo te lo voy a dar. Como nunca te lo han dado, no te equivoques”, en Veneno (2018); o italiano: “Che importa se. La notte è ancora lunga. Aspettavo l'alba, aspettavo te, te”, en Paloma (2020). El mundo no puede evitar deslumbrarse ante sus letras sudorosas y sus caderas enfundadas en medias de malla. Es la diosa que emergió de las favelas de Brasil.



Eso queda claro al ver el video del concierto gratuito que dio en Madureira (2019) para la gente de su barrio, en el que miles de personas la esperan, como quien espera el paso de un cometa en el cielo, mientras un letrero luminoso se enciende sobre el escenario.



A-ni-tta, solo así, en letras de neón y luego, en persona, con su cuerpo envuelto en una trusa azul intenso llena de rotos y una sonrisa gigantesca. Nadie lo dijo, pero todos sabían que estaban frente a la misma mujer que, meses antes de la pandemia, había cantado en tres escenarios casi impensables para un artista brasileño antes que ella: Rock in Rio Brasil, la final de la Copa América en el Maracaná y la final de la Copa Libertadores en el Monumental de Perú (junto a Fito Páez, Yatra y Tini).



Anitta, la niña huracán de Honório. “¡Anitta es la mejor cantante de Brasil! ¡Anitta es la mejor cantante de Brasil! ¡Anitta es…!”, gritaba el mar de asistentes de Madureira cuando las luces del show se apagaron.

¿Es verdad que usted era el ‘Huracán’ de Honório?

Sí. Es porque todo conmigo y con mi vida es un paso muy fuerte e intenso. Así me decía la gente en el barrio [risas]. Ahora soy el ‘Huracán’ del país [Brasil] entero.

Anitta es la portada digital de la edición 103 de Revista BOCAS, febrero 2021. Foto: Revista BOCAS

¿Qué piensa cuando le mencionan su barrio?

Wow! Muchas cosas, pasa una película en mi cabeza. Desde niña, ya era mi sueño ser cantante y le decía eso a toda mi familia y amigos. Y no les decía: “Ay, quiero ser cantante”, les decía: “Voy a ser cantante”. Estaba supersegura de eso. Pero siempre la gente era: “Ay, calma, mira dónde estamos, de dónde venimos, es complicado, la realidad es otra”.



¿Lo decían porque usted viene de una favela?

Sí, claro. Cuando vienes de un lugar así la gente tiene muchos prejuicios. No tienes oportunidad o tienes poquísimas oportunidades de estudiar, de aprender cultura, idiomas; es complicado. Tienes que buscar tus cosas sola y eso es todavía más difícil.

¿Cómo fue su encuentro con el funk?

Desde muy niña. Como nací en la favela, en sus alrededores el funk es algo que está todos los días, que nace y vive ahí.

Usted de adolescente era fanática de Britney Spears...

Lo fui más de Mariah Carey; ella fue la primera cantante que yo escuché en mi vida. Así que todo lo que aprendí de música fue con ella y después con Luis Miguel, porque mi madre y mis tías son grandes fans de los dos.

Otra influencia en su carrera fue el paso por el coro de la iglesia Santa Luzia de su barrio. ¿Qué es lo que más recuerda de esa época?

Estuve en el coro unos siete años. Yo siempre asistía a los ensayos de mi abuelo porque él tocaba órgano en la iglesia y, como me la pasaba en su casa, veía cómo ensayaba para los domingos. Todo pasó de forma muy natural y entré al coro.

La brasileña comenzó a expandir su carrera mundialmente en 2015, cuando hizo colaboraciones musicales con J Balvin y Maluma, dos de las grandes estrellas latinas del género urbano. Foto: Fernando Tomaz

¿Es verdad que hoy, en medio de sus giras, escucha canciones religiosas para desestresarse?

Sí. Me cae muy bien escuchar esa música, me relajo y me siento conectada con mi pasado. Porque yo aprendí a cantar en las iglesias y fue un momento de gran aprendizaje en mi vida.



¿Y ahora con qué se conecta espiritualmente?

Yo soy muy de confiar en la energía. Hoy en día, ya no soy católica. La verdad es que me gustan todas las religiones, las acompaño a todas, pero acá en Brasil sigo una religión de origen africano que se llama candomblé.

Antes de todo el fenómeno en el que se convirtió Anitta, usted estudió Administración...

Estudié Administración porque mi papá me aconsejó buscar algo que pudiera darme un empleo más rápido, con más oportunidades, porque la vida de cantante todavía se veía como una realidad lejana. Estudié, me fue bien y trabajé en una empresa muy grande de acá, pero ya no aguantaba más, yo quería ser cantante.

¿Qué otros empleos tuvo antes de convertirse en Anitta?

Vendí ropa en una tienda de un centro comercial. Era terrible vendedora porque era muy sincera con la gente, les decía lo que de verdad opinaba y por eso no vendía nada [risas].

Luego escogió llamarse Anitta, como la protagonista de una telenovela brasileña. ¿Esa fue su verdadera reinvención?

Sí, lo fue. Anitta en Brasil no es un diminutivo, los diminutivos en portugués son inha, inho, entonces no tiene nada que ver con ser una Ana pequeña. Anitta fue una telenovela de Brasil y la protagonista tenía como 19 años y decía que a ella le gustaba ser muchas mujeres al mismo tiempo, despertar cada día siendo una mujer diferente. Esta idea me cautivó y por eso cuando tuve que escoger un nombre artístico me puse Anitta.

Dentro de esas muchas facetas, usted también es empresaria...

Mi carrera por todos estos años fui solamente yo, mis decisiones, mis planes; pero creo que la gente siempre pensó que todo eso era fruto de un gran plan de marketing, que de verdad yo tenía un equipo detrás, y no. Hoy en día, tengo mánager, pero por diez años fui dueña de mi carrera yo solita. Ahora hago planes de marketing para gente de afuera y también para otros artistas de Brasil. También tengo una marca de bebidas alcohólicas acá en Brasil.

Suele decir con frecuencia que antes de puertas abiertas recibió muchos portazos.

¡Incontables! Empecé con 17 años y era joven, sensual, jugando con el baile, y todas las letras en mis canciones siempre muy fuertes. Entonces la gente tenía mucho prejuicio principalmente por mi origen, por ser de la favela y del funk. Siempre llegaban con esa idea de “ay, entonces no es inteligente”, “ay, entonces no es talentosa”. Hoy, la gente que me cerró las puertas es la que más me quiere cerca.

Es un fenómeno del entretenimiento. El 29 de enero lanzó el video musical de 'Loco', donde aparece skiando en bikini en Aspen, Colorado, con el que alcancó 12 millones de visualizaiones en Youtube. Foto: Fernando Tomaz

En el 2012, cuando lanzó el video de Meiga e Abusada, algunos dijeron que su propuesta se parecía mucho a Katy Perry o a Beyoncé. ¿Qué pensaba de esas críticas?

¡Que eran increíbles! Lo que pasa es que acá en Brasil poca gente habla inglés y cuando escuché las canciones de ellas, que son canciones muy empoderadas, vi que a la gente brasileña les encantaban, pero no comprendía nada de lo que decían. Creo que fue buena la comparación porque puede traer a la cotidianidad de la gente en Brasil un mensaje de empoderamiento que pudieran comprender en su idioma.



¿Cuándo se dio cuenta de que debía estudiar español y lo que pasaba con el reguetón en Latinoamérica?

Cuando tenía 23 años ya había logrado todo lo que soñaba de mi carrera en Brasil y a mí no me gusta la normalidad, quería cambiar de alguna manera. Empecé a preguntarle a la gente sobre cosas diferentes para hacer y me dijeron que había la posibilidad de una carrera internacional, pero nadie había logrado esto en Brasil, era como imposible. Y esa palabra, “imposible”, me mueve muchísimo. Así que dije: “Wow!, okey, estoy lista y quiero hacerlo ahorita”, y sucedió.

¿Cómo conoció a J Balvin?

Conocí a Maluma y a J Balvin en la internet. Cuando empecé a buscar una manera de ser una artista internacional vi que la mejor forma de lograrlo era mezclarme con otros artistas para empezar a hacer un cambio de audiencia. Los contacté por Facebook e Instagram, ellos me contestaron y comenzamos a hablar. Empezamos a hacer unas canciones y mezclas que podían ser buenas para todos y se fue dando.

Hay mujeres que, como usted, han marcado hitos importantes en Latinoamérica. Uno se acuerda de Selena, en México, de Ivy Queen, en Puerto Rico...

Cuando tenía siete años vi la película en la que J.Lo interpreta a Selena y me enamoré. Nunca pensé que un día llegaría a estudiar más y más su carrera por la necesidad de saber más de la cultura latina. Cada vez que la estudié, me identifiqué más con ella por su independencia, su criterio y su manera de hacer sus propias cosas, su propio vestuario, por comandar todo. También Ivy Queen, en el reguetón. Toda esta historia de artistas latinas fue una cosa que necesité estudiar pasito a pasito, porque comprendo toda la historia de la música de Brasil, pero la de la música de habla española es otra vaina. Después viajé a España y a México para comprender la cultura hispanoparlante y eso fue importantísimo para el inicio de mi carrera internacional.

¿Cuál fue su gran conclusión de esos viajes?

Que las culturas son muy similares. Brasil también es un país latino, pero por cuenta del idioma todo está muy separado, es como si fuera otro mundo. Pensé que lo ideal sería juntarnos para mostrarle a la gente lo similares que somos e intentar hacer lo máximo para que las industrias pudieran unirse nuevamente.

¿Con qué productores trabajó en Colombia?

Yo ya trabajé con Camilo, él ya escribió canciones para mí. También trabajé con Tezzel, Feid, Sky, Ovy On The Drums… Tengo muchos amigos ya en Colombia.

¿Cómo fue trabajar con Sky?

¡Ay, él es gigantesco! Muy talentoso y lleno de ideas.

¿Hay algo que admire del mundo del reguetón?

Lo que más admiro es la unión, que todos los artistas de reguetón se unen para exaltar su género, para que el otro crezca y sean grandes. Todos están ahí haciendo colaboraciones en las canciones para que uno se ponga famoso, exitoso. ¡Eso me encanta!

¿Ha bailado reguetón en Colombia?

Claro [risas]. Extraño mucho estar en Colombia. Ya estuve en Colombia muchas veces; hubo un tipo que me llevó a una fiestita ahí [risas]...

¿Existe alguna diferencia entre bailar reguetón en Colombia y bailarlo en su país?

Es diferente porque acá en Brasil es más el funk; es difícil escuchar reguetón en la noche. En Colombia a la gente que baila reguetón en los clubes le gusta cantar las canciones juntos, en Brasil no. Aquí la gente solo baila y baila todo el tiempo, tampoco importa lo que se cante, están solo bailando [risas].

Dicen que cuando está trabajando es como “un carro de Fórmula uno”, una mujer irreconocible…

Eso es lo que me dice mi mamá siempre. Ella siempre dice que cuando estoy en el escenario ella tampoco me reconoce: “Cuando estás en la tarima cantando yo pienso: ‘esta no es mi hija, nada tiene que ver’”.

Ha dicho en medios que no les tiene miedo a las polémicas y que disfruta cuando su música y videos dividen opiniones. ¿Recuerda alguna polémica que le haya parecido absurda?

Acá en Brasil hubo una polémica muy loca porque tengo muchas cirugías plásticas. Cuando me hice cirugías, en Brasil fue como si hubiera matado a alguien. ¡Todos los canales de la tele estaban hablando de mis cirugías! Y yo pensaba: “¡Dios, este es el segundo país en el mundo que más hace cirugías plásticas, por qué carajo están hablando como si fuera un crimen!”. Fue muy curioso para mí porque no pensaba que la gente era tan hipócrita como para fingir ese escándalo.

¿Le preocupa envejecer?

No. Yo no tengo ganas de seguir con este trabajo de cantante mucho tiempo. Tengo ganas de unos cinco años tal vez y ya, porque es un trabajo al que tienes que dedicarte mucho, tienes que poner mucho tiempo de tu vida y no quiero pasar mucho más tiempo así. Quiero ser mamá, estar más pendiente de mi familia. Pero nada que ver con la edad; si me toca volver después, más vieja, no me importa, ¡vuelvo!



Cuando sacó el video musical de Vai Malandra, en el que está en una terraza en la favela con un biquini negro de cinta aislante, la criticaron muy fuerte diciendo que usaba la estética de la favela como estrategia de marketing. ¿Qué pensó sobre eso?

Mira, por esto me identifico tanto con Cardi B; ella pasa las mismas cosas en su trabajo y yo no le veo ningún sentido. En ese video yo estoy haciendo con mi cuerpo lo que me gusta hacer, lo que yo estaba acostumbrada a hacer cuando vivía en la favela. A mí me tocaba ponerme bronceador arriba de mi casa, en la terraza. Si eso es parte de mi vida, de lo que yo soy, de mi realidad, déjame ser lo que yo quiera ser. La gente tiene que comprender que las mujeres tienen que ser libres y poder expresarse de la manera en que quieran y no de la manera en que ellos esperan que lo hagan.

De corista en una iglesia de Honório, la favela donde creció, Anitta es hoy la bomba musical de Brasil. Su carrera es de las más fuertes y consolidadas entre las mujeres del género urbano en el mundo. Foto: Fernando Tomaz

¿Entonces, le parece injusto que acusen su trabajo de apropiación cultural?

Nací en una favela de Brasil y yo soy parte de eso. Soy una mezcla cultural, así como los brasileños, entonces no hay apropiación alguna. Además, siempre que hago un video musical o cualquier trabajo en el que voy a pasar mensajes sociales, contrato a un especialista en el tema. En el caso del video de la terraza en la favela, tenía a un especialista en la historia de la favela y de esas comunidades. En el video de Me gusta (2020) tenemos un desfile exaltando la belleza afro y afrolatina. Ese lugar donde grabamos el video es el mismo en el que Michael Jackson grabó su video de They Don’t Care About Us, es un lugar que antiguamente fue utilizado para la explotación de los esclavos, y lo que me tocó hacer en el video fue intentar hacer al revés y poner la belleza y exaltar las cualidades de este pueblo, de la mujer y su poder. Sé que en la letra no hablo de esto, pero visualmente intento pasar este mensaje de alguna manera, entonces contraté a un especialista en cultura afro, en historia de la colonización de Brasil, para poder hacer esto, pero respetando la Historia.

Ha mostrado en redes que tiene una amistad cercana con Caetano Veloso. ¿Cuál ha sido la conversación más interesante que ha tenido con él?

Una vez le pregunté a él sobre la generosidad, porque tengo la costumbre muy grande de ayudar y muchas veces la gente que nosotros más ayudamos en la vida es la que más triste nos pone. Y una vez conversamos de esto y él me dijo: “Mira, hay algunas personas que cuando ayudamos se sienten menores o disminuidas por nosotros por el simple hecho de ayudarlas. Entonces, no te sientas triste si no reconocen lo que haces o son ingratos contigo, porque es normal”.

En su serie de Netflix aparece dando un concierto gratuito en Madureira (2019) y dice que durante ese concierto lloró más de lo que cantó. ¿Qué fue lo que la conmovió tanto?

Ahí estaba volviendo a mis raíces, a las personas que me apoyaron al inicio de mi carrera. Yo estaba cantando gratis para personas que no tenían la posibilidad de pagar un concierto de ese tipo, que fue el mismo que di en Rock in Rio ese año. Y fue muy emocionante ver a las mismas personas que me apoyaron cuando no era nadie, incluso personas que conocí en la iglesia, ahí después que mi carrera se volvió tan grande.

Como a muchas de las personas que vieron la serie, me impactó mucho el capítulo donde cuenta un episodio de violencia sexual que vivió en su adolescencia. ¿Por qué decidió contarlo justo ahí?

Creo que cuando una mujer pasa por algo doloroso y ve a otra mujer hablando de sus dificultades y de lo que ha pasado, se conectan, y una puede sentir que está ayudando a la otra. Se produce como un movimiento.

Proyecta una imagen muy aterrizada. ¿Qué la mantiene con los pies en la tierra?

Mi familia. Creo que cuando cambiamos y nos volvemos personas famosas, exitosas, con dinero, poder o lo que sea, el tratamiento de la gente contigo siempre será muy diferente, pero mi familia nunca ha cambiado. Cuando hago cualquier cosa que no es buena, ellos me lo dicen. Eso es lo que me hace poner mis pies en el suelo.

¿Recuerda algún episodio en que su familia la haya aterrizado?

Empecé con 17 años y cuando salió esta canción que te cuento que fue gigante en Brasil (Show das poderosas), tenía 21. Era muy joven todavía y estaba ahí madurando mi cabeza para saber cómo llevar toda esa situación. En algún momento, por ejemplo, había mucha gente ahí, yo los llamo 'chupaculos', esa gente que siempre está diciéndote “¡Ay, ¡qué linda, ¡qué linda, ¡qué linda!”. Y yo estaba rodeándome demasiado de ese tipo de personas y no tanto de mi familia. Mi madre me llamó y me dijo: “Mira, saca un poco esas personas para allá y quédate un poco más con nosotros acá. Tú no te cambies”, eso fue muy importante.

¿Hay algo que todavía no soporte de la fama?

Cuando la gente inventa cosas que no son verdad sobre mí, ¡ay, esto me da ganas de matar! Es algo a lo que todavía no me acostumbro. Todavía esto no pasa tanto fuera de Brasil, pero acá cada día es una historia nueva de algo que yo supuestamente hice, dije, o que yo estuve. Eso me mata.

Apertura de la entrevista de Anitta en la edición impresa de la Revista BOCAS, en febrero de 2021. Foto: Revista BOCAS

