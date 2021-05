La entrevista BOCAS con Anya Taylor-Joy, una chica prodigio

Anya Taylor-Joy, la actriz de 24 años que recientemente se llevó un Globo de Oro por su interpretación de la jugadora de ajedrez Beth Harmon en la exitosa serie de Netflix Gambito de dama, recuerda cómo desde muy temprana edad tuvo una imaginación muy precoz que determinó lo que iba a ser su proyecto de vida.

“Mi mamá tiene un video de mí a los cinco años diciendo que iba a ser artista y que iba a ir a la escuela de teatro y que todo iba a salir bien de una forma u otra. Y, afortunadamente, a esa niña de cinco años, tan precoz y arrogante, todo le salió bien. Y espero que siga así. Sucedió que mis amigos imaginarios de niña no eran amigos imaginarios, eran tan reales que obligaba a mis hermanos a reconocerlos como si estuvieran allí. Mi imaginación era algo que siempre se me escapaba de forma positiva y a veces negativa. Los monstruos debajo de mi cama no eran falsos. Yo jugaba en la pradera con mis propios personajes mientras mis hermanos jugaban fútbol. Afortunadamente existía esta cosa que llamamos actuación, lo que significa que no estaba loca y que podía hacerlo como profesión. Eso es positivo para mí”, explica Anya Josephine Marie Taylor-Joy.



Nació en Miami el 16 de abril de 1996, como la menor de seis hermanos, pero de muy pequeña se mudó con sus padres a Argentina donde vivió hasta los 6 años de edad, cuando su familia decidió mudarse a Londres, Inglaterra. Hija de padre argentino (con raíces escocesas) y de una madre nacida en Zambia (cuyos ancestros son ingleses y españoles), Anya habla un perfecto español con acento argentino.



“Mi madre es de Londres y de Zaragoza, aunque nació y creció en Zambia, en África; mientras que mi papá es escocés–argentino de Buenos Aires”, revela la joven actriz de rostro pálido y conmovedor que, con el estreno de la miniserie The Queen´s Gambit (Gambito de dama), logró sorprender a la audiencia mundial. De hecho, la miniserie no solo logró ser número uno en audiencia en 69 países donde está disponible el servicio de Netflix, sino que alcanzó el beneplácito de la crítica.



Incluso, desde que se estrenó la serie, las ventas de tableros de ajedrez en Estados Unidos se dispararon y las búsquedas en internet sobre “cómo se juega al ajedrez” obtuvo un aumento constante de búsquedas. La demanda por conocer más del juego ciencia fue tal que, como era de esperarse, se volvió a reeditar el libro original en el que se basa la serie para convertirse, de nuevo, en un best seller, tras haber sido impreso por primera vez hace 38 años. Hoy, es el libro más vendido en Amazon.

La trama de la serie se centra en la inquietante figura de Beth Harmon, una chica huérfana en Kentucky, criada en un orfanato donde medicaban a las niñas para mantenerlas controladas. El descubrimiento del ajedrez le permite sumergirse en un mundo paralelo donde se convierte en un prodigio del juego.



Basada en la novela homónima del escritor norteamericano Walter Tevis, con una temática intensa y feminista, Gambito de dama está ambientada en los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado en Estados Unidos, tiempos en los que la desigualdad de género era la norma. Tal condición sería determinante en la interpretación de Taylor-Joy, al punto que el pasado 4 de abril logró ser la ganadora del premio como mejor actriz en miniserie o película para TV por su papel en esta producción del sindicato de actores de Estados Unidos (SAG, por sus siglas en inglés).



Después de estudiar ballet durante gran parte de su juventud, Taylor-Joy entró en el mundo del modelaje, aunque su objetivo real era convertirse en actriz. Consiguió su primera audición para la película Maleficent (2014) y, tras interpretar un papel pequeño en la película sobrenatural para adolescentes Vampire Academy (2014), finalmente ganó el papel principal en el éxito independiente The Witch (2015).



Tras obtener un nuevo nivel de reconocimiento, la actriz estadounidense-británica-argentina hizo apariciones en la película para televisión Viking Quest, del canal SyFy (2016), y en la serie Atlantis. Luego aparecería en la película de suspenso Morgan (2016) y, junto a James McAvoy, como una joven secuestrada por un psicótico, en la película de terror psicológico Split.

La actriz de 24 años protagonizó Gambito de dama (Netflix, 2020). En 2021 recibió el Globo de Oro a mejor actriz de miniserie y el Premio del Sindicato de Actores a la mejor interpretación femenina. Foto: Getty

Luego, entre 2018 y 2020, vendría una seguidilla de éxitos. Primero, entró a hacer parte de la serie Peaky Blinders; luego, The Dark Crystal: Age of Resistance; después como coprotagonista en la serie biográfica de Marie Curie Radioactive; al mismo tiempo, en la adaptación de Emma de Jane Austen y, para completar su cadena de sucesos, en la película The New Mutants.



Mira fijamente a los ojos, tiene un gran sentido del humor, dice groserías en español (que es su primer idioma), posee ese brillo que solo habita en las grandes estrellas, es una tremenda actriz y tan solo tiene 24 años. Una chica prodigio.

Comencemos por lo obvio. ¿Es una buena jugadora de ajedrez o simplemente fingía en su interpretación?

​

Soy mucho mejor jugadora de ajedrez de lo que era cuando comencé en esto. Nunca había jugado al ajedrez antes, y muchas de las jugadas que se ven en la serie las aprendí de memoria minutos antes de que rodáramos. Así que soy mucho mejor ahora.



Su personaje es increíble con lo que hace, pero parece tener muchos problemas para conectarse a un nivel más profesional con la gente que la rodea. ¿Qué tanto hay de usted en Beth?

​

Había muy poca separación entre Beth y yo. Y eso era algo maravilloso de experimentar como intérprete, pero también tenía que tener cuidado porque significaba que, si Beth estaba teniendo un mal día, naturalmente yo estaba teniendo un mal día, y tuve que aprender a pensar que este es el personaje, no soy yo. Pero todavía tenía que tenerla dentro de mí por un tiempo. Vi tantos paralelismos entre este personaje y yo. Y estoy muy agradecida de que Scott Frank (el guionista y director) quisiera hacer esto conmigo, porque no solo era un increíble comandante del barco, sino que también me cuidó mucho personalmente. Era importante para él que yo, Anya, también estuviera a salvo y bien cuidada. Siempre le estaré agradecida por eso.



¿Cómo la han definido sus orígenes? Nació en Miami, pero se crió entre Argentina e Inglaterra.

​

Esa es una pregunta que me ha estado atormentando durante casi toda mi vida, así que estoy muy contenta de que lo mencione. ¡Estoy bromeando! No, creo que cuando era niña, sentía que había algo mal en mí porque sentí que pertenecía a todas partes, pero a la vez no pertenecía lo suficiente a ninguna parte. Y solo ahora, especialmente con lo que está sucediendo en el mundo, de repente miro a mi alrededor y pienso: ¡esto es fenomenal! No deberíamos vernos como desde un solo lugar. Deberíamos vernos unos a otros como terrícolas y cuidarnos unos a otros como tales, sin fronteras o sin paredes físicas ni nada por el estilo. Es importante que todos nos cuidemos unos a otros como seres humanos en esta Tierra. Creo que probablemente me preparó muy bien para la actuación, en términos de que no vivo en ningún lado, por lo que es muy útil si nunca has tenido un hogar adecuado al que volver a casa. Pero creo que finalmente comencé a aceptarme a mí misma de cierta manera, y eso me hace sentir muy privilegiada de haber llegado a este lugar ahora.



¿Hoy las mujeres jóvenes comprenden mejor el significado de igualdad en cuanto a oportunidades?

​

Bueno, primero me gustaría decir que las mujeres hemos aprovechado más oportunidades, porque ya no estamos esperando a que nos las den. Las estamos tomando para nosotras. Honestamente, todo el mundo debería ser tratado con normalidad y la gente lo hace mucho más complicado de lo que debería ser. Las personas merecen igualdad de oportunidades, independientemente del género, la raza o las preferencias sexuales. Así es como debería ser. Me divierte mucho ver a mis primos y sobrinos más jóvenes que han crecido en un mundo en el que es así. Personalmente he tenido mucha suerte con los hombres con los que trabajé al principio de mi carrera, porque nunca me hicieron sentir menos o algo así.



Beth no tiene una vida muy afectiva y es, prácticamente, un ser solitario. ¿Qué tan solitaria es usted?

​

Una de las razones por las que me convertí en actriz es porque cuando era más joven me sentía muy sola, invisible y muy diferente, como si no tuviera un lugar en el mundo. Creo que es muy importante que todos los seres humanos sean vistos, comprendidos y sostenidos por alguien. Y el hecho de que estemos mostrando esto a gran escala, donde mucha gente puede conectarse con mi personaje en momentos clave de abrumadora explosión de emociones, es muy importante. Si eso es algo que conmovió a la gente, eso me hace muy feliz, porque es literalmente por eso que me convertí en actriz.



¿Por qué se sentía tan sola en su niñez?



Tengo muchos demonios en mi pasado de los que en algún momento estaré dispuesta a hablar, pero quiero asegurarme de que cuando hable de eso, no sea por vergüenza ni nada por el estilo. Quiero que tenga el impacto correcto, así que estoy esperando mi momento. Pero definitivamente es algo que me apasiona mucho.

¿Es cierto que siempre viaja con velas?

​

A todas partes llevo velas, simplemente porque a donde llego tiene que oler a algo que me recuerde mi hogar. Incluso, mis velas cambian todo el tiempo. También llevo muchos chales y, con ellos, cubro las diferentes luces que tengo en mi habitación, porque me gusta mucho la iluminación. Eso es porque hago películas y me gusta ese tipo de cosas. También cargo con demasiados libros que, sí, por fortuna, termino leyendo y por lo cual me siento muy orgullosa de mí misma. Siempre arrastro como 30 kilos de libros por todo el mundo conmigo. Y mis cuadernos también son realmente importantes. Tengo que ser capaz de escribir en todo momento, porque esa es la forma número uno de sacar todo. Así que sí, eso es todo.



Debido a que el español es su primer idioma, ¿para cuándo hará una película en español?

​

Sé que esto va a sonar extraño, considerando mi trabajo, pero mi lengua castellana es tan sagrada para mí, tan literalmente reservada para mi familia y cercanos de la vida real, que no creo que pueda hacer una película en español solo por la novedad de la misma. Tendría que ser porque es lo mismo en inglés: ese guion, ese personaje, ese director, y sentirlo propio. Y eso es lo correcto. Entonces, estoy esperando el guion correcto, el director correcto y el personaje correcto. Porque nada me encantaría más que mostrarme de esa manera. Y también tener una película que mi familia realmente entienda sin subtítulos, sería genial. Así que sí, me gustaría mucho hacer eso.



¿Hay algún director que hable español con el que le gustaría trabajar?

​

Trabajar con Pedro Almodóvar sería increíble, pero hay demasiados para nombrar ahora.

Anya Taylor-Joy es uno de los cinco personajes de la edición 105 de Revista BOCAS, publicada en abril de 202, y en la que la piloto colombiana Tatiana Calderón es portada. Foto: Revista BOCAS

¿Qué tan importante es la moda para usted o, simplemente, es solo parte de sus personajes?

​

No me gustaba la moda cuando era pequeña porque realmente no la entendía; crecí más bien sin ponerle cuidado. Y me podría importar un comino lo que llevo puesto algunos días, pero aprecio mucho la moda y realmente veo el arte detrás de ella. Y yo diría que, en los últimos dos años, tal vez, me he convertido en una fanática de la moda, me emociono con la ropa. Y me siento muy afortunada de poder usarla como una herramienta más de la actuación, donde se puede ser chicas diferentes.



¿Las rubias se divierten más?

​

Estoy de vuelta a mis raíces, literalmente. Así que ahí está tu respuesta.



¿Pero siente que obtiene más atención cuando tiene el pelo rubio?

​

Realmente, nunca lo pensé de esa manera. De hecho, solía tener el pelo rubio muy, muy largo toda mi vida. Y me corté el cabello y lo teñí de negro como una especie de acto de rebelión y desafío y me tomó un tiempo sentirme cómoda mostrando mis verdaderos colores de nuevo, especialmente frente al mundo. Entonces, creo que este es un símbolo bastante bueno de me siento cómoda en mi propia piel de nuevo.



¿Qué es lo que la atrae de una persona?



Todos estamos muy centrados en el amor, es como si el Día de San Valentín todavía estuviera rondando. Creo que aprecio cuando las personas son inequívocamente ellas mismas; me encanta ese fuerte sentido de identidad, cuando pueden ocupar un espacio y mantenerse en ese espacio, lo encuentro muy atractivo. Y la amabilidad lleva lejos a una persona.



Cuando está viajando y encuentra tiempo para usted misma, ¿qué hace?



Me encanta leer y me encanta perderme en mundos y pasar un poco de tiempo fuera de mi cabeza. Y luego, cuando tengo sentimientos que necesito resolver, escribo mucha poesía, escribo canciones. Y me encanta caminar, creo que se llama deambulación geográfica; simplemente te pones los auriculares y caminas y dejas que tus pies te lleven a donde quieras ir, no tienes un destino establecido. Y lo encuentro muy relajante, simplemente te pierdes un poco.



Se dice que usted empezó a modelar por primera vez porque fue descubierta fuera de Harrods en Londres, ¿es verdad?



Estaba paseando a mi perro, sí, en las afueras de Harrods. Me habían invitado a una fiesta y nunca había usado tacones altos, estaba nerviosa, así que decidí practicar y saqué a mi perro a pasear. Y luego un gran auto negro comenzó a seguirme y yo estaba tratando de pensar, ¿estoy loca o esto está sucediendo realmente?, y luego quedó muy claro que el auto me estaba siguiendo. Así que recogí a mi perro, comencé a correr y el tipo asomó la cabeza por la ventana y dijo: “Si te detienes, no te arrepentirás”, que es la mejor frase para cualquier película de terror [risas]. Y por alguna razón, simplemente me detuve, lo cual fue muy estúpido de mi parte, pero también estoy aquí, así que estoy muy confundida en cuanto al mensaje de esa experiencia. No creo que nadie más deba parar, aunque era el director de una agencia de modelos, y al día siguiente fui con mis padres y ella me regañó por parar, pero de nuevo, todo salió bien [risas].

Usted ha vivido en Estados Unidos, Argentina y Gran Bretaña. ¿Dónde está su hogar ahora?

​

Todavía no tengo uno. Estoy tratando de averiguarlo. Así que, sí, vivía en Londres hasta que comencé a hacer películas y luego creo que ahora he hecho alrededor de 21 proyectos diferentes, así que he estado donde sea que se esté rodando una producción.



¿En cuál país se siente más cómoda cuando va de visita?

​

No hay tal cosa como eso. Nuevamente, esta es la primera vez en mi vida que siento que puedo regresar a un lugar de donde soy y siento que está bien ser lo suficientemente argentina, pero no lo suficientemente argentina para ser completamente argentina. Y solo lo suficientemente inglesa, pero no lo suficiente como para ser completamente inglesa. ¿Sabes? Cuando voy a España, me doy cuenta de rasgos de mí misma que digo, “Oh, esa es mi forma particular de locura. Eso funciona”. Así que creo que me siento cómoda siendo yo misma, en lugar de alinearme con un país en un momento determinado.



¿Alguno de sus hermanos está en la actuación?



No, mis hermanos son todos muy deportistas. Sí, tenemos muchos jugadores de polo en nuestra familia y pilotos de lanchas y jugadores de hockey. Todos son muy físicos, mientras que yo soy increíblemente débil para los deportes.

Beth Harmon es la ajedrecista prodigio que la actriz estadounidense-británica-argentina interpreta en Gambito de dama. Asegura que ella y el personaje guardan cierto paralelismo. Foto: Cortesía Netflix

¿Y qué hacen sus padres?

​

Ambos están jubilados actualmente, lo que después de seis hijos, se lo merecen. Pero mi padre era un banquero de inversiones que luego se convirtió en un corredor de botes a motor, y mi madre se formó como psicóloga, y luego se hizo cargo de un montón de mocosos [risas].



¿Qué tipo de amiga es para sus amigos?

​

Desafortunadamente, cuando estoy haciendo películas, estoy ausente, pero tenemos una buena situación en la que mis amigos entienden que estoy aquí tratando de hacer realidad mis sueños y me apoyan mucho en eso. Pero sí, siempre que sale una película es mi trabajo llevarlos a una cita y salir a cenar y los llevo a ver la película; eso es lo que estaba haciendo cuando no había pandemia. Pero tengo mucha, mucha suerte con mis amigos y ellos se aseguran de que mis pies estén bien plantados en el suelo.



En su carrera ha estado pasando de un personaje a otro, me pregunto si la música le ayuda a hacer esta transición. ¿Le ayuda la música en su actuación?

​

Sí, definitivamente sí. Tiendo a hacer listas de reproducción para todos mis personajes. Algunos personajes no las necesitan; a veces necesito una lista de reproducción para ayudarme a concentrarme mejor. Definitivamente, ayuda. Y también encuentro que la música es una muy buena manera de desconectarme por la noche. Tengo un ritual de que me meto en la cama, pongo música clásica o, a veces, partituras de películas y me meto en la cama con un libro. Y eso es, está bien, este es el momento de Anya; el personaje puede esperar hasta mañana, pero ese es el momento de cuidarme.



¿Tiene algún compositor favorito?

​

Creo que la primera partitura de la que me enamoré fue Beasts of the Southern Wild, de Dan Romer. Es tan hermoso que te sumerge como pocas cosas lo hacen. Escucho mucho ese álbum.



¿Cómo le gusta desahogarse en momentos de estrés?

​

Fácil, me gusta ir a la nevera, sacar y comerme un brócoli [risas].



¿Siente que ahora por estar en el centro de atención la gente escucha más lo que tiene que decir?



A menudo me pregunto y a menudo me estreso por el hecho de que no sé quién soy, no sé qué está pasando. Y creo que es importante recordarse a sí mismo que todo el mundo evoluciona continuamente. No creo que nadie crezca nunca, no creo que estemos viviendo en un mundo de adultos; creo que vivimos en un mundo con muchos niños que son un poco más grandes y están haciendo todo lo posible día a día. Y creo que mientras puedas respaldar lo que dices y tus acciones, mientras trates a las personas con respeto y amabilidad, tienes derecho a hacer lo que quieras en tu vida. Tienes derecho a ser tú mismo porque la vida es un regalo y se supone que es divertido. Así que sal ahí afuera y mientras seas amable y no lastimes a nadie más, deja volar tu extraña bandera, en esencia.



¿Cuánto influenció lo argentino en su cultura y perspectiva de vida?

​

Mi mamá me dice que soy como un coctel en el que tengo un montón de cosas que hacer aquí, y supongo que mi humor sería británico, ya que tengo un sentido del humor muy sarcástico. Mi nivel de adoración del afecto físico es lo latino en mí, me encanta abrazar a la gente y me encanta estar muy cerca de la gente todo el tiempo. Soy muy apasionada y supongo que eso viene de mi abuela española. Cuando me enojo, tiendo a gritar y las groserías siempre me salen en español, así que ese es mi camino. Y creo que los españoles tienen una verdadera pasión por la vida que yo comparto; creo que la vida está hecha para disfrutarla y vivirla con pasión. Entonces, creo que es una mezcla de un montón de cosas diferentes.



¿Qué ha aprendido durante este tiempo de pandemia de reflexión fuerte sobre sí misma y quizás del mundo?



Obviamente, no puedo estar agradecida con una pandemia, pero puedo estar agradecida con el espacio que me brindó. No he dejado de trabajar desde que hice mi primera película. Y creo que, si bien ha sido una experiencia maravillosa, hubo muchas experiencias que puse en una caja. Y no tuve tiempo para reflexionar realmente sobre lo que había pasado o lo que había aprendido. Los dos primeros meses de encierro fueron un poco complicados porque ahora tengo que abrir esa caja y sentarme para ver cómo han cambiado muchas cosas. Pero estoy muy agradecida por el crecimiento. Estoy muy agradecida por la oportunidad de haber podido asimilar las lecciones que he aprendido. Y he tenido la suerte de aprender en los últimos seis años de mi vida. Y en los seis años que he tenido la suerte de hacer este trabajo. Aprendí a ser amable conmigo misma, lo que creo que fue una lección. Eso tardó mucho en llegar, pero llegó.

Apertura de la entrevista de Anya Taylor-Joy en la edición 105 de Revista Bocas, publicada en abril de 2021. Foto: Revista BOCAS

POR: MARIO AMAYA

FOTOS: GETTY Y CORTESÍA NETFLIX

REVISTA BOCAS

EDICIÓN 105. MAYO - JUNIO 2021