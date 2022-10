Una forma de resistir, una forma de no sucumbir en este país, en el que la muerte nos visita en sus formas más atroces, está en la fotografía, en el cine, en el teatro y la danza; está en el arte. Especialmente porque no muere lo que se nos instala en el corazón, lo que se nos instala en la memoria, lo que no olvidamos. El arte como expresión cultural es reflejo de la identidad de un pueblo que ríe, llora, construye y también se reconoce. Es la posibilidad de sobrevivir y transformar, de vivir y soñar.



Dijo Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de literatura, que la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. No es equivocado decir también que la cultura es la suma de todas las formas de arte, de amor y de pensamiento que le han permitido a la humanidad vivir menos esclavizada.



Son muchas las definiciones de cultura. En un lenguaje técnico, es el conjunto de características propias de diferentes grupos sociales o regiones; por medio de esta los individuos expresan su identidad y estilo de vida, generando que haya intercambio de formas de vida y enriquecimiento mutuo entre las comunidades (Editorial Etecé, 2022). En suma, son todas las formas de sentir, pensar y actuar de un grupo social. La amplitud de la cultura está justamente en la diversidad y en el sustento que tiene cada una de esas formas.



De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la diversidad cultural es una característica de gran importancia para el desarrollo de un país. Colombia es reconocido por la variedad de identidades y expresiones culturales que conviven en el territorio y que forman la nación. De allí la importancia de valorar y preservar este patrimonio, pues es lo que constituye uno de los principales motores del desarrollo sostenible de los pueblos y las naciones (Ministerio de Cultura, 2018).



A pesar que la cultura, en sus diversas formas, está consagrada como un sector que se debe promover y fomentar en igualdad de oportunidades, de acuerdo al artículo 70 de nuestra Constitución Política, la insuficiencia de recursos es la principal problemática para estimular su dinamismo y lograr su promoción y divulgación.



La falta de presupuesto desfavorece la atención de programas, propuestas y proyectos del sector cultural, lo que ha su vez genera falta de continuidad en los procesos de un gobierno a otro. Es deber del gobierno nacional proteger la diversidad cultural y promover, así, la cultura de la paz. Los festivales, por ejemplo, son una forma de expresar, de manera alegre y creativa, las relaciones sociales; los vínculos con la naturaleza, las creencias y las tradiciones y costumbres. A su vez, tienen el potencial de atraer el turismo, promoviendo el desarrollo económico de una región (FND, 2022).



Además de la desfinanciación, otra problemática identificada para este sector es la falta de infraestructura para la divulgación, particularmente, de bibliotecas públicas. A pesar de los inmensos esfuerzos que se han realizado, se siguen presentando falencias: instalaciones deficientes, falta de mantenimiento, internet precario y ausencia de espacios para actividades de formación prioritarias para la comunidad. No está de más tener en cuenta que en muchas regiones del país, sobre todo en las más apartadas, las bibliotecas se convierten en los centros culturales departamentales (Mesa técnica de cultura, 2022).



Para mitigar el abandono y tomar acciones en pro de la cultura, es necesario formular un plan estratégico de inversión para el sector cultural y así identificar sus necesidades y prioridades, lo que permitirá establecer los lineamientos para la estructuración del Sistema Nacional de Cultura.



Asimismo, se propone fortalecer con mayor inversión el Sistema Nacional de Cultura para que las bibliotecas públicas cuenten con mayor capacidad y tecnología y de esta forma ser ejes de desarrollo teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada región. Importante también formular una política de turismo cultural que potencie la memoria histórica en todo el territorio nacional.



Finalmente, considero necesario implementar un programa de formalización y profesionalización en oficios relacionados con el sector cultural que permita mejorar las capacidades para acceder a convocatorias y a recursos nacionales e internacionales.

La cultura es un elemento que da valor a la Nación ¿Para ti qué es la cultura?



*Pablo Jaramillo Arango

Candidato a Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos

