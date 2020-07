La colombiana que volvió tendencia las noticias positivas

Fue el 1.° de enero pasado cuando las cifras se dispararon y su iniciativa (en la que venía trabajando desde mediados de 2018) se volvió, más que trending topic, un tsunami digital. Michelle recibía el año nuevo en Puerto Rico, desconectada del trabajo y de las redes sociales.

“Estaba de vacaciones y haciendo un ‘détox’ de mi celular; de hecho, lo tenía apagado cuando todo esto pasó; al encenderlo, vi muchísimos mensajes avisándome lo sucedido”, cuenta la periodista que, sin saberlo, fue el tema de conversación de millones de personas alrededor del mundo.



La ola de su viralidad llegó desde el otro lado del Atlántico y viajó directamente de la casa real británica. Los duques de Sussex estrenaban su perfil oficial en la red social Instagram (@sussexroyal) y lo hicieron dándole ese primer y único follow a la arroba de la periodista colomboamericana Michelle Figueroa.



“¡Feliz año nuevo! Para 2020 resaltaremos las cuentas que inspiran y nos recuerdan todo lo bueno que está pasando en el mundo. Nos centraremos en una sola cuenta cada mes y para enero, nos gustaría destacar a @goodnews_movement, una página creada por una periodista que cubre y celebra actos de bondad y buenas noticias en nuestra comunidad global”, decía el post redactado por Harry y Meghan, acompañando a la imagen de una cuadrícula fotográfica con algunas historias cazadas, investigadas y publicadas por Michelle en su feed.

De 200.000 seguidores a más de un millón (orgánicos), en menos de 24 horas, su idea se volvió un movimiento que motivó no solo a las personas –sus protagonistas–, quienes le envían cada vez más historias para ser publicadas, sino a la creación de otros perfiles que, como el de ella, enaltecen la generosidad y ‘todo lo bueno’ que acontece en el mundo. Así, sin pretensiones y de manera muy intuitiva, arrancó la diáspora de las buenas noticias que lleva con orgullo el made in Colombia y que sedujo inclusive a famosos del jet-set como Kristen Bell, Jennifer Garner, Luis Fonsi, William Levy y Orlando Bloom, quienes también hicieron clic en follow.

Usted nació en Boston, ¿por qué se habla de usted y de su cuenta como colombianas?

Nací en Boston, Massachusetts, pero crecí viajando todos los veranos a Cali, en donde vive la familia de mi madre (son originalmente de Medellín). En Bogotá conseguí mi primera oportunidad periodística haciendo reportajes freelance para el canal RCN. Si sumamos los veranos y el tiempo que paso en Colombia, han sido años de mi vida. Además, el espíritu colombiano está presente en @goodnews_movement, porque esta cuenta soy yo, y yo soy muy colombiana. Cuando encuentro una noticia inspiradora de Colombia, es una oportunidad de mostrar la cara linda del país.

¿Cómo surgió la idea de crear una cuenta dedicada a las buenas noticias?

Como periodista siempre busco resaltar lo mejor de la humanidad, y esta cuenta nació como extensión de ese esfuerzo periodístico que he venido haciendo por más de una década (he trabajado en Univisión, CNN en Español, he contribuido con reportajes para el canal de televisión WGBH y la emisora WBUR, de Boston, minidocumentales para el canal digital AJ+ y para el periódico NY Post). A veces, en televisión, las piezas informativas de carácter emocional son cortadas y pensé: ¿por qué no crear un espacio en donde la gente pasa unas cuatro horas al día (el celular) y que sea de contenido ilimitado dedicado a las buenas noticias?



¿Por qué apostarle a una agenda positiva?

Es fácil pensar que todo es malo si vemos un noticiero. Pero que no emitan tantas buenas noticias no quiere decir que no existan. Trato de balancear la agenda informativa, para que la gente se dé cuenta de todo lo bueno que está pasando y se inspiren a ser sus mejores versiones.

¿Por qué es un movimiento?

Porque son los mismos followers quienes me envían sus buenas noticias –ellos son las buenas noticias–. Gracias a ellos tengo mi buzón lleno de noticias positivas de todo el mundo. Cuando llegué a 1 millón de seguidores por todo el planeta, ellos hicieron un video diciendo: “Yo soy Good News Movement porque somos las buenas noticias” (…)



También es un movimiento porque este tipo de cuentas se pusieron de moda desde que los Duques de Sussex empezaron a seguir y promover mi cuenta desde su perfil oficial. Al ver ese éxito, muchas personas empezaron a replicar la fórmula.

¿La pandemia ha transformado la dinámica de su iniciativa?

En las ultimas tres semanas se multiplicaron los seguidores porque la gente está en sus casas buscando informarse, entretenerse y alimentarse de noticias positivas. Hace poco alguien me escribió que su padre estaba enfermo en el hospital y que él se sentó a su lado a leerle las buenas noticias y a mostrarle los videos de mi cuenta. ¡Fue la mejor recompensa que pude recibir!

Usted creó este formato y es la que más seguidores tiene. ¿Por qué cree que ha tenido éxito?

No tengo una fórmula de cantidad de posts por día, ni tampoco una agenda que destaque ciertas historias más que otras (…). Estoy pendiente del crecimiento pero no me obsesiona; no hago mis posts para ganar seguidores, sino para alegrar a la gente y hacerles caer en cuenta todo lo bueno que hay en el mundo y, si bien me diferencio al ser la única plataforma de buenas noticias manejada por una periodista y que incluye posts bilingües, el buen contenido y la perseverancia son ingredientes claves. El éxito parece que fue de un día para otro, pero en realidad llevo como periodista más de 10 años. La autenticidad de la página se nota, pues es una extensión del periodismo que siempre me ha gustado hacer. Y la clave es no rendirse.

¿Cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado @goodnews_movement?

Que, al contrario del periodismo audiovisual o el escrito, no hay tantas leyes para proteger contenido o sancionar el plagio en las redes sociales. A veces la gente copia mi contenido y lo publica como suyo. Y al ver a tantas personas replicando el modelo –aunque hay espacio para todos– el peligro está en que no-periodistas hagan periodismo, no verifiquen la información y difundan noticias erróneas, desvirtuando el concepto del movimiento.

Entre las cuentas que replican su modelo, la mayoría son manejadas por al menos dos personas. ¿Usted trabaja con alguien más?

Somos un millón de personas, pues mis seguidores son los propios productores. Pero el equipo como tal soy yo, la periodista; sigo mi criterio profesional, decido qué contenido publico, lo confirmo con las fuentes directas, escribo las historias o edito los videos. Y tengo el apoyo de mi esposo, Christian.

¿De qué partes del mundo provienen la mayoría de buenas noticias?

De todas partes. Creo que debido a que en enero los duques destacaron mi plataforma, tuve muchos más seguidores e historias enviadas por ellos desde el Reino Unido. A los pocos días sucedieron los incendios en Australia y como Harry y Meghan compartieron mis notas positivas sobre estas catástrofes, empecé a tener un aumento de seguidores e historias de Australia. También de EE. UU., pues es en donde vivo; y de Latinoamérica, porque todo lo publico en inglés y en español.

¿Y de Colombia?

Me conmovió la de un barranquillero que, en el estadio, le narraba en voz alta y al oído un partido del Junior a su sobrino ciego.



¿Qué sintió al saber que, la suya, era la única cuenta seguida por los duques de Sussex?

Me sentí honrada, ya que los admiro mucho por usar su plataforma para el bien de tantas personas. Su apoyo fue una reafirmación de que el mundo necesita más noticias positivas. Sin embargo, cuando abrí esta cuenta, no tenía expectativas y ni pensé en llegarles a la realeza ni a los famosos que también me siguen.

¿Ha conversado con los duques, desde entonces?

Una vez. Ellos me agradecieron por mis esfuerzos, y yo a ellos por los suyos. Los invité a Boston, así que ¿quién sabe si nos volveremos amigos en la vida real?

¿Quisiera tener este mismo contacto con alguna otra figura?

Estoy feliz con la comunidad que tengo e invito a quienes quieren hacer parte del movimiento a seguirme y enviarme sus buenas noticias por mensaje directo. Claro, no me quejaría si me siguieran Bill y Melinda Gates (su hija me sigue); me encantaría conversar con ellos sobre algunas ideas para usar el poder de la plataforma para el bien.



-PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO

En Twitter: @lavidaentenis