La agonía de los restaurantes

Sin clientes, sin meseros, sin música, sin el rumor de las voces, sin el tintineo de las copas. Hoy, y desde hace seis meses, los restaurantes que no han cerrado del todo sus puertas en Colombia son tristes naturalezas muertas que esperan el momento de volver al trabajo. Son, muy a pesar de sus propietarios, un montón de sillas arrumadas.

Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), en enero de este año, el país contaba con algo más de 90.000 negocios gastronómicos. Las tenebrosas cifras dicen que, a mediados de agosto, 36.000 locales cerraron definitivamente sus puertas y que, de los 54.000 que han podido resistir los embates económicos de la pandemia, solo 16.000 están operando. Y eso quiere decir que hay 38.000 emprendimientos que, con sus puertas cerradas, están esperando –al borde del colapso– volver a encender sus fogones.



BOCAS invitó a un reconocido grupo de cocineros y propietarios de restaurantes de diferentes ciudades del país para que, desde esta crónica gráfica, dejaran ver la actual condición de sus locales y pudieran expresar sus preocupaciones. Y sus quejas, por supuesto, para nada se las guardaron.

Harry Sasson y Nemo

(Bogotá)

Foto: Pablo Salgado.

"Muchos de mis restaurantes cerraron porque no aguantaron. Cerramos Balzac, Club Colombia y Harry’s Bar. Y estamos listos para liquidar también Cartagena. ¿Cuánta gente, no formal sino informal, vive de la comida y de los restaurantes? Es toda una cadena alimenticia. El señor que cultiva los espárragos, el de las fresas, el de las lechugas. Apenas se cerraron los restaurantes de Bogotá, esta gente se paralizó, se frenó. Es muy duro".



Harry Sasson, chef de Harry Sasson y Nemo.

El Chato

(Bogotá)

Foto: Cortesía Restaurante El Chato

"Algo que me pasa por la cabeza todos los días es lo frágil que es este negocio y no puedo parar de pensar cuándo será que esta pesadilla se va a acabar. Todo esto que ha pasado, y sobre todo en este año, que en particular venía muy bien para nosotros, ha sido un golpe del cual no sé si nos podamos recuperar. El abandono del Estado es total, no existimos para ellos”.



Álvaro Clavijo, chef de El Chato.

El Celler

(Barranquilla)

Foto: Cortesía Restaurante El Celler

"Tuvimos que hacer un recorte considerable de la nómina y aún tenemos obligaciones pendientes con proveedores, arrendadores y entidades financieras. Nos tocó cerrar todos nuestros locales y, por ende, los gastos operativos se volvieron agobiantes. Tristemente, debo decir que el Gobierno nos dio la espalda. Este es, sin duda, uno de los sectores más golpeados en esta crisis económica, sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido auxilio económico de ningún tipo”.



Rodrigo Díaz, chef de El Celler.

Platillos Voladores

(Cali)

Foto: Cortesía Restaurante Platillos Voladores

“El Gobierno nos prometió un subsidio para el fondo de pensiones y se echó para atrás. Nos han afectado, además, las inconsistencias y la mala coordinación entre el Ministerio de Salud, la seguridad social y la UGPP para el pago completo del subsidio de nómina, ya que, por errores de ellos, no nos han pagado los subsidios a los cuales aplicamos. También nos hemos visto muy afectados por los cambios que la alcaldía ha hecho a último minuto sobre la ley seca y los toques de queda”.



Vicky Acosta, chef de Platillos Voladores

Salvo Patria

(Bogotá)

Foto: Cortesía Restaurante Salvo Patria

“Es muy doloroso sentirnos solos y agobiados por el miedo y la incertidumbre cuando vemos a nuestros colegas cerrando sus negocios, con un Gobierno nacional que se niega a ver el potencial gastronómico del país como un factor determinante para el desarrollo social y económico, y a los restaurantes como pilares esenciales en ese mismo sentido”.



Alejandro Gutiérrez, chef de Salvo Patria.

Carmen y Moshi

(Medellín y Cartagena)

Foto: Sebastián Manrique

“Tenemos dos restaurantes en Cartagena totalmente inoperativos y los locales en Medellín bajo la modalidad de domicilios, que solo representan el 6 por ciento de nuestros ingresos anteriores. Estamos sumamente preocupados por nuestro equipo, sus familias y su estabilidad económica hoy, mañana y los largos meses que vienen. Esperábamos más apoyo del Gobierno, entendiendo el aporte de nuestro gremio al turismo del

país. Pero vemos que los pocos beneficios que había ya nos los quitaron”.



Carmen Ángel, chef de Carmen y Moshi.​

Domingo Mercado de Vereda

(Cali)

Foto: Cortesía Restaurante Domingo Mercado de Vereda

"Como cocineros, como restauradores y como integrantes de una de las industrias más importantes en la economía del país, es momento de exigirle al Gobierno transformaciones profundas. Ya no es válido seguir simulando solidaridades falsas. Es el momento de apoyar de manera real al campesinado, a los transformadores culinarios y proteger, a través del Movimiento de Gastronomía Social, la salud de millones de consumidores en todo el país”.



Catalina Vélez, chef de Domingo Mercado de Vereda.

Bohemia

(Cartagena)

Foto: Cortesía Restaurante Bohemia

“El negocio de la restauración es un mundo apasionante en el que dejamos todo por ofrecer un gran servicio y hacer felices a miles de personas. Pero

es desolador cuando nosotros entregamos tanto y los dirigentes del país no le dan el verdadero valor a nuestro gremio, que hace un inmenso esfuerzo por resaltar la cultura y generar empleo en Colombia. ¡Qué dolor!”.



Andrés Hoyos, chef de Bohemia.

Pica

(Cali)

Foto: Cortesía Restaurante Pica

“No luchamos solo contra la pandemia, sino también contra el desgobierno, el abandono, la falta de voluntad. Las ayudas nunca llegaron. La carga laboral, sumada a los impuestos que estamos obligados a cumplir, nos fueron descapitalizando y agotando los ahorros y proyecciones financieras. Es difícil adaptarse a esta nueva forma de entender la realidad cuando quienes nos gobiernan están en una burbuja”.



Alex Nessim, chef de Pica.

Oci.Mde

(Medellín)

Foto: Cortesía Restaurante Oci. Mde

"Esta pandemia nos está arrebatando nuestros sueños y años de esfuerzo. Nuestro sector ha sido totalmente abandonado por un Estado que, al prohibir nuestra reapertura, nos discrimina frente a otros sectores de la economía. Y así, día tras día, van quedando sin trabajo miles de personas que dependían de nosotros para su sustento”.



Laura Londoño, chef de Oci. Mde.

Nueve

(Bogotá)

Foto: Cortesía Restaurante Nueve

“Nuestra prioridad desde el principio de la pandemia fue mantener el trabajo de los empleados y asegurar que tuvieran salud para ellos y para sus familias. Durante varios meses, acatando las medidas del gobierno local y nacional, hemos trabajado incansablemente para encontrar alternativas esperando acciones concretas y útiles para el sector. Pero, desafortunadamente, estas medidas no han llegado y mientras tanto nuestras familias, y todos quienes compran nuestros productos, esperan

que no perdamos el impulso”.



Pedro Escobar, chef de Nueve.

Criterion

(Bogotá)

Foto: Cortesía Restaurante Criterion

“Al día de hoy, he cerrado seis restaurantes y me acaban de comunicar la cancelación del contrato de una de mis franquicias. El panorama es triste y desolador. Ya hemos tenido que prescindir de más de 200 empleados. Hacemos un gran esfuerzo con los domicilios para emplear la mayor cantidad de gente posible, pero solo logramos contratar 3 o 4 personas más.

Es imposible emplearlos a todos y eso me parte el corazón. ¿En dónde está el Gobierno?”.



Jorge Rausch, chef de Criterion.

POR: REVISTA BOCAS

FOTOS: CORTESÍA COCINEROS Y PROPIETARIOS DE RESTAURANTES

EDICIÓN 98. AGOSTO - SEPTIEMBRE DEL 2020