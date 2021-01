Los 10 pasos claves para empezar a salvar el planeta

La ilusión de salvar el planeta pareciera perderse con el pasar de los años. Es más frecuente escuchar a un niño decir que sueña con ser un superhéroe que a un adulto que diga que quiere cambiar el mundo.



Sin embargo, hay personajes que por algún motivo logran salirse del frío trascurrir de la cotidianidad y calientan sus almas pensando en cómo hacer un mundo mejor. Mariana Matija pareciera tener ese chip, tiene esa inquietud de estar inconforme con la forma como se vive, pero a su vez propone formas nuevas de caminar por ese mundo de una forma más “responsable” con nuestro entorno.



En el blog que escribe señala sobre sí misma: “Me dedico a aprender, crear y difundir contenido educativo sobre nuestra relación con el planeta y con su cuidado. Me interesan muchos temas, y especialmente las conexiones que surgen entre esos temas. Soy la creadora del blog Animal de isla, con el que fui ganadora del premio Bitácoras a mejor blog de innovación y sostenibilidad en 2015”.

Su lista de cosas que ha hecho se extiende aun más, y en particular suma un libro: 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta. Una publicación que describe como “una guía básica para las personas que quieren reducir su impacto ambiental (y sospechan que para eso se necesita más que una guía básica)”. Matija será una de las invitadas al Hay Festival 2021.

¿Debemos tener esperanza? ¿Por qué?

Creo que la esperanza se confunde con frecuencia con el optimismo, pero son cosas diferentes. Me gusta la manera en la que Rebecca Solnit define la esperanza: significa creer que otro tipo de mundo podría ser posible, pero sin promesas ni garantías. Y, sobre todo, significa trabajar por construir ese mundo. No basta con decir “yo tengo esperanza”. La esperanza sin acción no tiene ningún sentido. Y la acción sin esperanza no es sostenible, así que creo que sí nos conviene cultivar la esperanza, entendiendo que eso no implica pensar que todo va a estar bien, sino aceptar que en buena medida no sabemos cómo va a ser el futuro y, por lo tanto, hay espacio para actuar y activar.

¿Sí se puede salvar el planeta?

Como lo explico en el libro, el planeta no necesita que lo salvemos. El planeta, como planeta, seguirá existiendo aunque los humanos nos extingamos. “Salvar” es una palabra tramposa que uso en el título con un objetivo: llamar la atención frente a lo que podemos hacer. Y lo que podemos y necesitamos hacer no es “salvar el planeta”, sino entender que somos parte del planeta, que la vida como la conocemos está siendo destruida por las actividades de nuestra civilización, y que si seguimos en ese camino de destrucción acabaremos con todo lo maravilloso de la vida en la Tierra, incluyendo nuestra propia existencia. Así que para responder de manera más concreta: no, no creo que se pueda “salvar el planeta”. Y no tengo certeza de que se pueda “salvar” nada. Lo que sí creo es que lo mínimo que merecemos es valorar el hecho de existir y formar parte de los ecosistemas maravillosos que generan y sostienen nuestra vida, y asumir responsabilidad por lo que implica ser parte de esos ecosistemas. Y también creo que, con toda la evidencia que tenemos del proceso de degradación de la biósfera, son muchas las cosas que podemos hacer para al menos atajar las peores consecuencias del colapso ecológico que estamos atravesando.



Estas son algunas de las cosas por las que vale la pena cuidar la naturaleza. Foto: Cortesía.

¿Cómo hacer para no quedarse solo pensando en que todo estará mejor y más bien actuar?

Aquí viene lo que decía antes sobre la diferencia entre la esperanza y el optimismo. Pensar que “todo estará mejor” es optimismo ciego, sobre todo considerando la evidencia aplastante que tenemos del daño que sigue generando nuestra civilización en la vida en la Tierra. Mantenernos bien informados es importante, pero además es necesario que dejemos de mirarnos el ombligo, que dejemos de pensar que otras personas vendrán “al rescate”, y que nos demos cuenta de que lo que estamos enfrentando es probablemente la crisis más profunda y compleja que hemos enfrentado como especie. Necesitamos dejar de lado el pensamiento mágico y entender que nuestra participación, incluso desde las esferas de influencia más pequeñas, es absolutamente esencial.

¿Qué tan poderoso es el impacto de un solo individuo en el cambio climático?

Un solo individuo no va a hacer una diferencia, pero millones de individuos sí hacen una gran diferencia. Creo que esta es una trampa en la que hemos perdido demasiado tiempo y energía: preguntándonos si nuestras acciones individuales “cuentan”; claro que cuentan, porque no vivimos en el vacío espacio-temporal, sino en sociedades en las que cada cosa que hacemos genera procesos que influyen en muchas otras cosas. Es necesario entender que el cambio individual es insuficiente, porque necesitamos cambio sistémico y colectivo. Pero el cambio sistémico y colectivo es inviable sin el cambio individual. No es lo uno o lo otro, son las dos cosas.

¿Cómo definió los 10 pasos?

Observando mi propio proceso de aprendizaje, identificando lo que para mí ha sido lo más difícil, lo más importante, lo más revelador, y procurando darle forma de manera que pueda servir como una caja de herramientas para otras personas que se acercan a este tema.



Ilustraciones del libro. Foto: Cortesía

¿Cómo le aconseja a una persona para que empiece a salvar el planeta?

De nuevo, como lo digo en el libro, una de las cosas que precisamente necesitamos reconocer es que no vamos a “salvar el planeta”. Lo que podemos hacer es participar de manera activa en los procesos de cambio sistémico que son necesarios si queremos tener la posibilidad de seguir existiendo como especie, y de seguir formando parte de ecosistemas ricos, hermosos y diversos. Para cada persona el punto de inicio es diferente, y esa es precisamente la idea: no necesitamos mucha gente haciendo exactamente lo mismo, sino mucha gente trabajando y activando desde diferentes espacios. Así que mi recomendación es que cada persona empiece por donde siente que quiere y puede empezar, y que en la medida que avance, si realmente está prestándole atención a su proceso, el camino inevitablemente lo llevará a encontrarse con otras causas, otras iniciativas, otros procesos.

¿Qué le aconseja a una persona que está desistiendo de ser “cuidadoso” con su impacto en el medio- ambiente porque ve que nada cambia?

Por un lado, creo que es necesario que reconozcamos que la mayoría de procesos en la sociedad y en el planeta se dan a escalas que no son observables a simple vista por nosotros. Cualquier persona que quiera observar un cambio importante en la historia de la humanidad se dará cuenta de que no fue algo que sucedió de un día para otro, sino que es el resultado de procesos múltiples que se han nutrido por años, décadas o a veces siglos, y que van dejando ver resultados de manera más clara y tangible después de muchísimo tiempo y gracias al esfuerzo sumado y coordinado de muchísimas personas. Así que es obvio que en muchas cosas no vamos a ver que nada cambia ahora, pero eso no significa que no esté haciendo una diferencia en un “acumulado” que va a ser más evidente después. Creo que es necesario que dejemos de pensar solo en nosotros: este no es un proceso que estemos haciendo solo por nuestro propio bien, sino por la construcción de un mundo justo y sostenible para todos los seres humanos y de otras especies que existen ahora y que —ojalá— seguirán existiendo después.



¿Cómo motivar a que las personas se unan a esta ‘iniciativa’ de generar un cambio en sus vidas para disminuir su impacto en el medioambiente?

No hay una única respuesta. A cada persona la motivan cosas diferentes, así que creo que lo importante es que haya múltiples voces, tan diversas como sea posible, acercando este tema a más personas. Habrá quienes se motiven a través de la sensibilidad artística, habrá quienes lo hagan a través de los “datos duros”, habrá quienes se motiven pensando en la vida que tendrán sus hijos... las motivaciones son tan diversas como son diversas las personas, así que creo que cada persona necesita encontrar sus motivaciones, nutrirlas y compartirlas para que lleguen también a otras personas que resuenan con ellas.

¿Por qué cree que hay gente que no quiere vivir de manera sostenible?

Porque no saben que es la única manera en la que tiene sentido vivir.

¿Cómo llegó a escribir este libro?

Es el resultado de muchos años de exploración, experimentación y aprendizaje. Ahí sintetizo algunos de los aprendizajes que para mí han sido más importantes, y comparto herramientas que considero que pueden ser útiles para las personas que están interesadas en aprender a vivir en mejor equilibrio con el planeta maravilloso del que somos parte.



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO

En Twitter: @SIMONGRMA