La Academia Colombiana de Historia habla de las estatuas tumbadas

Una de las primeras imágenes que se registraron del paro nacional que inició el pasado 28 de abril fue la de los indígenas Misak tumbando la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali.

En estos días de manifestaciones otras estatuas también han terminado en el piso. El 29 de abril fue derribada la estatua de Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana, en Neiva. En Popayán, por ejemplo, el 4 de mayo tumbaron el monumento de Julio Arboleda, el llamado 'Poeta Soldado'.



Tres días después, en la madrugada, un grupo de indígenas misak celebró la caída del monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada, ubicado en la tradicional plazoleta de la universidad del Rosario, en el centro de Bogotá.



Frente a estos hechos se ha generado un debate en la opinión pública: algunos están de acuerdo y otros no tanto. La Academia Colombiana de Historia ya sentó su posición al respecto.

Indígenas Misak tumban estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada. Foto: EFE



En un comunicado explicaron que simpatizan con las "reivindicaciones simbólicas de los indígenas frente a la ideología histórica dominante desde el período conocido como la Conquista, que se manifiesta en la ocupación de espacios privilegiados por estatuas y monumentos, a veces en desafío de tradiciones precolombinas".



Sin embargo, aclaran que desde su perspectiva "nadie tiene derecho a abrogarse la potestad de derribar estatuas patrimonio cultural por repudiar el pasado turbio de las figuras históricas que representan, y que muchos otros colombianos respetan".



En el texto, además, hacen referencia a lo que sucedió en Nariño cuando derribaron la estatua de Antonio Nariño y consideran que este tipo de acciones tienen un "alcance político" de largo aliento y lleva detrás un "intento de reescritura del pasado".



Dicen también que quienes hacen este tipo de protesta son personas que "no conocen a quien tumban porque no se lo han enseñado".



"Detrás de sus impulsos está la intención premeditada de borrar el recuerdo de los 500 años de formación de la hoy República de Colombia. Y de manera aún más profunda, la “deconstrucción” de la sociedad para reensamblarla desde un tablero raso: los símbolos, malvados o santos, tienen que caer", concluyen.



La Academia Colombiana de Historia acoge como suyas las ponderadas manifestaciones de las Academias que hacen parte del Colegio Máximo de las Academias de Colombia con respecto a los eventos de los últimos días. Ese es el marco para referirnos en particular a los ataques al patrimonio histórico y cultural de la nación colombiana.



La Academia Colombiana de Historia simpatiza con las reivindicaciones simbólicas de los indígenas frente a la ideología histórica dominante desde el período conocido como la Conquista, que se manifiesta en la ocupación de espacios privilegiados por estatuas y monumentos, a veces en desafío de tradiciones precolombinas. Nadie tiene derecho, sin embargo, a abrogarse la potestad de derribar estatuas patrimonio cultural por repudiar el pasado turbio de las figuras históricas que representan, y que muchos otros colombianos respetan. Es el caso de fundadores de ciudades como Sebastián de Benalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada, o de Pedro de Heredia cuya estatua ha sido también amenazada. La Academia Colombiana de Historia censura las manifestaciones de odio, como repudiaría que se derribaran estatuas de otras tradiciones, como la de la Gaitana.



En cuanto al ataque contra la estatua de Nariño, el Precursor que sacrificó su existencia por sus convicciones libertarias e iluminó la Colombia que somos, y contra otras figuras que se han ido a tierra, considera la Academia que el alcance político de esos gestos es de largo aliento y lleva detrás un intento de reescritura del pasado. Los jóvenes iconoclastas, que no conocen a quien tumban porque no se lo han enseñado, son el instrumento. Detrás de sus impulsos está la intención premeditada de borrar el recuerdo de los 500 años de formación de la hoy República de Colombia. Y de manera aún más profunda, la “deconstrucción” de la sociedad para reensamblarla desde un tablero raso: los símbolos, malvados o santos, tienen que caer.



Frente a la amenaza existencial que representa el pequeño grupo de iconoclastas, no cabe sino el reclamo enérgico que estamos elevando a autoridades desentendidas. Si no se defienden las estatuas se entrega el pasado y con él, el futuro.



Academia Colombiana de Historia