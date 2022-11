La Presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara, la Representante Katherine Miranda, habló del matoneo que recibía en la Universidad del Rosario por sus opiniones políticas, en entrevista exclusiva con la Revista BOCAS. "Dar mi punto de vista era ponerme en contra del 99,99 por ciento del salón". Además, recuerda que "todos eran juventudes uribistas” y cuando se refería a la existencia de los falsos positivos o a que los más ricos debían pagar más impuestos, le decían: “usted es una guerrillera, está en contra del establecimiento”.

Katherine Miranda nació en una familia de policías y la violencia ha sido una sombra en su vida. Foto: Pablo Salgado

Miranda, que estudió ciencia política en la Universidad del Rosario, habla del ambiente de matoneo que había en la época. "Los negros o indígenas que entraban tenían que ser de unos estratos sociales altos dentro de su etnia, los que entraban eran los hijos de los gobernadores y las indígenas tenían que ser de muy alta casta". Refiere a una mujer indígena de la Sierra Nevada a la que "todo el mundo le decía que no sabía hablar, que era una bruta, que le estaban regalando la universidad". Aunque añade "la universidad ha cambiado mucho".



Katherine Miranda Peña nació en Ciudad Bolívar y poco después se mudó a la localidad de Kennedy, en el barrio Castilla, donde creció junto a sus dos hermanas gemelas. Su madre ahorró para darle la educación a sus tres hijas. "No tuve crédito en el Icetex porque mi mamá ahorró toda su vida", recuerda. En medio de esta etapa universitaria, cuando confesaba que quería ser congresista, sus compañeros le decían “no existe la mínima posibilidad de que tú seas congresista porque no tienes el apellido, no tienes la plata, no tienes las palancas'", señala.

Yo viví la universidad en el periodo de Álvaro Uribe, cuando era el dios en este país.

Sin embargo, explica que el mayor matoneo que le hacían era "por pensar diferente a ellos, pero no en términos económicos porque hasta ellos pagaban Icetex, pero yo no". Y agrega: "yo viví la universidad en el periodo de Álvaro Uribe, cuando era el dios en este país. Éramos muy pocos los que estábamos en contra. Sobre todo de su segundo gobierno".



En esta entrevista, Miranda también responde a los rumores sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá del siguiente año. "Es una discusión que se está teniendo ahorita sobre la mesa". Y agrega: "creo que hay que escuchar a la ciudadanía. A mí me eligieron para ser congresista, tuve 120.000 votos en Bogotá, tengo la mejor votación de la Cámara de Representantes, entonces yo creo que si la ciudadanía lo quiere, lo lanzamos".



Cuando estaba en la universidad, Miranda le confesó al decano que quería ser presidenta de Colombia. En esta entrevista de la edición #123 de la Revista BOCAS, habló de ese sueño: "No sé si vaya a ser presidenta de la República; el tiempo lo dirá". Conozca la historia de la Representante acá.

