La artista de música urbana Karol G sorprendió una vez más a sus fans, puesto que tras finalizar su recorrido de conciertos con el '$Trip Love Tour' en Estados Unidos y Canadá, inició una dinámica en su cuenta de Instagram, el pasado 4 de noviembre, en la que anunció que llevaría a su concierto en Puerto Rico, programado para el 11 de marzo de 2023, a las 10 personas que más comentarán la publicación en la que agradecía por la gira, además, explicó que cada uno de los ganadores podría llevar un acompañante.Sin embargo, lo que nunca imaginaron sus fans es que duplicaría la apuesta, por lo que ahora no irían 20, sino 40 personas invitadas por ella.

La anterior galería de fotos puede parecer un publicación más que Karol G compartió en su Instagram, pero no solo se trata del anuncio en el que cuenta con orgullo el cierre exitoso de su '$Trip Love Tour', con el que realizó 33 shows con completa asistencia en Estados Unidos y Canadá en los últimos dos meses, sino que también se convirtió en el anuncio que nunca se pudieron haber imaginado sus fanáticos.



Pero solo quienes leyeron por completo la larga dedicatoria que Karol G escribió junto a la fotos, se dieron cuenta de la sorpresa donde la artista de música urbana les prometió un regalo: "UN REGALITO MÁS !! Escogeré a 10 personas de las que más comenten en este post para irse conmigo y una persona más a mi concierto en el estadio de Puerto Rico!!!", escribió.

La cantante había anotado antes en la misma publicación que el '$Trip Love Tour' la había hecho vivir de "la forma más intensa y consciente", haciendo énfasis en que todo se debió al gran apoyo de sus fanáticos, quienes sin importar la edad llenaron los estadios.



"Tengo que decir que tengo el público más lindo, el que más canta, el que más baila, los que más gritan, los más especiales… Amé los disfraces, las flores, los regalitos, los letreros, Las veces que no me dejaban cantar por gritarme cosas bonitas, las veces que me hicieron llorar de amor y que lloraron conmigo y la felicidad que cada uno irradió en ese lugar", señaló.

Es por eso que la artista, conmovida por la emoción, anunció que realizaría el sorteo, en el que los ganadores no serían solo las 10 personas que más comentaran la publicación, sino también un acompañante adicional por cada uno de ellos. Es decir, que se llevaría a 20 personas a su concierto en Puerto Rico.

Pero cuando sus fanáticos creían que la artista no podía sorprenderlos más, Karol G apareció con un segundo video en el que revelaba quiénes serían las personas seleccionadas, pero antes de decir el usuario de Instagram de los afortunados, anunció que llevaría a más personas de los prometidas.



"Dije que iba a escoger a 10 personas a las que yo iba a llevar con un acompañante para el concierto en Puerto Rico, pero como comentó tanta gente decidí que lo vamos a duplicar. Y en vez de llevarme a 10 con un acompañante, me voy a llevar a 20 con un acompañante, lo que quiere decir que nos vamos 40 para PR (Puerto Rico)", expresó Karol G en el video.



Según Karol G, la decisión la tomó por la interacción masiva con la publicación, que superó 1.3 millones de comentarios.

Los 20 ganadores que se van a Puerto Rico con Karol G

Más adelante, en el mismo video, compartió el listado de las 20 personas que viajarán a su concierto en marzo del 2023.



En el listado hay personas ubicadas en Estados Unidos, Colombia, Chile, Costa Rica, México, Canadá y Perú.



@ivAMARZZ - USA

@ANDREACAROLiNAFERNANDEZ_R - Colombia

@_SAYVEGAH - Costa Rica

@ROSMEiRY.L - USA

@PiTULAYS - Chile

@MARiNELRAM - USA

@isABELLAAiBARRA -México

@CRiSTYBAENA1020 – Colombia

@PAULi_TAPIA16 - Chile

@LORAiNE.HERNANDEZ.1O - USA

@DEYANiRA_AYTANNA - Chile

@THETONYDURAN -México

@WEN_LEBRON - USA

@NiEVESYADi -USA

@CAMILACERNAZ111 - Perú

@LAURAGOMEZ.30_ - Canadá

@SCARLESCORNER - USA

@SAMiSOCA - Perú

@juRiPERTUZ - USA

@_MARiTZZZAAA - USA

