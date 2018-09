La sorpresa de Justin Bieber y Jimmy Fallon para los neoyorquinos

El presentador de televisión Jimmy Fallon nunca deja de sorprender a la audiencia de "The Tonight Show", y el episodio del pasado 13 de septiembre no fue la excepción. El invitado especial fue el cantante Justin Bieber, con quien protagonizó una divertida escena.



Bieber y Fallon se fueron de incógnitos, ocultando su identidad con gafas oscuras, pelucas y bigotes falsos, al Central Park de Nueva York, donde interrumpieron los picnis de quienes descansaban en el lugar y pusieron a bailar a los transeúntes, con una extraña coreografía, al son del éxito 'What Do You Mean'.

Finalmente, después de horas divirtiendo y asustando a los visitantes del parque, el presentador y el cantante revelaron su identidad en la mítica Bethesda Fountain, donde fue grabado el cabezote de la serie 'Friends'. Momentos de euforia se vivieron entre quienes presenciaron el momento, que no perdieron la oportunidad de tomarse sefies tanto con Justin Bieber como con Jimmy Fallon.



Cultura y entretenimiento